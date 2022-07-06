該回來看看囉！ 澳洲達人領隊曹鈞森告訴你　澳洲景色就是這麼獨特與唯一　

雪梨歌劇院；圖片提供／曹鈞森

澳洲這島嶼的古老，也造就了當地獨特的動物、地理景觀與生活樣態，一些地標型的建築，更是遊客隨時都能唸出的名字，而幅員廣大的澳洲，可真的是令人無法在一次旅程中就能玩遍。在疫情後的澳洲，又有些什麼注意事項是我們在等不及想去旅遊時該注意的呢？來聽聽澳洲達人領隊曹鈞森怎麼說吧！

疫後澳洲旅遊注意事項澳洲目前當地的旅遊情況已恢復到與疫情前幾乎相同，若現去澳洲，倒是可發覺路上華人少了些，尤其是以往占遊客比例大宗的陸客。需要注意的是，在疫情之前可透過旅行社辦理澳洲ETA簽證，但在目前的疫後時期是需自己前往澳洲辦事處辦理，因為需要證明已打過二劑澳洲政府承認的疫苗，現無法透過旅行社辦理。

目前入境澳洲也不用PCR檢測，可看到連當地的海關人員也不戴口罩了，他們已做好與病毒共存的準備。像在今年二月時，新南威爾斯州就宣布民眾可不用再戴口罩，但防疫的準備事項像是快篩劑等也已做好萬全準備。現在澳洲旅遊，在當地空氣清新、陸客少也幾乎是西方遊客的情景中，玩著玩著就會忘了在台灣的對於疫情的危機感，因為會感受到在當地旅遊的歡樂與四周已看不到有遊客戴著口罩的情形。但若是團體旅遊，在遊覽車上還是會要求戴口罩，不過自助行的旅客就可自行決定是否戴口罩。其實澳洲不是主要的口罩生產國，所以在疫情時，當地不少人民都戴圍巾而不是口罩，因為口罩在當地的價格是貴的，而圍巾雖然是較無防疫效果，但因圍巾較為好看所以當地人就選擇戴圍巾，也是一種特別的民情吧。

圖片提供／曹鈞森

疫後新景點其實在疫情時期當地不少景點是關閉或倒閉的，因為沒有遊客的關係，就連餐廳或酒店也有此情形，因此不太會有新觀光景點的出現，若時有關閉的觀光景點會再度開放的話，對於遊客們就是相當高興的事了。

達人最愛私房景點先來介紹雪梨三寶－雪梨歌劇院、港灣大橋及雪梨塔。但一般團客可能都較沒足夠時間能一次進入三個景點參觀，但其實在遠處看或是拍下外觀也很精彩，這些都是當地的著名地標，就像是明信片景點，會深深在遊客心中留下印象，之後想到雪梨時就會想到曾去過的雪梨歌劇院。

墨爾本Puffy Billing小火車；圖片提供／曹鈞森

另一特別的地方是位於雪梨Watsons Bay的天體營，全球只有四大天體營，其中一處就是在雪梨。較少行程特別到這裡，我們看的是這是一種當地的獨有文化，也是一種特殊的旅遊體驗。澳洲有相當多觀光型的海灘，個人也相當推薦邦代海灘（Bondi Beach）或是port stephens海灘，不但可賞鯨，還可划沙。提到動物園，若想一次就看到澳洲獨特的動物，像是鴨嘴獸、袋鼠，還有許多瀕臨絕種的稀有動物袋鼠及塔斯瑪尼亞惡魔等的話，不妨可到有百年歷史的塔龍加動物園（Taronga Zoo），動物園內甚至還有纜車。

邦代海灘；圖片提供／曹鈞森

位於雪梨woolloomoloo的軍港也蠻值得參觀，也記得到Harry's Cafe de Wheels來杯咖啡，或是路邊的露營快餐車來份當地特有的肉派，這可是最早澳洲開墾時期工人們最愛的食物，充滿了故事性，也算是一種文化的傳承。而雪梨在5～6月時也會有雪梨燈光藝術節，平時雪梨歌劇院也會有以當地原住民的故事為主的燈光秀，也蠻推薦的。

雪梨燈光藝術節；圖片提供／曹鈞森

提到墨爾本的話，也推薦去菲利普島看小企鵝上岸、淘金鎮、大洋路等，但到大洋路的話建議要住一晚，才能享受當地悠閒的海邊氛圍。墨爾本的市區觀光也相當好玩，不但可坐路面電車、逛街、看古蹟建築、喝咖啡，也推薦夜晚時當地的酒吧文化，但建議要結伴同行比較安全喔！再來像是Hosier Lane等的塗鴨牆街，相當有藝術感。墨爾本又被稱為是花園城市，有相當多的綠地，而亞拉河旁就是個難又有綠地又有河岸的閒逛場所。最後提到黃金海岸的話，則是個唯一可抱無尾熊的地方，也會附上一張與無尾熊的合照相片，大約是20澳幣，蠻值得留念的喔。而參加當地的百萬遊艇行程、熱氣球，或是參觀當地才有的發出獨特藍光螢火蟲的螢火蟲洞之旅，可以的話晚上我也會帶朋友去海邊烤肉，因為澳洲的生鮮算是蠻便宜，因為生鮮是不加稅的商品。或者選擇當地農莊體驗行程，甚至可自己開著高球車看袋鼠，晚上也會有營火晚會，感受一下古時澳洲的野外生活氛圍。

大洋路；圖片提供／曹鈞森

百萬遊艇行程；圖片提供／曹鈞森

百萬遊艇行程；圖片提供／曹鈞森

美食及伴手禮建議一定要嚐嚐一次澳洲咖啡（Flat White），這咖啡與牛奶的比例跟一般我們喝的拿鐵不太一樣，是蠻特別的當地特色咖啡。澳洲當地一些動植物類的產品，像是綿羊油、羊乳片、羊毛被，或是精油、蜂膠、蜂王乳等都很值得買，價格也都會是台灣的1/3左右，但要注意的是要看是否有當地政府認證標誌（英文），不一定要看廠牌，因為這不但在價格上有差異，在品質上也是會有等級的差別，這就可請教有經驗的領隊或是當地的朋友來介紹囉。

達人小檔案 曹鈞森（帶隊時暱稱：大師）＞帶團年資：31年＞最常去的國家: 疫情前澳洲＞出國最長天數：17天＞雄獅旅遊國際領隊,華語導遊＞紐西蘭Waitomo螢火蟲洞解說員＞澳洲旅遊局頒發澳洲旅遊專家證明＞台北市文化局街頭藝人＞泰羅格文藝創作劇團顧問

榮譽83年吉普賽第二屆民歌大賽優勝93年度觀光局頒發最受歡迎領隊獎95年度雄獅旅遊優良領隊代表98年擔任經濟部資策會創新應用服務研究所<第二屆部落客百傑評選>旅遊組評審100年文藻大學傑出校友102年度雄獅旅遊優良領隊代表103年度雄獅旅遊優良領隊代表

澳洲達人領隊曹鈞森；圖片提供／曹鈞森

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文／蘇琨峰

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