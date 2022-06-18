開放邊境！6/21起紐西蘭取消入境前Covid-19檢測

紐西蘭政府宣佈好消息，自紐西蘭時間6月20日（11:59 pm）起，取消自世界各地前往紐西蘭的登機前Covid-19檢測，但仍需在抵達後進行二次快速抗原檢測(RATs)，過境旅客亦無需提出疫苗注射證明或完成紐西蘭旅客聲明（New Zealand Traveller Declaration）。

紐西蘭新冠疫情發言人Ayesha Verrall表示，這項宣布符合了紐西蘭政府之前所宣告的逐步且安全地開放邊境政策。在紐西蘭政府2022年入境紐西蘭的MIQ（檢疫隔離住宿）規定的五個階段逐步開放邊境政策下，亦於：

＞從2022年7月起－適用免簽證入境計畫的旅客（包含台灣公民）、所有澳洲旅客及重要工作者(AEWV認證雇主簽證)，均可入境紐西蘭而不需入住MIQ。

＞從2022年10月起－所有國際旅客及學生可入境紐西蘭而不需入住MIQ。

紐西蘭旅遊部長Stuart Nash也表示，非常高興能在冬季旅遊旺季及即將到來的澳洲學校假期前，安全性地取消登機前Covid-19檢測規定，對於國內旅遊也將是一大利多消息，我們正歡迎著來自全球的旅客們！

【更多資訊】

＞紐西蘭政府Covid-19網站：https://covid19.govt.nz/news-and-data/

＞一次搞懂入境紐西蘭規定 申請、常見Q&A懶人包

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紐西蘭風光；圖片提供／雄獅旅遊

文／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204415