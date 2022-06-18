快訊

大尾鱸鰻男星繼子遭車撞昏迷 發文集氣求奇蹟

快篩出包藍綠委齊轟吳秀梅下台 食藥署回應了

美股寫下2020以來最大單周跌幅 2因素恐致續跌

開放邊境！6/21起紐西蘭取消入境前Covid-19檢測

欣傳媒／ 欣傳媒

紐西蘭政府宣佈好消息，自紐西蘭時間6月20日（11:59 pm）起，取消自世界各地前往紐西蘭的登機前Covid-19檢測，但仍需在抵達後進行二次快速抗原檢測(RATs)，過境旅客亦無需提出疫苗注射證明或完成紐西蘭旅客聲明（New Zealand Traveller Declaration）。

紐西蘭新冠疫情發言人Ayesha Verrall表示，這項宣布符合了紐西蘭政府之前所宣告的逐步且安全地開放邊境政策。在紐西蘭政府2022年入境紐西蘭的MIQ（檢疫隔離住宿）規定的五個階段逐步開放邊境政策下，亦於：

＞從2022年7月起－適用免簽證入境計畫的旅客（包含台灣公民）、所有澳洲旅客及重要工作者(AEWV認證雇主簽證)，均可入境紐西蘭而不需入住MIQ。

＞從2022年10月起－所有國際旅客及學生可入境紐西蘭而不需入住MIQ。

紐西蘭旅遊部長Stuart Nash也表示，非常高興能在冬季旅遊旺季及即將到來的澳洲學校假期前，安全性地取消登機前Covid-19檢測規定，對於國內旅遊也將是一大利多消息，我們正歡迎著來自全球的旅客們！

【更多資訊】

＞紐西蘭政府Covid-19網站：https://covid19.govt.nz/news-and-data/

一次搞懂入境紐西蘭規定 申請、常見Q&A懶人包

【推薦行程】紐航旗艦紐西蘭但尼丁南北島～哈比屯、懷托摩螢火蟲洞、地熱公園、陶玻湖、峽谷火車、庫克山國家公園、峽灣10日

紐西蘭風光；圖片提供／雄獅旅遊

文／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204415

紐西蘭 國家公園 澳洲

延伸閱讀

香港人氣流心月餅「望月」首度登台 6月23日進駐信義區A8

3+4檢疫後4天不可住一般旅館 不排除未來開放

中國入境鬆綁 多地隔離縮為14天 駐美使館赴中簽證開放

3+4入境新規防疫旅館要住幾天？ 國民黨籲政府給明確指引

相關新聞

不可錯過周末市集、歌劇院！ 雪梨「環型碼頭」 充滿傳奇色彩的休閒碼頭區

上回介紹了些達令港（Darling Harbour）必逛的景點後（https://www.xinmedia.com/article/203614），我們這次就從達令港坐著接駁船繞過雪梨大橋橋下，從海上

享受碼頭悠閒時光！ 海事館、水族館、女王大廈　雪梨「達令港」慢慢走

雪梨岩石區（The Rocks）的鵝卵石巷道、獨特的英國樣式砂岩建築、澳洲最古老的酒館及悠閒的碼頭氛圍，讓這個曾是在1788年自英國殖民者登陸開始，從滿布流放罪犯、軍人、水手及紅燈區的喧鬧聚居地，蛻變

出境旅遊懶人包／一次搞懂「入境澳洲」申請規定、認證疫苗、常見Q&A

澳洲一直是國人旅遊的首選地區之，加上如雪梨或墨爾本等地的便民交通系統，也讓自由行的旅客人數居高不下。自2022／04／17起入境澳洲已不需提供搭機前採檢的PCR陰性報告，並已正式開放國際學生入境。現在

免隔離遊澳洲！最浪漫「拓荒」長途列車限時特價上路　飽覽山海與沙漠

限時特價，體驗澳洲拓荒史，有山有海有沙漠，豐富景點一次全覽！

下次旅行先去這些「天涯海角」！澳洲、南美「正在消失」的自然奇觀

鬼斧神工的景觀總是讓人嚮往，今年有哪些地方徹底消失了？哪些景點又正在退場？旅人們快筆記吧！

世界最友善城市！「澳洲伯斯」氣候＋景點懶人包　田野莊園、粉紅湖必去

因為疫情關係，出國旅遊變成遙不可及的夢想，但是近期疫情狀況好轉，部分國家也開始考慮推動「旅行泡泡」，開放部分商務與旅遊限制，而澳洲、紐西蘭也在其列當中。在這之前，就讓我們先好好觀察一下澳洲有什麼好玩，不只雪梨、墨爾本，就連伯斯都一起搞清楚，到時候直接出發就對了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。