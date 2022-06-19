一次搞懂「入境紐西蘭」規定！打工換宿人氣天堂申請、常見Q&A懶人包

紐西蘭風光；圖片提供／雄獅旅遊

紐西蘭可說是所到之處盡是詩畫般的風光景色，南北島、哈比村、庫克山及藍泉等景點令人總是無法忘懷。自2022／06／21起入境紐西蘭已取消登機前Covid-19檢測，但仍需在抵達後進行二次快速抗原檢測(RATs)。現在入境紐西蘭除了大家熟知的紐西蘭簽證（NZeTA）外，《欣傳媒》特地彙整了你的疑難雜症，製作成Q&A懶人包，一起來看看！

入境紐西蘭必須要準備什麼文件？1. 紐西蘭政府自2009年11月30日起予我國人免簽證停留90天待遇。2. 適用免簽證入境紐西蘭之60個國家（包括臺灣）之人民，則自2019年10月1日起，需在入境前先付費申請「電子旅行授權」（NZeTA），APP申請費用9紐元，其餘則為12紐元；以及國際旅客保育及旅遊捐（International Visitor Conservation and Tourism Levy，簡稱IVL）35紐元，方可入境。繳費後IVL效期將與ETA相同均為兩年，申請時間約需72小時。3. 離境機票證明（90天內），入境紐西蘭必須持有在入境90內的離境機票。

入境紐西蘭是否需要隔離？1. 允許紐西蘭公民（永久居民）及部分簽證類別旅客入境，另自5月2日起開放免簽證國家（含台灣）旅客入境，另2022年7月31日晚間11時59分全面開放所有類別簽證申請, 持有各類有效簽證之入境旅客，如商務簽證、旅遊簽證、學生簽證、打工度假簽證等, 即可入境免隔離。2. 所有入境旅客：自2022年6月21日起，取消所有旅客登機前Covid-19檢測，但仍需在抵達後進行二次快速抗原檢測(RATs)。

轉機旅客需知1. 我國籍人士過境紐西蘭適用免簽待遇，但必須在事前申獲「電子旅行授權」(NZeTA)；無需繳交「國際旅客保育及旅遊捐」(IVL)。2. 過境旅客無需提出Covid-19疫苗注射證明或完成紐西蘭旅客聲明（New Zealand Traveller Declaration）。

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文／蘇琨峰

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