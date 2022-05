不可錯過周末市集、歌劇院！ 雪梨「環型碼頭」 充滿傳奇色彩的休閒碼頭區

雪梨岩石區;圖片提供/Pavel Špindler

上回介紹了些達令港(Darling Harbour)必逛的景點後(https://www.xinmedia.com/article/203614),我們這次就從達令港坐著接駁船繞過雪梨大橋橋下,從海上看看壯麗又傳奇的雪梨歌劇院,再來慢慢逛逛著名的環型碼頭(Circular Quay)及岩石區吧!

環型碼頭客船;圖片提供/蘇琨峰

岩石區 The Rocks岩石區起源於1788年英國殖民開始,最早的建築大多用當地的砂岩建成,這也是該地區名稱的由來,雖然大部份拆除,但仍保留了一些具英國維多利亞時期風格的建築可供參觀。來到岩石區絕對不可錯過鄰近環形碼頭的周末市集(Rock Market),每到周末就會有約100個攤位齊聚於此,在碼頭邊逛市集,感覺可是不一樣的喔!加上岩石區獨特的鵝卵石街道,又可邊逛邊欣賞雪梨海港大橋及雪梨歌劇院,可說是世界上相當難得有的港邊市集。岩石區不僅有古老建築可看,也有許多紀念品店、工藝品店、主題店以及保留下來具歷史性的酒吧,也記得附近就有一間雪梨最知名的鬆餅店-Pancake on the Rocks也在這裡喔!

周末市集;圖片提供/stefano

岩石區開墾的三大族群-移民、士兵跟流犯的紀念碑;圖片提供/Sheba

雪梨歌劇院 Sydney Opera House雪梨歌劇院不但是雪梨市的標誌建築,也是唯一從落成到列入世界文化遺產僅間隔34年的例子,相當壯觀與傳奇的建築故事,來到雪梨可千萬不可錯過的景點喔!雪梨歌劇院設計者為丹麥設計師約恩·烏松,也因建造過程時與政府的不愉快經驗,而發誓不再踏入澳洲,就連劇院落成典禮也不參加,又是另一雪梨歌劇院軼事。而音樂廳內有一個巨型由10,500根風管組成的管風琴,是由羅納德·沙普(Ronald Sharp)於1969年至1979年製造的,也號稱是全世界最大的機械木連管風琴,也相當值得欣賞。

雪梨歌劇院導覽預約:https://www.sydneyoperahouse.com/visit-us/tours-and-experiences.html

從海上看雪梨歌劇院;圖片提供/蘇琨峰 從海上看雪梨歌劇院;圖片提供/蘇琨峰

雪梨歌劇院;圖片提供/蘇琨峰 雪梨歌劇院;圖片提供/蘇琨峰

雪梨塔及旋轉餐廳 Sydney Tower雪梨塔高300多公尺高,是雪梨最高的地標,又稱「雪梨之眼」是最佳可一覽雪梨市區港口全景的地方。除此之外,若膽子夠大的遊客雪梨塔上還可體驗「天空漫步(skywalk)」,在戶外環繞塔頂享受美景,相信會非常難忘!而雪梨塔旋轉餐廳(Sky Feast)更是初次到雪梨必訪的行程,不但可一面享用雪梨在地的美食,像是澳洲生蠔吃到飽,還可一邊欣賞夜景,實在是太浪漫了!

Sky Feast預約:https://www.skyfeastsydneytower.com.au/skywalk 預約:https://www.sydneytowereye.com.au/

雪梨塔;圖片提供/kgbo 雪梨塔;圖片提供/kgbo

雪梨塔旋轉餐廳;圖片提供/SkyFeast 雪梨塔旋轉餐廳;圖片提供/SkyFeast

雪梨大橋 Sydney Harbour Bridge雪梨大橋列為是世界上最高的鋼鐵拱橋,每年在此舉行的跨年煙火也被稱為是全球跨年十大煙火秀之一。而來到雪梨絕對不能錯過體驗驚險刺激的雪梨大橋攀登活動,登上世界上少數可供攀爬的鐵橋之一並於橋頂一望雪梨港灣美景。活動提供了日出、白天、日落、夜晚四個時段及一般攀登、快速攀登、終極攀登、初體驗攀登的等級,雪梨大橋攀登體驗更被CNN譽為一生中必做 10 件事之一。

雪梨大橋攀預約:https://www.bridgeclimb.com/climbs-prices/prices

雪梨大橋;圖片提供/蘇琨峰

雪梨大橋攀登活動;圖片提供/bridgeclimb.com

除了上述景點外,在環型碼頭區尚有可搭著船遊雪梨港、在船上享用晚餐及欣賞雪梨夕陽夜景的「Captain Cook Cruises」活動,或者是逛累了可到環形碼頭對面的舊海關大樓頂樓的咖啡廳「Café Sydney」,也是一處隱藏版可邊喝咖啡邊欣賞雪梨大橋及夕照景色的最佳位置。

舊海關大樓;圖片提供/蘇琨峰

文/蘇琨峰

