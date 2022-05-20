出境旅遊懶人包／一次搞懂「入境澳洲」申請規定、認證疫苗、常見Q&A

澳洲一直是國人旅遊的首選地區之，加上如雪梨或墨爾本等地的便民交通系統，也讓自由行的旅客人數居高不下。自2022／04／17起入境澳洲已不需提供搭機前採檢的PCR陰性報告，並已正式開放國際學生入境。現在入境澳洲除了大家熟知的澳洲電子簽證外，還多了幾個務必要注意的規定，《欣傳媒》特地彙整了你的疑難雜症，製作成Q&A懶人包，一起來看看！

澳洲雪梨市區；圖片提供／蘇琨峰

入境澳洲必須要準備什麼文件？

1. 有效護照、簽證、填妥的「入境旅客卡」（Incoming Passenger Card，IPC）。「入境旅客卡」必須以英文填寫，澳洲政府另印製有正體中文版（可參考連結https://www.abf.gov.au/entering-leaving-australia/files/ipc-sample-chinese-traditional.pdf）及其他語文版的「入境旅客卡」，供不諳英文之旅客填寫。國人目前赴澳洲旅遊觀光、商務考察、探親訪友，最便捷的方式為申請「電子旅行簽證」（Electronic Travel Authority，ETA）APP連結： Apple Store (Apple) 、Google Play store (Android)

2. ETA的簽證類別分別是601號(Subclass601)，效期自核發日起12個月。若護照效期少於12個月，其效期與護照效期相同。ETA的持有人得於效期內多次入境澳洲，每次入境最長可停留三個月。3. 搭機前72小時內填寫入境表單（DPD, Digital Passenger Declaration）

入境澳洲是否需要隔離？

1. 澳洲公民、永久居民：澳洲居民/公民，以及其直系親屬可進入澳洲

2. 外籍人士：出示澳洲政府認可之完整接種疫苗證明且持有效簽證即可入境；未完整接種疫苗之簽證持有者須申請旅遊豁免才可入境。

3. 所有入境旅客：自2022年4月18日起，所有旅客於登機前往澳洲前，無須再出示COVID-19陰性檢驗報告。完整接種證明可申請International COVID-19 Vaccination Certificate（ICVC）或國際預防接種證明書

轉機旅客需知

1. 如在72小時內轉機者，自動豁免各項澳洲旅遊限制，亦無須申請旅遊豁免，惟仍須遵守各州隔離檢疫規定。

2. 如在澳轉機時間係同一天且少於8小時，且抵澳後無須入境辦理登機或行李提領托運，可適用澳洲「無簽證過境」（TWOV）。

3. 倘未符上述情形（即轉機時間超過8小時、非在同一天、或須入境澳洲），應於行前辦妥澳洲過境簽證（簽證類別771號）或持有效期限內之ETA。

澳洲認證的疫苗有哪些？

1. 以下疫苗施打兩劑 （可混打），且兩劑間隔14天以上

AZ疫苗 AstraZeneca Vaxzevria

AZ疫苗–印度版 AstraZeneca Covishield

輝瑞BNT疫苗 Pfizer/Biontech Comirnaty

莫德納疫苗 Moderna Spikevax or Takeda

科興疫苗 Sinovac Coronavac

科瓦克辛疫苗 Bharat Biotech Covaxin

眾愛可維疫苗 Sinopharm BBIBP-CorV

2. 或者，以下疫苗施打一劑

嬌生疫苗 Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine

澳洲墨爾本；圖片提供／蘇琨峰

文／蘇琨峰

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