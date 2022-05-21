享受碼頭悠閒時光！ 海事館、水族館、女王大廈　雪梨「達令港」慢慢走

雪梨岩石區（The Rocks）的鵝卵石巷道、獨特的英國樣式砂岩建築、澳洲最古老的酒館及悠閒的碼頭氛圍，讓這個曾是在1788年自英國殖民者登陸開始，從滿布流放罪犯、軍人、水手及紅燈區的喧鬧聚居地，蛻變成如今發展蓬勃的時尚與觀光熱門地。所以在岩石區的入口，也記得和紀念當時開墾的三大族群－移民、士兵跟流犯的紀念碑拍張照片喔！

我們這次就先從達令港（Darling Harbour）開始，下回再坐著船繞過雪梨大橋在海上看著雪梨歌劇院再到岩石區逛逛吧！

澳洲海事博物館 Australian National Maritime Museum澳洲海事博物館曾被英國泰晤士報列為世界上最酷的十大博物館之一。海事博物館保存和記錄了澳大利亞的海事發展史，分為室內及室外展區，加起來展品就號稱超過40000件，像是航海家歷史、航海船隻、船模型、服飾和使用的器具、武器、圖片、歷史資料記錄等，並有每年一些不定期的短期展覽，簡至是個可以轉上一整天的地方。

澳洲海事博物館；圖片提供／Victor Wong

來到澳洲海事博物館記得要來看看這三艘經典的船艦喔－庫克船長的竭力號（Captain Cook's ship Endeavour）、澳洲皇家海軍驅逐艦吸血鬼號（Destroyer Vampire）及澳洲皇家海軍潛艇（Submarine Onslow），都可入內體驗各艘船的內部空間喔。售票處的工作人員會在你手背上蓋一個紅色小章，憑它你就可以室內外不同展區自由進出，不過只能當天使用喔！澳洲國家海事博物館可說是大多數遊客在雪梨的必訪景點。

澳洲海事博物館-庫克船長的竭力號；圖片提供／boat bloke

澳洲海事博物館；圖片提供／Sydney.com

【澳洲海事博物館】開放時間：上午9:30～下午4:00（一月至下午6:00）地址：2 Murray St, Sydney NSW 2000, Australia

雪梨水族館 SEA LIFE Sydney Aquarium雪梨水族館（SEA LIFE Sydney Aquarium）是現今世界上最大的海洋生物館之一，展出逾650個物種，合共逾6,000條來自澳洲水生境的魚類和各種水生生物。遊客亦可以在部分主題館中，享受海洋隧道步行之旅、鯊魚谷（Shark Valley）和鯊魚漫步（Shark Walk）等體驗。館內亦有海龜、水母、鴨嘴獸、企鵝和數以千計的熱帶魚類供大家觀賞。鯊魚礁浮潛（Shark Reef Snorkel）之旅更可讓您近距離接觸鯊魚，在潛入一個透明的保護箱便可浮潛和觀賞鯊魚，整個活動共長約 1.5小時，包括安全講解、浮潛裝備、潛水衣和淋浴服務。據估計每年有逾55%的海外遊客會至雪梨參訪雪梨水族館，來參觀各式各樣的澳洲當地水生生物。

雪梨水族館；圖片提供／Moatazayman

Sealife-Aquarium；圖片提供／Sydney.com

【雪梨水族館】開放時間：每天上午9:30～下午5:00（週二、週三休館）地址：1-5 Wheat Rd., Sydney, NSW, 2000, Australia

Darling Exchange日本建築大師隈研吾雪梨新地標Darling Exchange隈研吾在澳洲的第一個建案。Darling Exchange是一個多功能的商業活動中心，在外型上以球形樣貌呈現並被如同緞帶般的木造材質所包覆，這緞帶般的木造材質亦延伸至周遭人行步道中，在2019年底落成後奇特又吸睛的外型儼然已成為新的雪梨打卡點。隈研吾一直以來便以運用自然素材為設計主角，在這一條條的木頭弧狀環繞下，產生了一條又一條如絲帶的木頭空隙間，如此的設計不僅能阻擋當地強烈的日光直射，同時亦能因夜晚時從室內所洩流而出的燈光。不但是處有趣的打卡點，亦是若逛累時可暫時休憩的地方。

Darling Exchange；圖片提供／Kuma Kengo

維多利亞女王大廈 Queen Victoria Building維多利亞女王大廈從1898年建造至今已經有超過百年歷史，目前將古蹟和時尚結合為百貨公司。大樓裡有著相當珍貴的彩繪玻璃窗以及維多利亞時期宏偉壯麗的建築設計，以及19世紀保留至今原始樓梯等，在維多利亞女王大廈購物可說是一場華麗又珍貴的經歷。維多利亞女王大廈幾乎佔據雪梨喬治街（George Street）上的整個街區，因此有超過180間雪梨頂尖時裝店、珠寶首飾店及家居用品店，以及咖啡館及餐廳。

維多利亞女王大廈；圖片提供／Dietmar Rabich

維多利亞女王大廈；圖片提供／kgbo

【維多利亞女王大廈】開放時間：每天上午9:00～下午6:00（週日上午11:00～下5:00）地址：455 George St, Sydney NSW 2000, Australia

文／蘇琨峰 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203614