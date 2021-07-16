下次旅行先去這些「天涯海角」！澳洲、南美「正在消失」的自然奇觀
圖文/Pei
鬼斧神工的景觀總是讓人嚮往，今年有哪些地方徹底消失了？哪些景點又正在退場？旅人們快筆記吧！
戶外迷的奇觀打卡清單
Pei小編這就帶大家來看看三處景點，有的在今年剛坍塌，有的正在消失，也有的正在復活！
首先是今年5月落入大海的 達爾文拱門，位在厄瓜多爾，名稱很有考古的風情，但長年在大平洋海水和海風中，兩個月前終於徹底和我們說再見了！
加拉帕戈斯群島Galápagos，距南美大陸1000公里遠，是知名的潛水勝地，而這太平洋群島最北端島嶼沿岸的這一處拱門，常被自然愛好者稱作「凱旋門」；
坍塌後剩下的兩根支柱，也有了很浪漫的名字－演化之柱，讓人感覺來到異世界一樣，既神秘又新奇。
南太平洋的澳洲，你也想去嗎？
澳洲聞名世界的「大洋路」276公里都是完美的景觀，在最受歡迎的第三段中，65公里的景觀裡就是滿滿的奇岩怪石！最精采的路段是Port Campbell N.P.，其中的十二信徒海洋國家公園更是大家都不會錯過的打卡地點，雖然2005年開始陸續發生崩塌，但等疫情結束，大家還有機會去當地感受7聖徒岩石帶藍的震撼！
繼續留在澳洲，畢竟這裡是欣賞自然風光的超級勝地－聖誕島是世界上最大的珊瑚礁，年度螃蟹遷徙、鯨鯊和壯觀的大海風光，都超級特別！
當然潛水和海上運動迷都有聽過這個地方，大概也知道2016年在當地發生的暴風，導致聖誕島的珊瑚大量受損，但去年底，研究團隊又在這裡發現新的生命跡象了，是不是很興奮、覺得很安慰呢？
靠近亞洲的聖誕島還有個獨特的地方－島上居民多是華人哦！大家可以在這裡感受一下新加坡、廣東風格的澳洲文化和美食，和當地人一定會有很棒的相遇！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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