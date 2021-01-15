跟著深度旅行家看世界／紐西蘭 大自然的冰與火之歌

紐西蘭，你首先想到的是電影魔戒中的中土世界，還是這裡羊比人多的印象，或是所向披靡的英式橄欖球全黑(All Black)隊？這個位在南半球的國家，現在已成為純淨、自然的代名詞。

紐西蘭的歷史並不悠久，所以紐西蘭的三處世界遺產都為自然遺產，並沒有文化遺產，這是其他國家少見的狀況，卻也可以看出素有「活的地理教室」稱號的紐西蘭特殊之處。全國分為南、北兩島，北島有火山、湖泊、瀑布、溫泉，南島有高大的南阿爾卑斯山脈，最高峰庫克山海拔三千七百六十四公尺，多冰川和湖泊。

北島的人口較多，南島幾乎保持了自然原始風貌，南島西南部年降水量在五千至八千毫米之間，是紐西蘭降雨量最多的地區，也是世界上降水量最多的地區之一，在如此特殊的氣候環境下，才孕育出了美麗的地形景觀，被列為世界遺產的蒂瓦希普納穆，在毛利語的意思為「第一隻野生畫眉」，此項目下共有四座國家公園：峽灣國家公園(Fiordland National Park)、庫克山國家公園(Aoraki Mt. Cook National Park)、阿斯帕林山(Mt. Aspiring National Park)國家公園及西部泰普提尼(Westland Tai Poutini National Park)國家公園。

鬼斧神工的冰雪奇景

峽灣國家公園面積一萬兩千五百平方公里，是紐西蘭最大的國家公園。氣候潮濕，有三分之二的地區都覆蓋著原始的山毛櫸和羅漢松森林，生態豐富，沿海尚有眾多峽灣，其中以米佛峽灣(Milford Sound)最為著名。冰河侵蝕河谷後，形成U型谷，當冰河溶解，海平面上升，接近海岸的峽谷被海水倒灌，便會形成峽灣，像是挪威及紐西蘭，都有著名且被列名世界遺產的峽灣國家公園。

米佛峽灣是塔斯曼海的海水入侵形成，從海岸到內陸長達十五公里，主教冠峰從海面垂直拔地而起，標高一千六百九十二公尺，是世界上臨海最高的山峰之一，博恩瀑布是此區最大瀑布，落差達一百六十公尺，有許多冰河地形所產生的特殊景觀。

在自然界存在許多物質，最特殊的要算是水，有氣體、液體、固體三種型態，溫度愈高體積就愈小，相反溫度愈低體積就愈大，而水是百煉鋼，亦是繞指柔，水可以無孔不入，同樣能滴水穿石，再硬的石頭被水侵蝕切割之後，就形成各種鬼斧神工的面貌。

河流不斷向下侵蝕，形成上寬下窄的 V 型峽谷，台灣就有許多峽谷屬於這類型；而若侵蝕的營力是冰河，同樣會形成峽谷，不過就成為上下同寬的U型峽谷，因為冰河是體積龐大的固體，在下雪後層層堆積重量而疊實變成厚厚的冰塊，再因為地形落差的重力加速度，往斜坡下滑形成冰河，移動速度雖然緩慢，但因為體積龐大，產生摧枯拉朽之勢，因此峽谷兩邊多半可見清楚的冰河擦痕。冰河也是地球淡水的主要來源之一，但由於地球暖化，冰河正以驚人速度溶解中，紐西蘭許多冰河原本都有在冰河上健行的行程，但由於溶解後會使得冰層不夠扎實，遊客在冰河上踩踏可能會增加風險。

靈魂回歸之地

參觀米佛峽灣必須搭船，若想體會在山中健行，庫克山國家公園絕對是首選，這裡有許多規劃完善的步道，胡克谷步道(Hooker Valley track)全長九公里，來回約需四小時，路程沿著胡克河蜿蜒前行，幾乎沒有高度起伏，是庫克山國家公園最著名的步道，春夏兩季步道旁還有無數美麗花朵燦爛相迎，阿爾卑斯紀念碑(Alpine memorial)是眺望山谷景色的絕佳據點。

庫克山的正式全名為Aoraki／Mt. Cook，Aoraki是毛利人的稱呼，意為「雲之巔」，被南島的原住民毛利人視為聖地，部落傳說人死亡以後，靈魂會從庫克山回到天堂去。因為這裡屬於石灰岩層，冰河在移動過程中刮下石灰岩的粉末進入河中，因此河水顏色呈現乳白色的混濁。

不論男女老少，絡繹不絕的人潮到訪胡克谷步道，只因它是紐西蘭環保部門推薦來紐西蘭必走的一條步道，只要在步道上，紐西蘭最高峰庫克山就像指南針指引方向，也彷彿像是幫你加油打氣，讓人產生錯覺以為可以更接近它，但若要攀登庫克山可就是專業的登山行程了。步道終點是座冰磧湖，原本也是冰河末端，但冰河溶解後形成湖泊，想想真是不可思議。要看到庫克山也不是件容易的事，山頂常有雲霧遮掩，是否看得到，得看人品好不好。

庫克山豐富的積雪，使得整區形成十數條冰河，另一條著名的冰河是塔斯曼冰河，這條冰河長約三十公里，平均寬兩公里，景色壯觀，不想走路，也可選擇坐冰河遊船，這可不是大型郵輪，類似像快艇，可以更貼近水面的角度近距離欣賞這造物者的傑作。

攀上巔峰，凝望蒼穹

看完了冰，接下來看火，看來紐西蘭真是水裡來火裡去的一個國家。北島火山是其特色，亦有規劃步道，被列為世界自然遺產的東格里羅國家公園始建於一八八七年，當時毛利酋長出於信任，將東格里羅、魯阿佩胡(Mt.Ruapehu)和諾魯霍伊(Mt.Ngauruhoe)三座火山作為禮品贈送給英國，魯阿佩胡火山是紐西蘭北島的最高點，海拔兩千七百九十七公尺，是一座有七十五萬年歷史的活火山。一八九四年，東格里羅國家公園正式成立，成為紐西蘭最早的國家公園，同時也是世界上第四座國家公園。

在白人尚未到來之前，在紐西蘭居住的是來自於玻里尼西亞的南島民族毛利人，南島民族共約兩億人口，分布在南太平洋及印度洋的島嶼，整個區域東至復活節島，西至馬達加斯加，北邊是台灣，而南邊就是紐西蘭，紐西蘭的毛利人也曾多次來到台灣尋根，因為台灣有可能就是南島民族的發源地，雖然台灣和紐西蘭南北半球距離遙遠，但透過這層關係感覺似乎拉近不少。

東格里羅高山穿越步道(Tongariro Alpine Crossing)，號稱紐西蘭第一美的步道，衝著這個頭銜，當然要來挑戰一下。說是挑戰一點也不誇張，步道全長十九點四公里，全部走完大概要花上八小時，穿越的心情非常複雜，既又期待好天氣，可將美景一覽無遺，又擔心天氣太好，沿途可是空曠原野，沒有任何的遮蔽物，也不要被一開始好走的木棧道所騙，諾魯霍伊火山近在眼前，魔戒系列電影中的「末日火山」便是以此為原型在該地拍攝。

過沒多久便來到蘇打泉(Soda Springs)，從這裡開始滿地碎石加上陡峭的地形，要爬升五百公尺，是惡名昭彰的魔鬼階梯，東格里羅國家公園的三座火山都十分活躍，凝固的熔岩流將大量礦物帶到地表，這曾經驚天動地的過程就被記錄在岩石和山脊的顏色上，孔隙中也持續排放蒸汽和二氧化硫氣體，並在其邊緣沉積出黃色的硫磺斑點。

好不容易攀上此次步道最高點，海拔一八八六公尺的紅火山口(Red Crater)後，翡翠綠湖和藍湖就出現在眼前，從周圍岩石中釋出的礦物質使得翡翠綠湖就像是顆祖母綠鑲嵌在地上，藍湖和翡翠綠湖都是冰冷且酸度極高的湖泊，只可遠觀而不可褻玩，更無法飲用。兩座湖雖然看來咫尺可得，但走過方知上山容易下山難，大小不一的火山岩走起來不時滾動，稍不留意可能就會跌坐在地上，而且強烈的陽光伴隨著朔大的野風，既冷又熱，讓我們體驗什麼叫做冰火五重天，著實讓我們吃了不少的苦頭。

這裡也是紐西蘭的國鳥Kiwi棲息的區域，由於島嶼遺世獨立，南北兩島上沒有走獸和蛇，所以鳥類幾乎沒有天敵，加上食物豐富，因此飛翔能力逐漸退化成為無翼鳥，但在白人登陸後，大多無翼鳥先後滅絕。生於憂患，死於安樂，Kiwi的命運提醒我們有時太過安逸反而是生命的阻力，適度競爭及壓力反而才是讓族群綿延不絕的不二法門。

胡克谷步道。圖／四塊玉文創 提供 米佛峽灣。圖／四塊玉文創 提供 火山步道的荒蕪。圖／四塊玉文創 提供

●周邊景點

皇后鎮：是南島的旅遊度假地，整個城市環繞建造於瓦卡蒂普湖畔，除了湖光山色的風景外，皇后鎮也是許多極限運動，像是高空彈跳的發源地，同時也有許多戶外活動可供選擇。

●注意事項

1.紐西蘭的經濟除了觀光業外，畜牧業也是大宗，為了保護產業，更重要的是保護環境，對於入境檢查堪稱全世界最嚴格，只要是食物就一定要申報，不能攜帶肉類、蔬果、蛋奶製品及蜂蜜食品入關，泡麵也要注意不能含有肉類。個人藥品別攜帶過量，尤其是感冒藥勿帶超過三十顆，或準備好醫師處方籤(英文藥物說明書也可以)，以備海關查驗。

2.填寫入境卡時千萬要誠實，有攜帶的物品就一定要勾有，若被發現不誠實申報，輕則罰款，重則可能判刑，勿心存僥倖。

3.紐西蘭位處南半球，和我們居住的北半球是相反季節，日夜溫差大，在衣物準備上要多加留意。東格里羅高山穿越步道絕對不是散步輕鬆行程，山上氣候多變，須做好裝備體力準備，評估自身條件前往。

備註：請特別注意相關資訊均僅供參考，請以政府和官方當時實際公告為準

【以上摘文節錄自《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》、作者：馬繼康、圖文：四塊玉文創提供】