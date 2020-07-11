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世界最友善城市！「澳洲伯斯」氣候＋景點懶人包　田野莊園、粉紅湖必去

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲澳洲伯斯景點-巴瑟爾頓棧橋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-巴瑟爾頓棧橋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

因為疫情關係，出國旅遊變成遙不可及的夢想，但是近期疫情狀況好轉，部分國家也開始考慮推動「旅行泡泡」，開放部分商務與旅遊限制，而澳洲、紐西蘭也在其列當中。在這之前，就讓我們先好好觀察一下澳洲有什麼好玩，不只雪梨、墨爾本，就連伯斯都一起搞清楚，到時候直接出發就對了！

澳洲伯斯介紹

位於澳洲西部的伯斯，是澳洲第四大城市，光是都會區就有超過200萬人口居住，是西澳地區的首府城市。不過伯斯並沒有因為人口眾多，而出現環境與居住品質不佳的問題，反而還是「世界最佳居住城市」評選的常客，無論在城市的軟硬體設施或是觀光規劃都非常完善，也有「世界最友善城市」的美稱。

澳洲伯斯氣候

位居南半球的西澳的伯斯，季節與北半球相反，氣候為著四季分明的地中海型氣候，夏季乾燥炎熱，均溫在攝氏25度上下，冬季濕潤有雨，均溫在攝氏13度上下，不過溫差較大，早晚要注意保暖。若是要前往旅遊，基本上只要避開每年5~9月降雨量最高的時期，就沒什麼太大的問題。

澳洲伯斯景點推薦

澳洲伯斯景點推薦＃1 約克鎮

▲澳洲伯斯景點-約克鎮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-約克鎮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲澳洲伯斯景點-約克鎮波浪岩。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-約克鎮波浪岩。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到伯斯景點，當然要從歷史最悠久，也是西澳第一個被發現的小鎮－約克鎮 (York Town)開始說起，早在1830年代的英國殖民時期，約克鎮就有移民開始移入開墾，也留下了許多維多利亞時代建築，至今保存良好，加上依山傍水的自然風光，成為了伯斯必去的熱門景點之一。

澳洲伯斯景點推薦＃2 國王公園

▲澳洲伯斯景點-國王公園。（圖／Pixabay）
▲澳洲伯斯景點-國王公園。（圖／Pixabay）

離伯斯市區非常近的國王公園，也是伯斯超有人氣的景點之一，有著約四百坪的林地與山丘，非常適合散步、野餐，或是發呆方空也很棒。此外，在公園當中還有著知名的建築物，如戰爭紀念碑與空中玻璃步道，站上高處更可以俯瞰整個伯斯市區，絕對是非常值得一去的伯斯景點。

澳洲伯斯景點推薦＃3 天鵝谷

天鵝谷距離伯斯市中心約30分鐘，有著大片開闊的田野風光，也是西澳最有名的葡萄產區，從1920年代開始經營，至今有超過40間的葡萄酒莊，沿途還有蜂蜜、巧克力、咖啡觀光工廠與許多餐廳，可說是條伯斯必玩的經典路線。

澳洲伯斯景點推薦＃4 瑪格麗特河

▲澳洲伯斯景點-瑪格麗特河周邊。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-瑪格麗特河周邊。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了天鵝河谷之外，伯斯的瑪格麗特河也是出了名的美麗河域，更是日本動畫《神隱少女》場景的發想原型，以及陸綜《妻子的浪漫旅行2》取景地。瑪格麗特河也周邊有著許多古老的酒莊，還可以搭乘巴瑟爾頓棧橋小火車，遊覽一望無際的夢幻漸層藍河水。

澳洲伯斯景點推薦＃5 郎塞林沙丘&尖峰石陣

▲澳洲伯斯景點-尖峰石陣。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-尖峰石陣。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

澳洲伯斯的地形景觀非常豐富，除了前面的波浪岩、河谷田野之外，在伯斯北邊的郎塞林沙丘（Lancelin Sand Dunes）還有長達80公里長的沙丘地形，是由海邊的珊瑚和貝殼風化堆積而成，可以體驗滑沙等活動。

再往西北邊過去，則有奇特的尖峰石陣，是由超過上千支的石灰岩柱所組成，經過萬年的風雨侵蝕，而造就了高低、形狀皆不同的奇石外觀，非常值得一看。

澳洲伯斯景點推薦＃6 羅特尼斯島

▲澳洲伯斯景點-羅特尼斯島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯景點-羅特尼斯島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

澳洲伯斯除了沿岸與周邊地區好玩之外，附近還有一個非常受歡迎的度假島嶼－羅特尼斯島，常住人口只有約100人，因此有著非常自然與豐富的自然環境，加上數不清的夢幻海攤，可以體驗潛水、衝浪等水上活動，都是羅特尼斯島吸引旅人的地方，來到伯斯絕對不能不去！

▲澳洲伯斯特有動物-短尾矮袋鼠。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲澳洲伯斯特有動物-短尾矮袋鼠。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

此外，來到羅特尼斯島絕對不能錯過的就是，當地特有的超可愛的短尾矮袋鼠（Quokka），不怕人類的他們，會在島上各地晃來晃去，非常的可愛！來到這裡記得找找牠們的蹤跡，但是千萬不要過度打擾或捕捉喔！

澳洲伯斯景點推薦＃7 粉紅湖

最後一個雖然距離伯斯有點遠，但可以說是西澳最夢幻的景點之一，那就是位於伯斯北部的天然粉紅湖－赫特潟湖（Hutt Lagoon），而赫特潟湖會呈現粉紅色是因為它屬於鹽湖，鹽分比海水更高，加上高溫與陽光，非常適合會釋放出β胡蘿蔔素的杜氏鹽藻生存，將湖水染成粉紅色，超級夢幻！

以上就是澳洲伯斯的介紹囉！其實伯斯無論是地理位置、人文特色，到伯斯必去景點，都還有非常豐富的內容，小編只能簡單幫大家整理重點，只希望疫情趕快結束，讓大家可以收拾行李趕快飛一趟澳洲，把伯斯景點通通玩過一遍！

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澳洲 公園 觀光工廠

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