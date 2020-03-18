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陽光、沙灘、比基尼！澳洲「黃金海岸」必去景點TOP10 自由行必看指南

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

澳洲的黃金海岸、布里斯本、大堡礁這些知名景點都位在昆士蘭州，澳洲的首都也位在此州，昆士蘭無論是居住人口，還是旅遊人數都與日俱增。小編今天要介紹的是以陽光、沙灘、比基尼出名的「黃金海岸」，這裡除了百萬海景外，還有各式主題樂園、動物園、國家公園，小編一次推薦黃金海岸及其周邊TOP10景點，讓我們一起看下去~

澳洲黃金海岸重點搶先看

＊澳洲黃金海岸景點推薦

＊澳洲黃金海岸景點地圖

澳洲黃金海岸景點推薦

澳洲黃金海岸景點＃1 夢幻世界遊樂園 Dream World

▲黃金海岸景點-夢幻世界。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲黃金海岸景點-夢幻世界。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

夢幻世界是澳洲人氣最高的遊樂園，以令人嚇破膽的遊樂設施出名。在這裡的前三名熱門設施是「雲霄飛車」Big 9 Thrill Rides，以及曾獲選進金氏世界記錄的最高的「自由落體」Giant Drop，還有南半球速度最快的「恐怖之塔」Tower of Terror。除了以上尖叫聲破表的設施外，園區內還有原生種的野生動物園，可以和袋鼠和無尾熊互動喔！

＊營業時間：10：00~17：00

澳洲黃金海岸景點＃2 華納兄弟電影世界 Movie World

▲黃金海岸景點-華納電影世界主題樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲黃金海岸景點-華納電影世界主題樂園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

以電影為主題的華納兄弟電影世界，除了遊樂設施外還有超多特色活動，你還可以看到蝙蝠俠、Superman等各式偶像英雄，到黃金海岸的華納兄弟電影世界，一圓你的英雄夢！在此遊樂園區還有專為兒童設計的WB Kid's遊樂區，帶小朋友來玩的爸爸媽媽也不用擔心小朋友不能自在參與喔！

＊營業時間：9：30~17：00

澳洲黃金海岸景點＃3 黃金海岸海洋世界Sea World

▲黃金海岸景點-海洋世界。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲黃金海岸景點-海洋世界。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

黃金海岸的三大主題樂園，分別為Dream World, Sea World, Movie World。其中最推薦親子同遊的是Sea World，其設施和園區內的活動最適合小朋友。除此外園區裡還有許多海面寶寶的周邊、布偶等等，是同時兼具育教於樂的場所。如果以上三個遊樂園都想走一遍的朋友，小編強力推薦購買樂園聯票最划算。

＊營業時間：9：30~17：00

澳洲黃金海岸景點＃4 衝浪者天堂 Surfers Paradise

▲黃金海岸景點-衝浪者天堂。（圖／Pixabay）
▲黃金海岸景點-衝浪者天堂。（圖／Pixabay）

有人說過：「沒來衝浪者沙灘，別和別人說你去過黃金海岸。」乾淨的海灘綿延數十公里，配上湛藍海洋和一瓶沁涼啤酒，人生不就該這樣享受嗎？這裡除了是衝浪愛好者的必訪之地，在每週三、五、日還會有市集在這裡設攤，約在下午四點開張，為一個大型的創意市集可以去看看藝術家的原創作品。

澳洲黃金海岸景點＃5 SkyPoint 觀景台

▲黃金海岸景點-SkyPoint 觀景台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲黃金海岸景點-SkyPoint 觀景台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

黃金海岸就像澳洲東岸的一條鑽石項鍊，在傍晚時分登上近80層樓高的SkyPoint 觀景台俯視黃金海岸。享受陽光灑落的那一份溫暖和浪漫，與你的情人、好友、家人留下最難忘的回憶。

＊營業時間：7：30~20：00

澳洲黃金海岸景點＃6 庫蘭賓野生動物園

▲黃金海岸景點-庫蘭賓野生動物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲黃金海岸景點-庫蘭賓野生動物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澳洲的獨特地理位置加上沒有猛禽動物的獵食，這些特殊地理及自然環境，造就許多特殊動物諸如澳洲丁狗、袋獾、袋鼠、無尾熊、鴯鶓、彩虹鸚鵡等......位在黃金海岸的庫蘭賓野生動物園，除了能看到這些可愛動物還能與他們合照和近距離餵食喔！

＊營業時間：8：00~17：00

澳洲黃金海岸景點＃7 藍騰酒莊 Mt. Nathan Winery

Mt. Nathan Winery酒莊歷史悠久，已經傳了七代了！在藍騰酒莊你不只可以買酒，還可以體驗品酒課程，介紹人員會告訴你不同的酒要如何品嚐，酒杯要怎麼拿等等。除了濃濃酒香之外，也有環境十分良好的室外空間，該酒莊還有飼養有綿羊、羊駝等可愛動物喔！

澳洲黃金海岸景點＃8 危險角(近郊)

位在黃金海岸近郊的危險角又稱為「庫克船長紀念燈塔（Captain Cook Memorial Light）」，是為了紀念當時「庫克船長」在18世紀發現了澳洲東岸而命名。危險角位在「昆士蘭州」與「新南威爾斯州」兩州的分界處，QLD跟NSW這兩個洲雖然只有一街之隔，但左右兩邊時差就有一小時，住在這條街上的人跨年倒數是不是就可以數兩次呢？

澳洲黃金海岸景點＃9 自然橋藍光螢火蟲洞 

這裡的螢火蟲與我們在台灣看的的小黃燈泡飛來飛去的螢火蟲不同，是一種Mycetophilidae 科昆蟲的幼蟲，持續所發出的藍色光，就如同萬點繁星一樣！世界上僅紐西蘭和澳洲兩處可以欣賞到，來到黃金海岸的話，不訪去近郊來個探險之旅！

澳洲黃金海岸景點＃10 拜倫灣燈塔

▲黃金海岸景點-拜倫灣。（圖／Pixabay）
▲黃金海岸景點-拜倫灣。（圖／Pixabay）

拜倫灣是澳洲最東邊的地區，也是觀賞日出的絕佳地點。拜倫灣有多種海上活動，附近還可以體驗伸展瑜珈或者放鬆按摩，無論是要去迎第一道曙光或者去享受悠閒的下午都非常適合。

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