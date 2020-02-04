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深入探索西澳風情 有行旅帶你飛越粉紅湖

2020-02-04 09:50經濟日報 台北訊

位於南半球的澳洲，擁有天然資源豐富、特殊的景觀，讓全世界旅人趨之若鶩。其中西澳首府伯斯擁有風光迷人的地中海型氣候、珍稀植物與豐富地貌及人文特色，整座城市位於天鵝河畔，居民熱情友善，曾贏得「世界最友善城市」稱號。由聯合報系有行旅企劃的「飛越粉紅湖。蔚藍西澳人文生態慢活遊」，帶旅人深入探索。

赫特潟湖有「上帝遺落玫瑰」的美譽。 有行旅／提供
赫特潟湖有「上帝遺落玫瑰」的美譽。 有行旅／提供
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此行程將帶領旅人搭直升機俯瞰有「上帝遺落玫瑰」美譽、世界最有名粉紅湖─赫特潟湖；還有猶如外星沙漠地貌的石化原生林─尖峰石陣，彷彿遺世奇蹟般散布在黃色沙丘間，以及澳洲十大自然景觀、如海浪翻湧的波浪岩。

有「上帝遺落玫瑰」美譽的赫特潟湖，是西澳海岸線上的神奇湖泊。湖內含有大量的藻類植物分解出的「β-胡蘿蔔素」，形成夢幻的粉紅色，在不同季節光線轉變的折射下，呈現出夢幻瑰麗的顏色。

從伯斯往北約兩小時車程，可抵達尖峰石陣。來到此一石化原生林，彷彿置身另一座星球；極目望去，成千上萬的石柱散布在沙漠中，有些高達3.5公尺。這裡原本有著大片尤加利樹林，因地殼變動沉沒海底後又再浮出地面，成為石灰岩化石，十分壯觀。

西澳最南城市奧爾巴尼位於崎嶇海岸線上，四周環繞著碧藍大海與茂密森林，此處的花崗岩海岸線，據說曾是南極洲一部分。附近著名奇景波浪岩，有27億年歷史，雨水的沖刷，增添岩石的色彩，呈現出繽紛美麗的畫面。波浪岩旁有步道通往頂端，沿途可欣賞各式奇形怪狀石頭。當地還有和死海一樣的天然鹽水溫泉池，可在池子裡漂浮，即使不會游泳也不會沉下去。由六條天然地下鹽河交織所產生的鹽池，被認為可以改善膚質，並具有放鬆紓壓效果。

「飛越粉紅湖。蔚藍西澳人文生態慢活遊」12天行程將於3月26日出發，本月8日在聯合報汐止總社舉辦說明會，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433581、86433926，或瀏覽有行旅官網。

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