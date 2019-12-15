獨享兩人世界的海島假期　到「帛琉」感受加倍浪漫！

寒冷冬季要去哪找樂子？年假還沒用完的人不妨試試不一樣的歡慶方式，這一次和Skyscanner一起飛離台北的寒風刺骨，到海島地區享受悠閒時光。四季恆溫的東南亞國家，除了雨季以外，其餘時間皆是豔陽高照的好天氣，適合國外旅客隨時造訪，不用擔心大雨侵襲打亂既定行程，細雨霏霏時節還能增添浪漫氣氛。

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從凡間到天堂須要花多久時間？答案是3.5小時！由一個大碉堡和無數小島所組成的帛琉共和國，擁有許多渾然天成的美景，珊瑚礁、大斷層、各式特色湖等等，眾多世界頂級的一流景觀，都像是出現在希臘神話裡，眾神們會群聚的仙境樂園。常有人說帛琉像天堂一樣，此話一點也不誇張。踏上帛琉，空氣清新中帶點微鹹，陽光、沙灘和清澈見底的海水會張開雙臂擁抱你的到來。在海藍色的天堂裡，隨時都徜徉在美不勝收的自然景觀中，立刻洗淨都市忙碌生活所帶來的無形壓力！

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讓你捨不得換氣的海底行程

來帛琉，無須帶太多衣物行囊，因為一系列的出海活動，僅需要泳裝、浮淺配備和準備讚嘆的心情。且讓我們用世界七大海景奇觀─大斷層為前奏，為你們導聆沁藍天堂所帶來奢華的「水下音樂」。大斷層別稱帛琉的海底花園，從海面3呎瞬間延伸至海底2000呎，放眼望去是無窮盡的靛藍，國寶蘇眉魚在這裡是最吸睛的焦點，它們又稱拿破崙魚或龍王雕，是可以長到2公尺的保育類動物，而黃金鰈魚跟數以百計的海洋生物隨侍在側，幸運的話還可以與海龜、海豚同游呢！

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另外女性朋友們最愛的火山泥牛奶湖、男性友人最期待的鯊魚湖，以及其他珊瑚保育區、百年干貝城等等，都是不容錯過的著名景點。值得一提的是，帛琉觀光局近年新開放的觀光景點「美人魚水道」：在帛琉南端的馬加拉灣，棲息著俗稱「美人魚」的海牛，來這裡可以一睹神秘、害羞、怕生的美人魚倩影，是否又為帛琉增添一點浪漫神話色彩呢？！

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體驗三倍完美的兩人世界

帛琉有三分之二的居民信仰基督教，居民們熱情好客。試想一下，沐浴著溫暖的陽光，身處在如此美麗國境，加上周遭海島地區人民特有的熱情奔放，你怎能放過體驗這樣三倍完美的海島？快點安排假期，預定行程，免簽的帛琉只需準備機票跟護照。下一個假日，就能帶你的另一半感受三倍的完美浪漫！

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3.5小時的飛行時間就能從凡間到世外桃源!下一個假期，就能帶你的另一半到到帛琉感受三倍的浪漫！

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