親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

高以翔告別式現場曝光 3項最愛相伴最後一程

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

獨享兩人世界的海島假期　到「帛琉」感受加倍浪漫！

2019-12-15 09:57Skyscanner

寒冷冬季要去哪找樂子？年假還沒用完的人不妨試試不一樣的歡慶方式，這一次和Skyscanner一起飛離台北的寒風刺骨，到海島地區享受悠閒時光。四季恆溫的東南亞國家，除了雨季以外，其餘時間皆是豔陽高照的好天氣，適合國外旅客隨時造訪，不用擔心大雨侵襲打亂既定行程，細雨霏霏時節還能增添浪漫氣氛。

分享

沁藍的神話國度，帛琉

從凡間到天堂須要花多久時間？答案是3.5小時！由一個大碉堡和無數小島所組成的帛琉共和國，擁有許多渾然天成的美景，珊瑚礁、大斷層、各式特色湖等等，眾多世界頂級的一流景觀，都像是出現在希臘神話裡，眾神們會群聚的仙境樂園。常有人說帛琉像天堂一樣，此話一點也不誇張。踏上帛琉，空氣清新中帶點微鹹，陽光、沙灘和清澈見底的海水會張開雙臂擁抱你的到來。在海藍色的天堂裡，隨時都徜徉在美不勝收的自然景觀中，立刻洗淨都市忙碌生活所帶來的無形壓力！

分享

讓你捨不得換氣的海底行程

來帛琉，無須帶太多衣物行囊，因為一系列的出海活動，僅需要泳裝、浮淺配備和準備讚嘆的心情。且讓我們用世界七大海景奇觀─大斷層為前奏，為你們導聆沁藍天堂所帶來奢華的「水下音樂」。大斷層別稱帛琉的海底花園，從海面3呎瞬間延伸至海底2000呎，放眼望去是無窮盡的靛藍，國寶蘇眉魚在這裡是最吸睛的焦點，它們又稱拿破崙魚或龍王雕，是可以長到2公尺的保育類動物，而黃金鰈魚跟數以百計的海洋生物隨侍在側，幸運的話還可以與海龜、海豚同游呢！

分享

另外女性朋友們最愛的火山泥牛奶湖、男性友人最期待的鯊魚湖，以及其他珊瑚保育區、百年干貝城等等，都是不容錯過的著名景點。值得一提的是，帛琉觀光局近年新開放的觀光景點「美人魚水道」：在帛琉南端的馬加拉灣，棲息著俗稱「美人魚」的海牛，來這裡可以一睹神秘、害羞、怕生的美人魚倩影，是否又為帛琉增添一點浪漫神話色彩呢？！

分享

體驗三倍完美的兩人世界

帛琉有三分之二的居民信仰基督教，居民們熱情好客。試想一下，沐浴著溫暖的陽光，身處在如此美麗國境，加上周遭海島地區人民特有的熱情奔放，你怎能放過體驗這樣三倍完美的海島？快點安排假期，預定行程，免簽的帛琉只需準備機票跟護照。下一個假日，就能帶你的另一半感受三倍的完美浪漫！

分享

3.5小時的飛行時間就能從凡間到世外桃源!下一個假期，就能帶你的另一半到到帛琉感受三倍的浪漫！

推薦閱讀：全球十大綠能環保城市，你去過幾個？

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

帛琉觀光東南亞

延伸閱讀

裸照門雖判不起訴 NONO辜莞允被退出演藝圈...

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不...

還孩童一個乾淨家園！讓年輕人有敢夢想的勇氣

水母湖、牛奶湖、大瀑布.. 樂遊「帛琉」必看...

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團

相關新聞

又是火災！世界遺產遭火噬　澳洲藍山20%遺產區燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

不只有無尾熊和袋鼠　10大澳洲景點必訪推薦！

2019-12-01 10:03

水母湖、牛奶湖、大瀑布.. 樂遊「帛琉」必看美食景點攻略！

2019-12-01 09:00

哈比屯、天空塔、螢火蟲洞　暢玩「奧克蘭」交通景點懶人包

2019-11-27 10:05

大洋路、企鵝島、半島溫泉 推薦澳洲墨爾本景點8選~淘金去

2019-11-20 11:02

以葡萄酒聞名！ 澳洲最友善的城市「阿得雷德」旅遊攻略

2019-11-18 09:03

走跳世界／飛越粉紅湖 蔚藍西澳慢活遊

2019-11-12 10:03

南半球的瑞士！　紐西蘭經典12日遊 美食美景全程相伴

2019-11-12 08:05

澳洲「布里斯本」這樣玩！ 皇后街、摩頓島..６大景點報你知

2019-11-07 10:01

澳洲雪梨一日遊：攀橋、跳傘體驗！澳洲雪梨景點推薦１０玩法

2019-11-02 10:00

10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00

自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

2019-10-26 11:15

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

2019-08-20 08:57

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

「紐西蘭租車攻略」輕鬆玩遍南北島度假勝地

2019-07-15 08:00

火山噴發傷觀光客！紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛絕美秘境

2019-12-09 16:56

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-20 10:33

澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-20 08:27

一個令我們念念不忘的小島！澳洲翡翠島（Fitzroy Island）

2019-09-11 15:18

澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

乘直升機展開「冰河探險」每天移動40公分的福克斯冰河

2019-07-12 21:00

走跳世界／不只有「魔戒」 來紐西蘭北島 吹海風愜意玩

2019-06-26 10:29

澳洲雪山打工渡假！受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

2019-06-23 22:00

浩瀚星空與純淨小鎮　晴天、陰天、雪天 蒂卡波湖的三個不同樣貌

2019-06-16 09:00

冬季在紐西蘭庫克山健行　珍惜冰天雪地的時刻

2019-06-04 15:30

餵食海豚、六樓高滑沙　此生必訪的人間天堂「摩頓島」Moreton Island

2019-06-03 22:03

嘗水果蝙蝠肉外　玩帛琉還有這2樣必吃！

2019-06-03 11:58

走跳世界／深入奇異果產地 紐西蘭超有感之旅

2019-05-29 10:01

皮克斯加持！南半球盛事「雪梨燈光秀」10大打卡點在這

2019-05-23 13:59

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-20 12:36

在世界中心呼喚愛！紅色沙漠「烏魯魯」令人感動的大石

2019-05-18 09:00

紐西蘭／電影園區「哈比屯」&人間仙境「藍泉」

2019-05-16 08:00

只要4小時！華航直飛帛琉，踏進清澈無比的水域享受夏日奇幻海洋之旅

2019-05-05 21:00
看更多

熱門文章

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

一生必看一次！ ５項「極光團」高端玩法先筆記

2019-12-07 10:04

火山噴發傷觀光客！紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛絕美秘境

2019-12-09 16:56

非洲南部陷入旱災 世界最大瀑布竟成細流

2019-12-07 22:15

「香草餅乾咖啡杯」可以直接吃！紐航年減800萬垃圾

2019-12-14 13:13

影／心痛！大白鯊頭被鲨籠卡住 慘死在觀光客眼前

2019-12-12 08:08

錯過航班怎麼辦？ 6大補救措施助你出國旅行更順利

2019-12-11 09:03

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-14 16:10

旅遊注意！法國無限期罷工 高達9成交通停駛

2019-12-05 15:08

歐洲最奢華的滑雪勝地

2019-12-13 14:59

又是火災！世界遺產遭火噬　澳洲藍山20%遺產區燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

企業家山居歲月／托斯卡尼vs.普羅旺斯 慢活心靈對話

2019-12-10 09:33

詹仁雄的滑雪人生 Last ChristmasX白色浪花

2019-12-14 22:03

歐洲滑雪村「奢華旅店」 風格迥異 各有趣味

2019-12-13 15:53

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

從巴黎聖母院、沖繩首里城到奧地利哈修塔特都被燒⋯網嘆：世界遺產受難年？

2019-12-01 19:17

旅遊同時為地球盡點心力　５趟有意義海外環保志工旅行

2019-12-13 08:57

想玩得盡興？ 10大「情侶旅行」吵架地雷先避開！

2019-11-30 11:55

不只有無尾熊和袋鼠　10大澳洲景點必訪推薦！

2019-12-01 10:03

一城堡一王國 暢遊德國瑞士

2019-12-15 10:33

哈比屯、天空塔、螢火蟲洞　暢玩「奧克蘭」交通景點懶人包

2019-11-27 10:05

水母湖、牛奶湖、大瀑布.. 樂遊「帛琉」必看美食景點攻略！

2019-12-01 09:00

Hola！西班牙！ 讓人無法拒絕西班牙的十大理由

2019-11-16 12:00

影／德國首度誕生貓熊雙胞胎 打嗝萌樣曝光

2019-11-30 09:51

影／山上滑雪觸發雪崩！男子驚險逃過一劫影片曝光

2019-12-04 21:21

影／北極熊遭噴「T-34」字樣 專家憂：這會害死牠

2019-12-06 07:31

藝術旅行歐洲篇／從巴黎到倫敦 漫遊世界藝術中心

2019-11-30 09:01

奇幻彩色洞穴、地底藍色銀河.. 全球8個超夢幻自駕旅行路線 一生必得體驗一次的壯遊

2019-11-20 09:03

獨享兩人世界的海島假期　到「帛琉」感受加倍浪漫！

2019-12-15 09:57

麻瓜快朝聖！哈利波特出生房子變民宿 住一晚5千有找

2019-11-18 15:12

大洋路、企鵝島、半島溫泉 推薦澳洲墨爾本景點8選~淘金去

2019-11-20 11:02

鼠年「吉利錢」開賣啦！共售10萬8888份

2019-12-12 07:21

前進滑雪國家！　如何挑選完美的「滑雪行程」技巧大公開

2019-12-15 12:00

比宇宙更遠的聖地！他獨自飛行35小時 花費35萬探索南極

2019-11-27 21:07

2020年全球20大最佳航空公司 長榮航排名第八

2019-11-26 18:00

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 10:40

全球最佳7大露營地好去處 讓你與大自然融為一體

2019-11-26 10:59

英國溫特米爾湖、捷克庫倫洛夫、美國白山國家森林 「歐美賞楓」一生必看一回！

2019-11-16 08:03

全球最大星巴克芝加哥開幕 咖啡迷排隊1小時

2019-11-17 21:53

自駕玩美國！ 「洛杉磯租車」看這篇一次搞定

2019-11-16 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top