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水母湖、牛奶湖、大瀑布.. 樂遊「帛琉」必看美食景點攻略！

2019-12-01 09:00FunTime旅遊比價

說到帛琉腦海裡出現的就是大海、沙灘和其它海島國家一樣的豔陽，但小編去了帛琉才發現有超多有趣又難得的體驗，像是和鯊魚共游、看見超大的干貝城或是吃蝙蝠肉，如果你只是想要放鬆，那帛琉絕對也是你的最佳選擇，因為除了早上的海上行程，晚上也沒有太多的事可以做，就找間BAR放鬆或是在飯店耍廢最適合，不用擔心行程太多走不完！下面就讓小編告訴你帛琉到底哪裡好玩～

行前須知

網路

如果你是個網路重度使用者，連出海都想要滑手機，當然可以買無線網路，不過網速可能會是一個不小的問題，因為大多數的時間都在海上，回到飯店跟餐廳都有網路，小編去的時候是沒有買無線網路的唷！趁這種時候享受大自然是非常需要的～

保護大自然

在帛琉入關時，海關會要求你簽一個名，主要就是針對不會破壞帛琉生態的聲明，大家到帛琉千萬要記得保護大自然，你我有責。

帛琉景點

山中湖

帛琉山中湖。 圖／FunTime
帛琉山中湖。 圖／FunTime
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這個景點是小編帛琉之旅中的第一個浮潛地點，主要是看一艘二次世界大戰日軍沉船遺跡，沿著沉船真的是會有一種震撼的感覺啊～小編一邊看一邊很怕會有電影情節甚麼東西跑出來之類的哈哈哈

大斷層

帛琉大斷層。 圖／FunTime
帛琉大斷層。 圖／FunTime
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在大斷層的浮淺方式和其他地方不大相同，導遊會在A點放我們下去，然後大家一起朝著B點前進後上船，大斷層的奇景是從3呎的海底突然落差到2000呎，因此在大斷層看到的海底景象也跟其他地方不太一樣，生態非常豐富壯麗，在這可以看見各類型珊瑚、熱帶魚、不知名的海中各類生物，真的超級酷～

小編小提醒：因為有洋流的關係，一邊觀賞超壯觀海底美景的時候也要注意一下你的同伴有沒有在你身邊以及你有沒有跟在隊伍裡面唷～

牛奶湖

帛琉牛奶湖。 圖／FunTime
帛琉牛奶湖。 圖／FunTime
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來到帛琉絕不能錯過的景點之一就是牛奶湖拉，比較特別的是牛奶湖是個潟湖，水質不像帛琉其他地方清澈可見底，因為牛奶湖底沉澱大量火山泥而呈現乳白色，而稱牛奶湖，千萬別小看這些火山泥，聽說是非常特別的保養聖品，可以養顏美容，不過這點應該還是因人而異拉～小編是覺得用完皮膚有比較古溜一點沒錯。一到牛奶湖，導遊會潛下去挖火山泥讓大家擦滿全身，等乾掉之後再到水裡洗掉就可以囉～

小編偷偷說：因為小編的下一個行程是水母湖，導遊特別交代一定要把身體洗得很乾淨才可以進水母湖，若行程安排也跟小編一樣的要注意一下喔～

水母湖

帛琉水母湖。 圖／FunTime
帛琉水母湖。 圖／FunTime
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水母湖對於小編來說可說是整趟帛琉之旅最驚奇的體驗，封湖兩年後終於又開放的水母湖數量雖然不比之前高峰期，但對於沒跟水母親密接觸過的小編已經是超驚奇的體驗了～進入水母湖之前要先沖洗身體，走過一條小山路，游一小段後就會開始在身邊看見可愛的小水母拉～下雨天的時候水母會浮上來行光合作用，小編就非常幸運的在下大雨的時候去到水母湖，看到超多水母，超級療癒～

小編偷偷說：進入水母湖除了要注意身上要乾淨外，因為水母很脆弱，要用划手代替踢腳，才不會不小心把他們踢成兩半了！還有千萬要注意~不要因為太興奮把水母拿出水面喔~這樣他們會死掉的！

干貝城

帛琉干貝城。 圖／FunTime
帛琉干貝城。 圖／FunTime
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你以為干貝就是平常吃烤肉的那種大小嗎？這裡的干貝是巨大干貝，主要以車渠貝為多，長達一公尺，壽命更是超過一百歲，令人嘆為觀止～整遍的百年巨大干貝城就在眼前那種震撼，真的是必須親眼見過一回！

安得貌大瀑布

帛琉安得貌大瀑布。 圖／FunTime
帛琉安得貌大瀑布。 圖／FunTime
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想到大瀑布下接受天然水柱的spa，要先經過一段山坡路及一段朔溪小路，途中可以看到日本人留下的運礦鐵道，到達瀑布後就可以盡情的享受不一樣大小的天然spa拉～

小編小提醒：朔溪小路有點濕滑難走，安排這趟行程當天建議可以穿比較防滑的鞋子喔~但因為鞋子會濕掉，可能還是要穿可以碰水的鞋子比較好喔

鯊魚共游

帛琉鯊魚。 圖／FunTime
帛琉鯊魚。 圖／FunTime
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與鯊魚共游本來是不在小編選的行程上的，但導遊一說這個加價行程，不怕死的小編馬上舉手報名，這種千載難逢的機會怎麼能錯過！不過這跟想像的不太一樣，不像水母湖一樣鯊魚就游在你身邊，而是大家一起抓著浮板，導遊會用食物去將鯊魚引來讓你可以超近距離看到鯊魚，小編覺得超值得~不過這種活動大家還是自己斟酌要不要參加拉～

小編小提醒：導遊有叮嚀腳不要亂踢，以免被鯊魚牙齒割到，大家參加這類行程還是要注意安全聽導遊的話喔！

與熱帶魚共游

帛琉與熱帶魚共游。 圖／FunTime
帛琉與熱帶魚共游。 圖／FunTime
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這是和鯊魚共游一起的加價行程，導遊會給你吐司握在手中吸引魚群，然後就可以盡情享受被魚群包圍的快感，拍下超多你就是魚中之王的照片。

歷史博物館

帛琉歷史博物館。 圖／FunTime
帛琉歷史博物館。 圖／FunTime
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當然到了每個地方想要多了解當地文化就要去歷史博物館走一趟，帛琉的歷史博物館外有個台灣的小匾額，小編當然要馬上拍一張！博物館裡面有介紹帛琉的歷史故事、各類用具及木雕，博物館外面還有一個男人會館，是以前當地男人的集會場所，保留著帛琉的傳統及歷史，傳統的建築及上面的各類圖騰都包含許多意義，若有去帛琉可以花一點時間去了解當地的傳統文化，非常新奇。

帛琉美食

蝙蝠肉

帛琉蝙蝠肉。 圖／FunTime
帛琉蝙蝠肉。 圖／FunTime
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出遊前在手冊上看到蝙蝠肉，小編光是上網看圖片就覺得毛骨悚然，但到了當地，覺得不吃可惜，吃了一口後大吃一驚，實在太美味，因為行程安排的餐廳聽說是台灣人開的，作法可能也比較符合台灣口味，蝙蝠煮湯後，湯跟肉都非常鮮甜帶點中藥熬煮的味道，湯頭很順，主要是紅棗的甜，蝙蝠肉則是有股獨特的騷味略帶鹹味，肉質十分有嚼勁，在口中越嚼會越有股肉的甜味浮現，是小編懷念帛琉的最好滋味，雖然端上桌的時候有點可怕，但敢嘗試的你千萬不要錯過！

小編小提醒：店家會先上整隻的蝙蝠讓大家拍照，再端進去幫你切好，超貼心的，可能因為拍的人一定比吃的多。

L’Amarena Gelato Shop

帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
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帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
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帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
帛琉冰淇淋。 圖／FunTime
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帛琉的Häagen-Dazs（哈根達斯）比台灣便宜很多，所以天天晚上大家都跑到超市去買來吃個過癮，不過小編住的旅館旁邊有間冰淇淋小店，是賣gelato的，整間店呈現一種很溫馨甜美的氛圍，冰淇淋可以試吃後再決定要買哪一款，口味超級多，不論是清爽的水果口味、濃郁的巧克力系列或是奶類通通有，還可以選擇要餅乾裝還是盒子裝，每種都想嘗試的話，可以跟朋友點不同口味一起吃。

Canoe House

帛琉pizza店外觀。 圖／FunTime
帛琉pizza店外觀。 圖／FunTime
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帛琉pizza。 圖／FunTime
帛琉pizza。 圖／FunTime
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帛琉pizza。 圖／FunTime
帛琉pizza。 圖／FunTime
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帛琉晚上其實可以去的地方並不多，除了超市就是找間店坐下來聊天小酌，小編在第一天晚上就愛上這間店，除了有各類酒品及餐點外還有小遊戲可以玩，店員服務好又親切，但都是吃飽過後才來，我們只簡單點個pizza跟薯條配酒，兩道菜小編都覺得很滿意，如果晚上不想回飯店的人可以來這坐坐。

帛琉必買

牛奶湖香皂

帛琉牛奶湖香皂。 圖／FunTime
帛琉牛奶湖香皂。 圖／FunTime
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當然自己享受過現場的牛奶湖，要買一些屬於當地特色的伴手禮回家時，牛奶湖香皂就是你的最佳選擇，在帛琉大飯店裡的免稅店有販售不同味道的牛奶湖香皂，而機場的則是沒有多加香味的牛奶湖香皂，可以依照喜好選擇。

GODIVA

GODIVA巧克力在帛琉也是大家必買的伴手哩，雖然沒有搞清楚便宜的理由，但反正價差大就是欠買，小編買了一堆回來送親朋好友，畢竟這是平常在百貨公司買不下手的高級巧克力阿~機場免稅店跟帛琉大飯店免稅店都有在賣，一直到上機前你都可以一直買！

如果想要放鬆，小編絕對推薦帛琉，因為除了在水上玩、看海景、浮淺和體驗各種大自然外，陸地上的帛琉就是讓你放鬆閒晃的，而且還有超多新奇體驗，吃蝙蝠肉跟鯊魚共游絕對是小編永生難忘的回憶，還有整片水母的水母湖，你不敢想像你能跟他如此靠近，小編同事後來在水族館看水母都無感了，下一趟海島不知道該去哪?就去帛琉吧！

帛琉博物館瀑布冰淇淋

FunTime旅遊比價

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