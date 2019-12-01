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今晚變天！新一波東北季風增強 周三到周五轉濕冷全台有感

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

不只有無尾熊和袋鼠　10大澳洲景點必訪推薦！

2019-12-01 10:03Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

澳洲可不只有雪梨、無尾熊和袋鼠，廣大的澳洲大陸，涵蓋多種氣候和地形樣貌，因此擁有獨特優美的自然景觀，也孕育豐富多樣的動植物生態，除了繁榮都會的享樂體驗，大自然的鬼斧神工，也是來到澳洲不可錯過的，現在馬上為大家介紹，10大必去澳洲景點～

澳洲景點推薦

澳洲景點推薦

01. 大堡礁

（Photo by shutterstock）
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位於澳洲東北岸，這片綿延2,600公里的珊瑚礁群，是世界最大最長的珊瑚礁群，曾被CNN評選為世界七大奇觀之一，也是聯合國教科文組織列入世界自然遺產之中，出現在各大美景榜單中。

五彩繽紛的珊瑚礁，和豐富到驚人的魚群，讓大堡礁成為海洋界的天堂；不論是想浮潛、深潛等，從海裡的體驗，或是漫步在白淨沙灘上的陸上體驗，甚至是搭乘直升機、跳傘等，從空中鳥瞰整座大堡礁，這裡都能讓你毫無保留的沈浸在仙境般的美景之中。

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02.費沙島

（Photo by lamerbrain）
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位在澳中東岸的費沙島，是世界上最大的「純沙島」，這裡沒有過度商業化的氣息，延綿的沙灘純凈細軟，茂密的沙丘雨林，和高聳的峭壁，也讓費沙島成了野生動物的天堂，有著獨特的島上生態系統及景色。

而其中最吸引大家目光的，是這片沙洲中如寶石般的湖泊「麥肯錫湖泊」，清澈見底、藍到不真實的湖水，一旁還有二戰遺跡的殘骸。想體驗世外桃源，費沙島一定要列入清單中！

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03. 黃金海岸

（Photo by shutterstock）
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四季如春的黃金海岸，擁有延綿進60公里的海岸，這裡的海浪穩定且完整，是衝浪愛好者的天堂，也非常適合初學者來挑戰，細軟的沙灘和怡人的氣候，下午在岸上來個日光浴最適合不過了，到了夜晚在到附近小酌一杯。

此外，位於黃金海岸雨林保護區內的「春溪國家公園」，擁有自然生態相當豐富，如星空般的藍光蟲洞，非常適合全家大小來體驗，四周林立的大廈和百貨公司，也藏著不少美食，和激發購物慾的魅力，想體驗都市中的度假天堂，來黃金海岸錯不了。

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04. 雪梨歌劇院

（Photo by bensow）
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來到澳洲東岸，怎麼能錯過雪梨歌劇院呢？純白如帆船般的建築設計，在建成不久就被列入世界文化遺產，是澳洲人驕傲的標誌，可以深入雪梨歌劇院中，來趟藝術的饗宴，從景觀餐廳中一覽港灣的美景，或是可以搭乘遊輪，從水上欣賞雪白建築與藍天相映的美景，又或是走上海港大橋一睹它的壯麗，360度豪無死角的美景，來到澳洲東岸，不能錯過這裡。

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05. 藍山國家公園

（Photo by shutterstock）
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藍山國家公園位在澳洲東岸，距離雪梨開車約兩小時之處，佔地面積高達100萬公頃的國家公園，是世界文化遺產之一，藍山是一系列高原和山脈的總稱，因山上茂密的桉樹（尤加利樹），會散發出油性薄霧，在山間聚集，形成一層薄薄的藍霧，因此叫做藍山。

藍山擁有茂密的叢林、懸崖峭壁和溪水瀑布，孕育數百種動物及約千種植物，其中自然景觀以三姐妹峰聞名，壯麗遼闊的地貌景觀，彷如像是走入電影場景中，在這裡可以盡情享受大地之美，帶給你不斷的驚喜。

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06. 大洋路

（Photo by wanderingteddybear）
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沿著澳洲東南海岸，沿著峭壁海岸線，經歷了13年才開出的大洋路，收藏了所有驚人的自然美景，全長276公里的公路，沿途可以看到如詩如畫的岩壁峽灣和洞穴，經年累月被雨水侵蝕形成的石灰岩遺跡，神秘遼闊的山脈和雨林，其中最著名的是十二門徒石，原是南大洋之中高聳的懸崖，經幾千萬年的侵蝕、坍塌，成為了今日的景觀。想來一趟醉如史詩般最浪漫的公路之旅，快踏上大洋路，沿路搜集大自然的風光吧！

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07. 塔斯馬尼亞島

（Photo by sylviasyang）
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島上的塔斯馬尼亞國家公園，涵蓋了總共17座國家公園，佔了全島面積的20％，但在進入塔斯馬尼亞的國家公園需要通行證的，通行證設有1日通行證及長達8週的通行證，所有島上的國家公園都適用。搖籃山連結很多山脈，是爬山愛好者的天堂，可以從高處一覽連綿山脈及山中湖泊的景色。

被列為世界十大海灘的火焰灣，每到夏天是遊客們的度假勝地。費爾德山中的羅塞爾瀑布，壯麗的景色馬上帶你逃離現實的壓力之中。暢遊在國家公園中，來一趟不一樣的澳洲冒險之旅吧！

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08. 卡卡杜國家公園

（Photo by shutterstock）
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卡卡杜國家公園位於澳洲北部的熱帶雨林，是澳洲最大的國家公園，豐裕的雨量和溫暖氣候，在這裡可以看到豐富的地貌景觀，茂盛的雨林和嶙峋峭壁，孕育了豐富多樣的生物系統，更有萬年前原住祖先們所留下來的歷史生活遺跡，其中長達五萬年的岩畫藝術，更為卡卡杜國家公園增添了一層神秘的藝術色彩，和古老的歷史魅力。馬上出發卡卡杜國家公園，來趟自然與人文的深度探險。

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09.烏魯魯

（Photo by ondrejmachart）
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又稱艾爾斯岩，烏魯魯在原住民語中有「大地之母」之意。其位在澳洲中部的卡塔丘塔國家公園中，廣闊的沙漠高聳佇立著高達348公尺的砂岩巨石，在炙熱的陽光照射下，岩塊映照出如心臟般赤紅色澤，因此又被稱為「澳洲心臟」，隨著日出日落陽光的變化，在岩石上折射出千變萬化的光彩。

烏魯魯岩用蘊含著數億年來的故事傳說，和神秘的壁畫遺跡，更為他增添了一股迷神的氣息，來到這塊澳洲的心臟，感受古老傳說的夢幻，見證大自然的鬼斧神工。

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10. 布魯姆

（Photo by shutterstock）
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布魯姆位在澳洲西北角的金伯利區，崎嶇荒涼的沙土卻藏者驚人的美景，其中的「凱布爾海灘」擁有被譽為世界上最美的日落，在沙漠中騎著駱駝，欣賞眼前光彩迷人的落日，沈浸在赤紅的餘暉之中。也可以搭著快艇，目睹世界上唯二的水平瀑布，激烈衝撞兩個狹窄的岩壁，形成高達四公尺高的水平瀑布。給愛冒險的自己來點新的挑戰，走進布魯姆體驗最原始瘋狂的澳洲。

看完以上澳洲景點的整理，大家有沒有都做好筆記啦～不論是要上山下海，度假衝浪還是叢林探險，澳洲都可以給你最優質的體驗，想在寒冷的冬天來趟南半球之旅避個冬，或是到四季如春的熱帶區域出遊，心動不如馬上行動！

本文由趣吧與旅遊咖合作授權，想知道更多澳洲自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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