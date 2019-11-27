哈比屯、天空塔、螢火蟲洞 暢玩「奧克蘭」交通景點懶人包

奧克蘭，位於紐西蘭北島的商業中心，也是紐西蘭最大的城市。奧克蘭原先是紐西蘭的首都，雖然現在首都已經移往了南端的威靈頓，但奧克蘭依然是紐西蘭很發達的城市，方便的交通以及許多美麗的景點，今天就跟小編一起來看看要怎麼暢玩奧克蘭吧！

奧克蘭交通

奧克蘭。 圖／ Pixabay 分享 facebook

奧克蘭是北島的第一大城，更是許多觀光客前往紐西蘭必訪的地點，因此奧克蘭當地的交通也有非常完善的規劃，而長趟行程的交通大致分為三方面：

奧克蘭機場前往市區-Sky bus

奧克蘭機場與市區相隔了21公里，車程大約50分鐘左右，而往返機場最便宜的方式當然就是搭乘機場巴士Sky bus了，價格較平易近人，是大多數旅可的首選。

購票地點：機場入境大廳8號出口

現場購票票價：單程 $18 紐幣、來回 $34 紐幣

Sky Bus時刻表

島上交通-火車

島上交通-火車。 圖／Wikimedia 分享 facebook

紐西蘭的火車主要是連結奧克蘭 (Auckland)、威靈頓 (Wellington) 和基督城 (Christchurch) 等幾大城市，觀光性質較高，因此票價相對貴了許多，雖然機動性也不如巴士來得好，但優點是窗外的景色實在美不勝收，也算是一個非常值得的體驗。

紐西蘭觀光列車

島上交通-公車

島上交通-公車。 圖／Wikimedia 分享 facebook

在紐西蘭北島上主要有兩間客運公司，分別是ManaBus以及InterCity，而這兩間營運的路線基本上大同小異，前者會前往一些較為冷門的地點，因此可以依照自己的需求來做選擇。

小編偷偷說：紐西蘭客運的車票都要事先上網訂購，而且越早訂越有機會遇到1元車票呦！

ManaBus官網

InterCity官網

奧克蘭必備交通卡

奧克蘭必備交通卡。 圖／Wikimedia 分享 facebook

接下來要介紹的就是在紐西蘭的交通上絕對必備的工具－AT HOP Card。為甚麼必備呢？因為身為紐西蘭第一大城的奧克蘭，當地政府為了推廣民眾們使用大眾交通工具，便推出了這張能夠涵蓋奧克蘭地區所有交通工具的超神交通卡，只要有了這張卡，不管是要搭客運、火車、甚至渡輪都不成問題呢！

奧克蘭必去景點

天空塔 Sky Tower

天空塔 Sky Tower。 圖／Wikimedia 分享 facebook

每個國家的第一大城絕對少不了的就是知名地標了，像是東京有東京鐵塔、倫敦有大笨鐘、台北有台北101，而奧克蘭的知名地標就是這搶眼的天空塔Sky Tower拉！Sky Tower就佇立在奧克蘭的商業中心CBD區當中，旁邊有像是渡輪大廈(Ferry Building)、皇后購物街(Queen Street)、高架橋港(Viaduct Harbour)、幅拉博格廣場(Freyberg Square)等市區景點，如果想要逛街購物，欣賞最繁華的奧克蘭，來這裡準沒錯了。

【天空塔資訊】

地址：Corner Victoria and Federal Streets, Auckland, 1010

營業時間：5月-10月，09:00-22:00、11月-4月，08:00-22:30

天空塔官網

帕奈爾小鎮Parnell Village

帕奈爾小鎮Parnell Village。 圖／Wikimedia 分享 facebook

相較於奧克蘭CBD區的現代化且繁華市容，市中心東方帕奈爾小鎮Parnell Village則是與其形成強烈的對比，帕奈爾小鎮是在17世紀英國人佔領紐西蘭時，英國人主要居住的區域，這裡的建築呈現了浪漫的維多利亞風格，在經過當地商人們的整治翻新後，這裡成為了新舊融合散發著古典亞緻的購物街區。

懷赫科島Waiheke Island

懷赫科島Waiheke Island。 圖／Flickr 分享 facebook

懷赫科島Waiheke Island是紐西蘭最大的離島，距離本島大約40分鐘的船程。但可別以為這裡只是個普通的小島，這座島上可是聚集了葡萄酒、啤酒、烈酒等大大小小超過三十座的酒莊呢！這裡每一座酒莊除了本身的酒種不同外，從整體氛圍到莊園景色都各具特色，來到這裡其實不需要做甚麼功課，只要放肆的大啖美食，大口喝酒就對了！

【前往懷赫科島資訊】

Britomart碼頭地址：Queen Street, Auckland CBD, Auckland

航班時間：05:30-23:30(每30分鐘一班、航程約2小時)

船公司官網

哈比屯Hobbiton

哈比屯Hobbiton。 圖／Flickr 分享 facebook

還記得魔戒裡面Frodo Baggins所居住的美麗村莊－夏爾（Shire）嗎？其實這個地方可是真實存在的，而且就為在紐西蘭的北島上呢。夏爾（Shire）的原型就是這個亞歷山大農場，在魔戒爆紅後，這裡也成為了許多影迷的朝聖之地，所以這座農場也順勢改名為哈比屯Hobbiton。

【哈比屯資訊】

地址：501 Buckland Road, Matamata

營業時間：09:30-17:30

行程費用：84NZD起

官網

懷托摩螢火蟲洞Waitomo Glowworm Caves

懷托摩螢火蟲洞Waitomo Glowworm Caves。 圖／Flickr 分享 facebook

被許多人譽為「世界第九大奇蹟」的紐西蘭懷托摩螢火蟲洞絕對是來到紐西蘭北島必訪的景點。這裡的螢火蟲與我們台灣的螢火蟲不太一樣，這裡的螢火蟲是非常稀有的藍光螢火蟲，他們會棲息在陰暗潮濕的鐘乳石洞中，身上會持續散發著耀眼的藍色光芒，當你進入到這螢火蟲洞中，就能欣賞到宛如銀河般璀璨的美景。

【懷托摩螢火蟲洞資訊】

地址：39 Waitomo Village Road, Waitomo Caves, Waitomo 3943

行程費用：票價：成人NZ$45.9起，5-14歲兒童NZ$21.1，0-4歲免費

行程時間：45分鐘

官網

奧克蘭行程推薦

第一天

抵達奧克蘭機場→→皇后購物街→天空塔賞夜景

第二天

懷赫科島品酒→帕奈爾小鎮

第三天

哈比屯中古世界→懷托摩螢火蟲洞

前往紐西蘭北島旅遊，奧克蘭絕對是最適合的住宿地，這裡有著四通八達的大眾運輸工具，不管是要前往北島的任何景點幾乎都能從這裡出發，奧克蘭周邊也有許多特色景點值得一訪。現在台灣處於冷颼颼的冬天，南半球紐西蘭的天氣可正值宜人的春夏，趕緊買張機票，把握紐西蘭最美好的天氣吧！

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