以葡萄酒聞名！ 澳洲最友善的城市「阿得雷德」旅遊攻略
想來點不一樣的旅行嗎？不像再去大城市遊玩嗎？位於澳洲南部的阿得雷德會是很棒的新選擇。幽靜的阿得雷德曾被譽為澳洲最友善的城市，除了當地熱情友善的人們之外，阿得雷德的特色節慶、葡萄酒、自然環境、美麗海邊等也是世界聞名的。小編特別整理出了阿得雷德的必去景點、美食推薦給大家，想要在阿得雷德玩得盡興，就繼續看下去吧～
阿得雷德在哪裡
阿得雷德位於澳洲的南部，是南澳大利亞州的首府，因為商業、文化、金融聚集的關係，使阿得雷德成為南澳的第一大城，更是澳洲的第五大城呢！因為距離澳洲墨爾本不遠的關係，也有許多人會兩個城市一次玩！
阿得雷德怎麼去
一般航空
台灣目前是沒有直達澳洲阿得雷德的班機，所以想去阿得雷德旅遊，都需要經過中途轉機！轉機地點大部分有香港、新加坡、吉隆坡等，因轉機地點的不同，整趟飛行時間從17小時到30小時不等。
若想要買到便宜的機票，小編推薦大家可以多多使用FumTime的機票比價之外，可以多加利用價格追蹤的功能，就不怕和優惠機票錯過了～
阿得雷德交通
交通票券
如果到阿得雷德自由行，沒有租車的的話，就會推薦多多使用大眾運輸工具～因為阿得雷德的大眾交通算是相當方便，主要交通工具包含火車、單軌列車、公車，都可以使用電子票卷metro card，很像台灣的悠遊卡！而且有分為成人票、兒童票、敬老票、學生票等，使用metro card有時還會有轉乘優惠呢！
火車Train
若想前往離阿得雷德市中心較遠的地方的火車，就可以使用阿得雷德的火車，就不用擔心太遠的地方去不了！但是要記得留意火車運行的時刻表。
單軌列車Tram
阿得雷德單軌列車可說是阿得雷德旅遊的必備交通工具，不只班次多、據點也不少，更棒的是有些特定的單軌列車是免費的，可以免費搭乘穿梭在阿得雷德市中心遊玩何樂不為呢～
巴士Bus
阿得雷德的公車也是非常便利的交通工具，因為公車走的路線很廣泛，知名的觀光景點通常附近都有公車站，公車前頭的電子儀表板也都會寫上行經地點，公車站牌也都有數字表示，事先記好目的地站牌的代號，就不怕不懂英文坐過站了！
阿得雷德景點推薦
阿得雷德中央市場（ADELAIDE CENTRAL MARKET）
阿得雷德中央市場已經擁有百年歷史，現在仍然是當地人及觀光客會去光顧的地方，這裡除了豐富的生鮮食品之外，還有販售起司、咖啡、甜點等，不妨停下腳步，在阿得雷德中央市場享用一杯濃縮咖啡，搭配著美味甜點。
地址：44-60 Gouger St, Adelaide SA 5000澳洲
營業時間：
星期二：07:00～17:30
星期三、四：09:00～17:30
星期五：07:00～21:00
星期六：07:00～15:0
星期日、一：公休
阿德萊德動物園（Cleland Wildlife Park）
想必大家來到澳洲就會想看袋鼠、無尾熊，去阿得雷德動物園就可以完成這件事！園區雖然沒有到非常大，卻有許多和動物們近距離接觸的機會，不僅可以餵食袋鼠、駱駝等，還能免費抱無尾熊，不過要注意場次喔！喜歡野生動物的人，可以在阿得雷德動物園耗上一整天的時間。
地址：Adelaide Zoo, Frome Rd, Adelaide SA 5000澳洲
營業時間：9:30～17:00
門票：4～14歲兒童18.5澳元，成人33.5澳元
阿德萊德植物園（Adelaide Botanic Gardens）
有喜歡動物的人，一定也有對植物有興趣的人吧！阿德萊德植物園就像是位於城市中的綠洲，可以享受在花園裡漫步、觀看美麗的蓮花池，還能到雨林區認識多種特有種，這裡保存了許多瀕臨絕種的熱帶雨林物種，絕對能大開眼界。
地址：North Terrace, Adelaide SA 5000澳洲
營業時間：平日07:15～18:30、周末09:00～18:30
門票：免費參觀
南澳洲州立圖書館（State Library of South Australia）
小編要私心封它為南澳最美的圖書館，同時也是南澳最大的公共研究圖書館，大家來到阿得雷德千萬不要錯過南澳洲州立圖書館！歐式風格的建築從外表就非常吸睛，走進圖書館就能感受到濃厚的書香氣息，搭配上復古浪漫的裝潢，難怪大家都說像走進哈利波特電影場景。
地址：North Terrace &, Kintore Ave, Adelaide SA 5000澳洲
營業時間：
星期一、二、三：10:00～20:00
星期四、五：10:00～18:00
星期六、日：10:00～17:00
國家葡萄酒中心（National Wine Centre of Australia）
以葡萄酒聞名的阿得雷德，擁有許多釀造廠提供遊客參觀體驗。在國家葡萄酒中心可以近距離觀察釀酒過程、了解釀酒相關技術了解葡萄酒的種類、釀造過程、釀造技術等，不需要昂貴的費用，還能學習鑑定酒的品質，品嘗獨具風味的葡萄酒～
地址：Corner of Hackney Rd &, Botanic Rd, Adelaide SA 5000澳洲
開放時間：09:00～18:00
阿德萊德橢圓球場（Adelaide Oval）
來到阿德雷德可以一賭世界最美板球場的阿得萊德橢圓球場，如果剛好遇到賽事，不妨坐在橢圓球場內觀看一場比賽，此外還有阿德萊德橢圓球場屋頂攀登的活動可以體驗，享受攀登在屋頂上的刺激感受，當然是有專業的攀登教練陪同～
地址：War Memorial Dr, North Adelaide SA 5006澳洲
開放時間：7:30～18:00
樂富泰山（Mount Lofty）
看到這座燈塔，就知道到達樂富泰山了！700多公尺的樂富泰山是阿得雷德的制高點，這裡有寮望台可以眺望讓人讚嘆的阿得雷德的城市美景，若是夜晚時間來到這，還有美麗的夜景可以感受浪漫氛圍。
阿得雷德美食推薦
Hahndorf Inn
在阿得雷德有許多異國料理店家，其中販售德國豬腳出名的Hahndorf Inn，是大家來到德國村必吃的餐廳！店內最受歡迎的餐點就是德國豬腳拼盤，大份量的豬腳加上多種不同口味的德國香腸，色香味俱全的特色料理，讓人飽足感十足！
地址：35 Main Street, Hahndorf SA 5245澳洲
營業時間：10:30～21:00
BURGER THEORY
BURGER THEORY是阿得雷德當地受歡迎的一家漢堡店，雖然漢堡不是特別大分，但是用料實在！像是牛肉漢堡多汁的牛肉，搭配上半融化的起司，讓人忍不住一口接一口。特別的是還有袋鼠肉混合牛肉製成的漢堡，喜歡嘗鮮的朋友可以試試看。
地址：8/10 Union St, Adelaide SA 5000澳洲
營業時間：
星期日到四：11:00～21:00
星期五、六：11:00～10:00
別再以為澳洲只有雪梨、墨爾本、黃金海岸了！沒有想到阿得雷德有這麼多好玩、有趣的景點吧～而且當地交通方式非常方便、景點也很集中，有機會不妨安排時間，來一趟阿得雷德小旅行！
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