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大洋路、企鵝島、半島溫泉 推薦澳洲墨爾本景點8選~淘金去

2019-11-20 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

澳洲被譽為打工度假天堂不是沒有原因的！除了有熱氣球、跳傘、潛水和海上飛機等特殊體驗活動，光是墨爾本一個地方，就有好多值得一去的旅遊景點！不管是自然風光、歷史文化景點，還是可以放鬆享受的地方，連可愛動物、好吃的美食都讓人不想錯過！出發前一起來研究看看墨爾本自由行怎麼玩才值回票價！

澳洲墨爾本景點推薦

澳洲墨爾本景點推薦＃1

大洋路

▲澳洲墨爾本景點推薦-大洋路。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-大洋路。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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大洋路是澳洲最美的旅行公路之一，也是墨爾本西部最著名的自然景觀。在大洋路上，不管是開車或是搭乘直升機，都能以不同角度將澳洲沿岸壯麗的自然海洋風光、奇形怪狀的岩石、海邊的小漁村和美麗的漁港一覽無遺！還能欣賞到著名的十二門徒巨石陣及大洋路最有故事的一個景點—洛克亞德峽谷。

澳洲墨爾本景點推薦＃2

疏芬山

 

▲澳洲墨爾本景點推薦-疏芬山淘金鎮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-疏芬山淘金鎮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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你有過淘金夢嗎？位於維多利亞淘金鎮巴拉瑞特的疏芬山，是個「建立於黃金」之上的城市，至今在環城的山丘上仍能找到黃金！

來到疏芬山，在河邊淘金、乘坐採礦列車到地下礦坑探險，全都不是夢，還能讓你體驗1850年代淘金熱鼎盛時期的城鎮生活，重溫百年前的歷史舊夢。這裡還有收藏南半球最大金塊的黃金博物館，特別的蒐藏突破你對黃金的想像。

墨爾本景點推薦＃3

菲利浦島

▲澳洲墨爾本景點推薦-菲利浦島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-菲利浦島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果你是喜愛小動物的人，那你一定不能錯過菲利浦島，在企鵝歸巢的小路旁，近距離欣賞企鵝歸巢的一舉一動，還可以到Maru野生動物園，近距離觀賞袋鼠、無尾熊、本土鳥類和瀕臨絕種的塔斯馬尼亞魔鬼－袋獾等澳洲特有動物，還可以餵食袋鼠和鸚鵡！

夏季期間若時間足夠，前往菲利普島西岸的諾比司角中心 ，還可以與野生海豹群來場親密接觸呢！到墨爾本旅遊，怎麼能錯過這麼療愈的行程呀！

澳洲墨爾本景點推薦＃4

巧克力工廠

 

▲澳洲墨爾本景點推薦-巧克力工廠。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-巧克力工廠。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想要享受整趟甜蜜蜜菲利浦島之旅的你，可以選擇前往Pannys Chocolate巧克力工廠，在Pannys Chocolate Café 咖啡館享受美食與巧克力，度過悠哉的午後，以超級優惠的價格，買濃醇香到不行的巧克力、參觀巧克力奇妙世界！

澳洲墨爾本景點推薦＃5

迷宮花園 Ashcombe Maze

▲澳洲墨爾本景點推薦-迷宮花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-迷宮花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想體驗童話故事中，夢幻的迷宮花園嗎？在墨爾本以南的摩寧頓半島上，有著南半球最大的迷宮，雅思迷宮及薰衣草花園！占地約15公頃，夏天種熏衣草，秋冬有玫瑰。園內有20個不同主題的迷宮花園，每個迷宮內栽種的種的樹，都比人還高，小心別迷失在 3 公尺高、複雜迷離的迷宮中囉！

澳洲墨爾本景點推薦＃6

摩寧頓半島溫泉 Peninsula Hot Springs

▲澳洲墨爾本景點推薦-摩寧頓溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-摩寧頓溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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儘管白天的行程再怎麼舒心愜意，一天奔波下來，想必也累了吧！那就來泡個暖暖的溫泉，一天的疲累就在古老的天然溫泉洗禮下完全釋放。這裡的泉水取自地下637公尺深處，富含礦物質，每個浴池的溫度攝氏12~43度不等，具有滋潤皮膚，鬆弛肌肉及加快血液循環的療效，讓疲憊的你身心舒暢。

澳洲墨爾本景點推薦＃7

亞拉河谷酒莊

▲澳洲墨爾本景點推薦-亞拉河谷酒莊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲澳洲墨爾本景點推薦-亞拉河谷酒莊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到墨爾本旅遊，身為品酒大師的你，怎麼能不品嘗看看澳洲最有名的葡萄酒呢？澳洲盛產的葡萄酒舉世聞名，在澳洲各個產地中又以亞拉最為著名，不只是紅葡萄酒、白葡萄酒，還有由藍莓或蘋果釀的香甜果酒！快到亞拉河谷的酒莊參觀並品酒吧！

澳洲墨爾本景點推薦＃8

丹頓農蒸汽小火車

▲澳洲墨爾本景點推薦-丹頓農蒸汽小火車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲澳洲墨爾本景點推薦-丹頓農蒸汽小火車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想要體驗鄉村復古之旅的你，就來搭乘帕芬比利蒸汽火車吧！它原本是20世紀初用來聯繫山區農村的試驗式火車，現在則是主要的澳洲旅遊景點，車站的建築沿習英國鄉村小站的風格，給人一種幽靜恬美的感覺，沿途經過美麗且原始的國家森林公園，讓被城市喧囂所打攪的心，逐漸平靜下來。

到一個地方旅行，想要深入了解它，除了到觀光景點拍照打卡，更需要到當地人推薦的景點去走走或體驗活動，才能更全方位地深度旅遊，你想好要怎麼安排澳洲墨爾本旅遊呢嗎？

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澳洲墨爾本巧克力

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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