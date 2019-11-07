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澳洲「布里斯本」這樣玩！ 皇后街、摩頓島..６大景點報你知

2019-11-07 10:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

澳洲布里斯本景點

澳洲布里斯本景點＃1

龍柏動物園（Lone Pine Sanctuary）

（Photo by 龍柏動物園粉專）
（Photo by 龍柏動物園粉專）
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到了澳洲，絕對不能錯過的就是這裡的特有種啦！龍柏動物園距離布里斯本市區只有12公里遠，是全球第一座也是最大的無尾熊保護區。在這裡，除了可以近距離抱抱無尾熊、餵餵袋鼠，更可以認識100多種澳洲特有的動物，是世界十大動物園之一！

☛地址：708 Jesmond Road, Fig Tree Pocket, Queensland, 4069, Australia

☛開放時間：9AM~5PM（4/25澳紐軍團日1:30PM~5PM）

☛交通：從皇后街車站搭乘公車430號或從Adelaide Street站搭乘445號公車

澳洲布里斯本景點＃2

摩頓島（Moreton Island）

（Photo by brewbooks on flickr）
（Photo by brewbooks on flickr）
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布里斯本跟別的城市很不一樣的是，周邊有很多大大小小的島嶼，摩頓島是最出名的一個，是世界大三大沙島，整個島嶼上沒有公車，當地人都以四驅沙灘車作為交通工具。在摩頓島有許多水上活動可以體驗，如浮潛、划獨木舟、滑沙、賞鯨賞豚等等，不僅遊客很愛，連澳洲人都很喜歡去，是個很有度假氛圍的景點喔！

☛交通：需搭乘渡輪前往，航程時間約75分鐘；最多人搭乘的為MiCat，從布里斯本南岸Whyte Island站至摩頓島Tangalooma Wrecks站

澳洲布里斯本景點＃3

故事橋（Story Bridge）

（Photo by 昆士蘭旅遊局官網）
（Photo by 昆士蘭旅遊局官網）
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故事橋在1940年啟用，跨越布里斯本河，連接城市的南部與北部，是澳洲最大的鋼鐵橋樑，在1992年被列為昆士蘭州遺產。全球只有三座橋可以攀爬，故事橋就是其中的一座，從2005年開始，人們可以到橋上360度無死角觀賞布里斯本的風光～

（Photo by 昆士蘭旅遊局官網）
（Photo by 昆士蘭旅遊局官網）
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☛地址：State Route 15, New Farm QLD, 4169, Australia

☛交通：搭乘火車至Fortitude Valley站，再步行10分鐘

☛費用：參觀免費｜攀登費用AUD$ 100起跳，隨不同身份、行程有所不同（更多費用資訊）

澳洲布里斯本景點＃4

南岸公園（South Bank Parklands）

（Photo by 布里斯本旅遊局官網）
（Photo by 布里斯本旅遊局官網）
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南岸公園在布里斯本的最南端，在1988年舉辦過世界博覽會，現在是布里斯本居民休憩的地方，可以沿著河岸散步騎車，也可以坐臥在草地上野餐，偶爾也會舉辦文化慶典等。

園區內還有摩天輪、人工沙灘等，不論是想登高欣賞河景或是在城市中來個日光浴，南岸公園都是一個好選擇喔！

（澳洲國慶日煙火施放／Photo by 布里斯本旅遊局官網）
（澳洲國慶日煙火施放／Photo by 布里斯本旅遊局官網）
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☛地址：Little Stanley Street, South Brisbane, Queensland 4101, Australia

☛交通：搭乘火車至South Brisbane站，再步行4分鐘

澳洲布里斯本景點＃5

皇后街（Queen Street Mall）

（Photo by 皇后街粉專）

（Photo by 皇后街粉專）
（Photo by 皇后街粉專）
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搭了9個多小時的飛機，當然要血拼一下給自己跟親朋好友買點伴手禮啦！皇后街是布里斯本最有人氣的購物天堂，這一帶座落很多百貨公司、紀念品店、藥妝店等，可以買到很多澳洲在地的歐咪阿給，像是保健品、袋鼠餅乾、蜂膠、綿羊油、木瓜霜等等。別忘了在離開布里斯本前來掃購一番喔！

☛地址：Queen St, Brisbane City QLD 4000, Australia

☛交通：搭乘火車至Central站，步行約5分鐘；或搭乘公車至Queen Street站

澳洲布里斯本景點＃6

布里斯本河（Brisbane River）

布里斯本河水面寬闊，蜿蜒的流過布里斯本市中心，這片寧靜水域雖然風景優美，但是可以從事許多刺激的戶外探險活動，可以在夜晚划艇欣賞燈火闌珊的布里斯本市景，或是爬上故事橋遠眺整個城市與郊區。

看了以上布里斯本景點介紹，是不是很想馬上為自己規劃一趟布里斯本的旅行呢？布里斯本這個城市，既可以血拼，從高處眺望整座城市，也可以浮潛、做日光浴，更重要的是可以抱到可愛的無尾熊啊～不論旅伴之間友人喜歡城市的繁華或自然的風光，相信每個布里斯本景點不會讓任何人失望的。

本文由趣吧與Tripresso合作授權，想知道更多澳洲自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！」　

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澳洲公園動物園

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