澳洲雪梨一日遊：攀橋、跳傘體驗！澳洲雪梨景點推薦１０玩法

澳洲雪梨景點推薦

澳洲雪梨景點推薦＃1

雪梨歌劇院

▲澳洲雪梨景點推薦-雪梨歌劇院。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲澳洲雪梨景點推薦-雪梨歌劇院內部。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雪梨歌劇院落成僅34年，就在2007年被列入世界文化遺產，每天都有上千位的遊客前來，可以說是雪梨最經典的景點之一，來到澳洲當然也不能錯過囉！而來到這裡要看什麼，首先有三大看點絕對不能錯過，第一是雪梨歌劇院前的平台與廣場，二是建築與屋頂，三則是內部裝潢與設計，感受丹麥設計師約恩烏松的匠心獨具與巧思。

澳洲雪梨景點推薦＃2

雪梨港灣大橋

▲澳洲雪梨景點推薦-雪梨港灣大橋攀登。（圖／Pixabay） 分享 facebook

雪梨港灣大橋是每年雪梨跨年煙火施放的地方，但其實這裡平日也有非常具挑戰性的玩法，那就是攀登！無論是大人還是小孩，只要體力足夠、腳力夠好，在專業教練的指導與帶領下，都能登上雪梨港灣大橋，俯瞰壯觀的雪梨港灣，這項特殊體驗還被美國CNN推薦唯一生必做十件事之一，趕快來挑戰吧！

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澳洲雪梨景點推薦＃3

雪梨皇家植物園

好的，如果你是拍照控的話！那麼一定要來皇家植物園這個雪梨景點，因為在這裡可以一次把雪梨歌劇院跟雪梨港灣大橋都拍進來，能夠讓這兩大雪梨景點一次同框的地方，非這裡莫屬啦！

當然，雪梨皇家植物園的內部也是充滿看點，這個佔地30公頃的植物園，共有四萬多種植物，因此有「雪梨之肺」的美稱，無論是遊客或當地人，都十分喜歡到這邊來散步放放鬆，是個非常適合慢遊的雪梨景點。

澳洲雪梨景點推薦＃4

雪梨海生館

▲澳洲雪梨景點推薦-雪梨海生館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雪梨海生館開幕於1988年，是目前世界上最大的水族館，最有名的就是長長的夢幻玻璃隧道，鯊魚會隔著玻璃在遊客的頭頂上游過來遊過，感覺就像在和鯊魚共舞一樣。在雪雪梨海生館內有各式各樣的澳洲當地水生生物，分為14個不同的主題展示區，還有超過650種的澳洲魚類，不只可以欣賞到美麗的海底生物，更具有深度的知識教育意義。

澳洲雪梨景點推薦＃5

史蒂芬港

▲澳洲雪梨景點推薦-史蒂芬港。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了雪梨海港之外，史蒂芬港也是雪梨必去景點，這個位於雪梨北邊車程約 2.5 小時的大型天然港，坐擁 26座金黃色沙灘，比雪梨海港大兩倍，周邊是群山及熱帶雨林環繞的半島，你可以在沙丘駕駛四輪驅動車、欣賞海豚悠遊，或是在世界級的國家公園探索大自然，可說是雪梨景點中最完美的渡假勝地。

雪梨景點推薦＃6

藍山公園

▲澳洲雪梨景點推薦-藍山國家公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果喜歡大自然的話，推薦可以去藍山國家公園！這裡佔地面積達100萬公頃，不只有懸崖峭壁、瀑布叢林，加上陡峭的觀光叢林鐵路與壯觀的三姊妹岩，多樣的自然景觀與生態，都讓藍山國家公園一直深受喜愛。

而且藍山公園除了健行徒步的玩法之外，還能搭乘藍山景觀世界的交通工具—纜車，從不同角度欣賞藍山壯麗美景與瀑布，讓藍山公園成為雪梨景點首選之一。

澳洲雪梨景點推薦＃7

臥龍崗跳傘

▲澳洲雪梨景點推薦-臥龍崗跳傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到澳洲自由行，一定要玩的就是跳傘體驗，雪梨近郊的臥龍崗是非常熱門的跳傘基地，因為這裡可以俯瞰陸地與海灣的遼闊景色，在15000英呎的高空感受澳洲全然不同的風景！雖然聽起來有些可怕，但是這類跳傘活動全程都會由專業教練一帶一指導，也會幫忙做影像紀錄，所以真的很值得一試，是一生必玩一次的特殊體驗活動！

澳洲雪梨景點推薦＃8

紐卡索

▲澳洲雪梨景點推薦-跳傘體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了臥龍崗之外，澳洲的紐卡索也是跳傘體驗的熱門景點，同樣是搭乘小飛機到15000英尺的高空，由專業教練帶領你一躍而下，不過比較不同的是有機會搭乘全透明的直升機，體驗懸翼飛行、特技飛行等多元性玩法，如果喜歡比較刺激的跳傘體驗，不妨可以到紐卡索來挑戰一下！

澳洲雪梨景點推薦＃9

雪梨大學

▲澳洲雪梨景點推薦-雪梨大學。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

如果你是喜歡文青風格景點的旅人，推薦可以到雪梨大學走走！雪梨大學是澳洲第一所大學，不只是具有歷史與聲望的學校，更因為古老與優雅的建築，被譽為是「南半球的牛津大學」，走在校園當中就能感受到一股濃濃的文化氣息，也有大片的草地可以放鬆，非常適合喜歡慢遊的旅人喔！

澳洲雪梨景點推薦＃10

雪梨岩石區

雪梨岩石區的假日市集固定在每週五六日舉辦，有超過一百個攤位，販售各種手作飾品、小物、咖啡等等，也會有一些澳洲原住民風格的在地小物，不妨可以去挖挖寶喔！此外，雪梨岩石區有保存了非常多的建築與道路，如果想更深入了解這裡的話，也可以報名當地的Waliking tour，會有專業的深度導覽唷！

想知道更多澳洲自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」