10月新增規定!一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

紐西蘭位於大洋洲,許多人到紐西蘭旅遊常常會煩惱要到南島拜訪皇后鎮、基督城還是要到北島參觀地熱公園、哈比村,但你知道從10月份開始前往紐西蘭需要辦理電子簽證了嗎?

Photo by Martin Bisof on Unsplash 分享 facebook

不只是入境,就連轉機也需要!如果還不了解的小夥伴們,這篇文章你一定要看!趕快跟著FunTime小編一起瞭解紐西蘭電子簽證有哪些注意事項吧!

紐西蘭電子簽證注意事項

為什麼需要辦理紐西蘭電子簽證?

飛往紐西蘭。 圖/FunTime 分享 facebook

紐西蘭於2009年成為台灣免簽國,但在今年10月1日起強制對所有國家(含紐西蘭免簽證的60多個國家)實施電子簽證制度(Electronic Travel Authority,簡稱ETA),若不是持有澳洲護照的觀光客都需要申請ETA,並明文規定若沒有辦理電子簽證是不能入境的。另外,需要注意的是不管你選擇搭飛機、搭船或郵輪前往紐西蘭,包含轉機也都必須要申請電子簽證。

紐西蘭電子簽證是什麼?

紐西蘭電子簽證(ETA)其實就是個人以網路的方式申請簽證,並在填寫個人訊息的時候,繳納相關的費用。大家一定很關心這裡的相關費用是指什麼!別急,小編馬上就告訴你!

紐西蘭電子簽證的費用,分為兩筆。

第一筆:申請ETA的費用

如果你選擇用手機APP申請會收取9塊錢紐幣;如果使用網頁瀏覽器申請則會收取12塊紐幣。

第二筆:國際旅客保育及旅遊稅

國際旅客保育及旅遊稅(International Visitor Conservation and Tourism Levy,簡稱IVL)為紐西蘭政府對入境觀光客設所徵取的稅收,這筆稅收為35塊錢紐幣,會在申請人填完ETA後收取。

需要注意的是,不管是ETA還是 IVL,期限都只有兩年。

小編提醒您:即使有護照、免簽、或是轉機,只要到紐西蘭一定要申請電子簽證哦!

紐西蘭電子簽證如何申請?

介紹了那麼多紐西蘭電子簽證的注意事項,那麼紐西蘭電子簽證到底要如何申請呢?小編下面將帶來詳細的教學給大家啦~

Step1找到官網

找到官網。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

小編貼心地附上官網給大家,想要去紐西蘭的朋友趕快申請起來吧!

申請ETA官網>>>

Step2選擇Apply for a visa

選擇Apply for a visa。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

選擇「Apply for a visa」的選項後,就會跳出一個新的頁面,要你填入簽證訊息。

Step3 填寫visa訊息

填寫visa訊息。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

在這邊會簡單詢問你3個問題

第一個:Select a visa type(選擇你所要的簽證類型)。如果是去旅遊的大家,就是選擇觀光簽啦。

第二個:What is the purpose of your vist?(選擇你辦理簽證的目的)。這個問題有5個選項分別是HolIday(觀光)、Family and partners(探親找朋友)、Sports and arts(從事運動或藝術)、Business or investment(商業投資)、和Other(其他)。

第三個:Select a visa(選擇你所要的簽證)。這個大家就要注意啦~台灣確實是屬於紐西蘭的免簽國家之一,因此填寫的時候,要選擇「Visa Waiver Vistor Visa(觀光客免簽證計畫)」的選項哦!

Step4 注意事項閱讀

注意事項閱讀。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

填寫完畢後,官方會告訴我們屬於「免簽證計畫的國家」到紐西蘭申請電子簽證的注意事項。接著就會看到下方這個畫面,請點選「information about NZeTA」

選擇申請方式。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

會開啟一個新視窗,一樣頁面會告訴你一些關於紐西蘭申請電子簽證的資訊。閱讀完後,點選最下方的CHECK CRITERIA的選項,在選項中選擇台灣就可以進入到下一步。

Step5 選擇申請方式

選擇申請方式。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

網站會告訴你關於申請電子簽證需要具備的條件。閱讀完畢後,接著滑到最底下,可以看到「CHECK PROCESS & FEES」的選項。

CHECK PROCESS & FEES。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

左邊的選項取自於你要使用APP申請還是網路申請(在圖片中使用的是網路申請),右邊的欄位則是選擇你的身分,兩個欄位選好後,點選紅色方塊的「VIEW」。

Step6 點選REQUEST AN NZETA

點選REQUEST AN NZETA。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

點選REQUEST AN NZETA後,就會出現下面的紅色方框(REQUEST AN NZeTA),點選它,會開啟一個新的分頁。

Step7 填寫旅客基本資料及付款

填寫旅客基本。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

接著照著指示,它會要你填寫旅客基本資料並確認

填寫旅客資料與確認。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

這邊比較需要注意的是系統會問你有沒有改過護照姓名(下方圖),如果有改過的朋友就選YES,並輸入你改過的名稱吧!

沒有改過護照姓名。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

當你完成了基本資料後,它會問你4個問題。

第一個選項:前往紐西蘭是為了進行醫療諮詢治療嗎?

第二個選項:是否曾被驅逐出境或被其他國家排除?

第三個選項:是否因為過去被紐西蘭驅逐出境而被禁止進入?

第四個選項:不管在哪個國家,有沒有曾經被定罪?

詢問問題回答。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

填寫完,系統會要你確認資訊正不正確。正確的話就接著點選「CONFIRM」。

點選「CONFIRM」。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

點選完後,會出現相關事項需要閱讀,閱讀完後下面兩個選項都要打勾勾,才可以送出哦。

注意事項打勾。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

接著就會來到付款跟提交的選項。在這一步驟系統會幫你算好你應繳交的金額,也就是一開始說的ETA申請費和國際旅客保育及旅遊稅,在這邊的範例中因為是用電腦網路申請,所以申請費為12塊紐幣,加上35塊的稅收,一共是47塊。

付款提交。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

使用信用卡付款完成後,就會看到下方這個畫面。這時候就表示你的紐西蘭電子簽證申請完成了!

完成申請。 圖/NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

系統也會寄一封郵件到你的信箱當作收據,可以詳細閱讀,有什麼資料不正確才能及時反應,同時上面也會有你的紐西蘭電子簽證號碼,不過郵件發送的時間最晚可能需要3個工作天左右,建議要到紐西蘭遊玩的朋友提前申請比較保險哦。

小編偷偷說:建議電子簽證申請完後,可以印出來自己留一份,以備不時之需。

紐西蘭申請電子簽證的教學就到這邊結束拉~相信各位朋友們都知道要怎麼申請紐西蘭電子簽證了吧!因為從10/1起開始強制實施,所以有要去紐西蘭玩的朋友記得一定要申請哦。另外,小編提醒大家有了紐西蘭電子簽證不表示你就一定能入境哦!要入境的相關文件還是要準備給海關,包括去回程機票、所帶的現金總額、住宿證明等等相關資料,千萬不要忘拉~希望各位朋友都有個美好的紐西蘭之旅。

