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10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00FunTime旅遊比價

紐西蘭位於大洋洲，許多人到紐西蘭旅遊常常會煩惱要到南島拜訪皇后鎮、基督城還是要到北島參觀地熱公園、哈比村，但你知道從10月份開始前往紐西蘭需要辦理電子簽證了嗎？

Photo by Martin Bisof on Unsplash
Photo by Martin Bisof on Unsplash
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不只是入境，就連轉機也需要！如果還不了解的小夥伴們，這篇文章你一定要看！趕快跟著FunTime小編一起瞭解紐西蘭電子簽證有哪些注意事項吧！

紐西蘭電子簽證注意事項

為什麼需要辦理紐西蘭電子簽證？

飛往紐西蘭。 圖／FunTime
飛往紐西蘭。 圖／FunTime
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紐西蘭於2009年成為台灣免簽國，但在今年10月1日起強制對所有國家（含紐西蘭免簽證的60多個國家）實施電子簽證制度（Electronic Travel Authority，簡稱ETA），若不是持有澳洲護照觀光客都需要申請ETA，並明文規定若沒有辦理電子簽證是不能入境的。另外，需要注意的是不管你選擇搭飛機、搭船或郵輪前往紐西蘭，包含轉機也都必須要申請電子簽證。

紐西蘭電子簽證是什麼？

紐西蘭電子簽證（ETA）其實就是個人以網路的方式申請簽證，並在填寫個人訊息的時候，繳納相關的費用。大家一定很關心這裡的相關費用是指什麼！別急，小編馬上就告訴你！

紐西蘭電子簽證的費用，分為兩筆。

第一筆：申請ETA的費用

如果你選擇用手機APP申請會收取9塊錢紐幣；如果使用網頁瀏覽器申請則會收取12塊紐幣。

第二筆：國際旅客保育及旅遊稅

國際旅客保育及旅遊稅（International Visitor Conservation and Tourism Levy，簡稱IVL）為紐西蘭政府對入境觀光客設所徵取的稅收，這筆稅收為35塊錢紐幣，會在申請人填完ETA後收取。

需要注意的是，不管是ETA還是 IVL，期限都只有兩年。

小編提醒您：即使有護照、免簽、或是轉機，只要到紐西蘭一定要申請電子簽證哦！

紐西蘭電子簽證如何申請？

介紹了那麼多紐西蘭電子簽證的注意事項，那麼紐西蘭電子簽證到底要如何申請呢？小編下面將帶來詳細的教學給大家啦～

Step1找到官網

找到官網。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
找到官網。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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小編貼心地附上官網給大家，想要去紐西蘭的朋友趕快申請起來吧！

申請ETA官網>>>

Step2選擇Apply for a visa

選擇Apply for a visa。 圖／NEW ZEALAND IMMIGR...
選擇Apply for a visa。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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選擇「Apply for a visa」的選項後，就會跳出一個新的頁面，要你填入簽證訊息。

Step3 填寫visa訊息

填寫visa訊息。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
填寫visa訊息。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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在這邊會簡單詢問你3個問題

第一個：Select a visa type（選擇你所要的簽證類型）。如果是去旅遊的大家，就是選擇觀光簽啦。

第二個：What is the purpose of your vist?（選擇你辦理簽證的目的）。這個問題有5個選項分別是HolIday（觀光）、Family and partners（探親找朋友）、Sports and arts（從事運動或藝術）、Business or investment（商業投資）、和Other（其他）。

第三個：Select a visa（選擇你所要的簽證）。這個大家就要注意啦～台灣確實是屬於紐西蘭的免簽國家之一，因此填寫的時候，要選擇「Visa Waiver Vistor Visa（觀光客免簽證計畫）」的選項哦！

Step4 注意事項閱讀

注意事項閱讀。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
注意事項閱讀。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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填寫完畢後，官方會告訴我們屬於「免簽證計畫的國家」到紐西蘭申請電子簽證的注意事項。接著就會看到下方這個畫面，請點選「information about NZeTA」

選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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會開啟一個新視窗，一樣頁面會告訴你一些關於紐西蘭申請電子簽證的資訊。閱讀完後，點選最下方的CHECK CRITERIA的選項，在選項中選擇台灣就可以進入到下一步。

Step5 選擇申請方式

選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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網站會告訴你關於申請電子簽證需要具備的條件。閱讀完畢後，接著滑到最底下，可以看到「CHECK PROCESS & FEES」的選項。

CHECK PROCESS & FEES。 圖／NEW ZEALAND IMMI...
CHECK PROCESS & FEES。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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左邊的選項取自於你要使用APP申請還是網路申請（在圖片中使用的是網路申請），右邊的欄位則是選擇你的身分，兩個欄位選好後，點選紅色方塊的「VIEW」。

Step6 點選REQUEST AN NZETA

點選REQUEST AN NZETA。 圖／NEW ZEALAND IMMIGR...
點選REQUEST AN NZETA。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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點選REQUEST AN NZETA後，就會出現下面的紅色方框（REQUEST AN NZeTA），點選它，會開啟一個新的分頁。

Step7 填寫旅客基本資料及付款

填寫旅客基本。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
填寫旅客基本。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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接著照著指示，它會要你填寫旅客基本資料並確認

填寫旅客資料與確認。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
填寫旅客資料與確認。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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這邊比較需要注意的是系統會問你有沒有改過護照姓名(下方圖)，如果有改過的朋友就選YES，並輸入你改過的名稱吧！

沒有改過護照姓名。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
沒有改過護照姓名。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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當你完成了基本資料後，它會問你4個問題。

第一個選項：前往紐西蘭是為了進行醫療諮詢治療嗎？

第二個選項：是否曾被驅逐出境或被其他國家排除？

第三個選項：是否因為過去被紐西蘭驅逐出境而被禁止進入？

第四個選項：不管在哪個國家，有沒有曾經被定罪？

詢問問題回答。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
詢問問題回答。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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填寫完，系統會要你確認資訊正不正確。正確的話就接著點選「CONFIRM」。

點選「CONFIRM」。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
點選「CONFIRM」。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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點選完後，會出現相關事項需要閱讀，閱讀完後下面兩個選項都要打勾勾，才可以送出哦。

注意事項打勾。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
注意事項打勾。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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接著就會來到付款跟提交的選項。在這一步驟系統會幫你算好你應繳交的金額，也就是一開始說的ETA申請費和國際旅客保育及旅遊稅，在這邊的範例中因為是用電腦網路申請，所以申請費為12塊紐幣，加上35塊的稅收，一共是47塊。

付款提交。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
付款提交。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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使用信用卡付款完成後，就會看到下方這個畫面。這時候就表示你的紐西蘭電子簽證申請完成了！

完成申請。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
完成申請。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION
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系統也會寄一封郵件到你的信箱當作收據，可以詳細閱讀，有什麼資料不正確才能及時反應，同時上面也會有你的紐西蘭電子簽證號碼，不過郵件發送的時間最晚可能需要3個工作天左右，建議要到紐西蘭遊玩的朋友提前申請比較保險哦。

小編偷偷說：建議電子簽證申請完後，可以印出來自己留一份，以備不時之需。

紐西蘭申請電子簽證的教學就到這邊結束拉～相信各位朋友們都知道要怎麼申請紐西蘭電子簽證了吧！因為從10/1起開始強制實施，所以有要去紐西蘭玩的朋友記得一定要申請哦。另外，小編提醒大家有了紐西蘭電子簽證不表示你就一定能入境哦！要入境的相關文件還是要準備給海關，包括去回程機票、所帶的現金總額、住宿證明等等相關資料，千萬不要忘拉～希望各位朋友都有個美好的紐西蘭之旅。

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