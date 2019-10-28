10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證
紐西蘭位於大洋洲，許多人到紐西蘭旅遊常常會煩惱要到南島拜訪皇后鎮、基督城還是要到北島參觀地熱公園、哈比村，但你知道從10月份開始前往紐西蘭需要辦理電子簽證了嗎？
不只是入境，就連轉機也需要！如果還不了解的小夥伴們，這篇文章你一定要看！趕快跟著FunTime小編一起瞭解紐西蘭電子簽證有哪些注意事項吧！
紐西蘭電子簽證注意事項
為什麼需要辦理紐西蘭電子簽證？
紐西蘭於2009年成為台灣免簽國，但在今年10月1日起強制對所有國家（含紐西蘭免簽證的60多個國家）實施電子簽證制度（Electronic Travel Authority，簡稱ETA），若不是持有澳洲護照的觀光客都需要申請ETA，並明文規定若沒有辦理電子簽證是不能入境的。另外，需要注意的是不管你選擇搭飛機、搭船或郵輪前往紐西蘭，包含轉機也都必須要申請電子簽證。
紐西蘭電子簽證是什麼？
紐西蘭電子簽證（ETA）其實就是個人以網路的方式申請簽證，並在填寫個人訊息的時候，繳納相關的費用。大家一定很關心這裡的相關費用是指什麼！別急，小編馬上就告訴你！
紐西蘭電子簽證的費用，分為兩筆。
第一筆：申請ETA的費用
如果你選擇用手機APP申請會收取9塊錢紐幣；如果使用網頁瀏覽器申請則會收取12塊紐幣。
第二筆：國際旅客保育及旅遊稅
國際旅客保育及旅遊稅（International Visitor Conservation and Tourism Levy，簡稱IVL）為紐西蘭政府對入境觀光客設所徵取的稅收，這筆稅收為35塊錢紐幣，會在申請人填完ETA後收取。
需要注意的是，不管是ETA還是 IVL，期限都只有兩年。
小編提醒您：即使有護照、免簽、或是轉機，只要到紐西蘭一定要申請電子簽證哦！
紐西蘭電子簽證如何申請？
介紹了那麼多紐西蘭電子簽證的注意事項，那麼紐西蘭電子簽證到底要如何申請呢？小編下面將帶來詳細的教學給大家啦～
Step1找到官網
小編貼心地附上官網給大家，想要去紐西蘭的朋友趕快申請起來吧！
Step2選擇Apply for a visa
選擇「Apply for a visa」的選項後，就會跳出一個新的頁面，要你填入簽證訊息。
Step3 填寫visa訊息
在這邊會簡單詢問你3個問題
第一個：Select a visa type（選擇你所要的簽證類型）。如果是去旅遊的大家，就是選擇觀光簽啦。
第二個：What is the purpose of your vist?（選擇你辦理簽證的目的）。這個問題有5個選項分別是HolIday（觀光）、Family and partners（探親找朋友）、Sports and arts（從事運動或藝術）、Business or investment（商業投資）、和Other（其他）。
第三個：Select a visa（選擇你所要的簽證）。這個大家就要注意啦～台灣確實是屬於紐西蘭的免簽國家之一，因此填寫的時候，要選擇「Visa Waiver Vistor Visa（觀光客免簽證計畫）」的選項哦！
Step4 注意事項閱讀
填寫完畢後，官方會告訴我們屬於「免簽證計畫的國家」到紐西蘭申請電子簽證的注意事項。接著就會看到下方這個畫面，請點選「information about NZeTA」
會開啟一個新視窗，一樣頁面會告訴你一些關於紐西蘭申請電子簽證的資訊。閱讀完後，點選最下方的CHECK CRITERIA的選項，在選項中選擇台灣就可以進入到下一步。
Step5 選擇申請方式
網站會告訴你關於申請電子簽證需要具備的條件。閱讀完畢後，接著滑到最底下，可以看到「CHECK PROCESS & FEES」的選項。
左邊的選項取自於你要使用APP申請還是網路申請（在圖片中使用的是網路申請），右邊的欄位則是選擇你的身分，兩個欄位選好後，點選紅色方塊的「VIEW」。
Step6 點選REQUEST AN NZETA
點選REQUEST AN NZETA後，就會出現下面的紅色方框（REQUEST AN NZeTA），點選它，會開啟一個新的分頁。
Step7 填寫旅客基本資料及付款
接著照著指示，它會要你填寫旅客基本資料並確認
這邊比較需要注意的是系統會問你有沒有改過護照姓名(下方圖)，如果有改過的朋友就選YES，並輸入你改過的名稱吧！
當你完成了基本資料後，它會問你4個問題。
第一個選項：前往紐西蘭是為了進行醫療諮詢治療嗎？
第二個選項：是否曾被驅逐出境或被其他國家排除？
第三個選項：是否因為過去被紐西蘭驅逐出境而被禁止進入？
第四個選項：不管在哪個國家，有沒有曾經被定罪？
填寫完，系統會要你確認資訊正不正確。正確的話就接著點選「CONFIRM」。
點選完後，會出現相關事項需要閱讀，閱讀完後下面兩個選項都要打勾勾，才可以送出哦。
接著就會來到付款跟提交的選項。在這一步驟系統會幫你算好你應繳交的金額，也就是一開始說的ETA申請費和國際旅客保育及旅遊稅，在這邊的範例中因為是用電腦網路申請，所以申請費為12塊紐幣，加上35塊的稅收，一共是47塊。
使用信用卡付款完成後，就會看到下方這個畫面。這時候就表示你的紐西蘭電子簽證申請完成了！
系統也會寄一封郵件到你的信箱當作收據，可以詳細閱讀，有什麼資料不正確才能及時反應，同時上面也會有你的紐西蘭電子簽證號碼，不過郵件發送的時間最晚可能需要3個工作天左右，建議要到紐西蘭遊玩的朋友提前申請比較保險哦。
小編偷偷說：建議電子簽證申請完後，可以印出來自己留一份，以備不時之需。
紐西蘭申請電子簽證的教學就到這邊結束拉～相信各位朋友們都知道要怎麼申請紐西蘭電子簽證了吧！因為從10/1起開始強制實施，所以有要去紐西蘭玩的朋友記得一定要申請哦。另外，小編提醒大家有了紐西蘭電子簽證不表示你就一定能入境哦！要入境的相關文件還是要準備給海關，包括去回程機票、所帶的現金總額、住宿證明等等相關資料，千萬不要忘拉～希望各位朋友都有個美好的紐西蘭之旅。
更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十月份旅遊活動月曆」
更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」
留言