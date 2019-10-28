10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

紐西蘭位於大洋洲，許多人到紐西蘭旅遊常常會煩惱要到南島拜訪皇后鎮、基督城還是要到北島參觀地熱公園、哈比村，但你知道從10月份開始前往紐西蘭需要辦理電子簽證了嗎？

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不只是入境，就連轉機也需要！如果還不了解的小夥伴們，這篇文章你一定要看！趕快跟著FunTime小編一起瞭解紐西蘭電子簽證有哪些注意事項吧！

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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紐西蘭電子簽證注意事項

為什麼需要辦理紐西蘭電子簽證？

飛往紐西蘭。 圖／FunTime 分享 facebook

紐西蘭於2009年成為台灣免簽國，但在今年10月1日起強制對所有國家（含紐西蘭免簽證的60多個國家）實施電子簽證制度（Electronic Travel Authority，簡稱ETA），若不是持有澳洲護照的觀光客都需要申請ETA，並明文規定若沒有辦理電子簽證是不能入境的。另外，需要注意的是不管你選擇搭飛機、搭船或郵輪前往紐西蘭，包含轉機也都必須要申請電子簽證。

紐西蘭電子簽證是什麼？

紐西蘭電子簽證（ETA）其實就是個人以網路的方式申請簽證，並在填寫個人訊息的時候，繳納相關的費用。大家一定很關心這裡的相關費用是指什麼！別急，小編馬上就告訴你！

紐西蘭電子簽證的費用，分為兩筆。

第一筆：申請ETA的費用

如果你選擇用手機APP申請會收取9塊錢紐幣；如果使用網頁瀏覽器申請則會收取12塊紐幣。

第二筆：國際旅客保育及旅遊稅

國際旅客保育及旅遊稅（International Visitor Conservation and Tourism Levy，簡稱IVL）為紐西蘭政府對入境觀光客設所徵取的稅收，這筆稅收為35塊錢紐幣，會在申請人填完ETA後收取。

需要注意的是，不管是ETA還是 IVL，期限都只有兩年。

小編提醒您：即使有護照、免簽、或是轉機，只要到紐西蘭一定要申請電子簽證哦！

紐西蘭電子簽證如何申請？

介紹了那麼多紐西蘭電子簽證的注意事項，那麼紐西蘭電子簽證到底要如何申請呢？小編下面將帶來詳細的教學給大家啦～

Step1找到官網

找到官網。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

小編貼心地附上官網給大家，想要去紐西蘭的朋友趕快申請起來吧！

申請ETA官網>>>

Step2選擇Apply for a visa

選擇Apply for a visa。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

選擇「Apply for a visa」的選項後，就會跳出一個新的頁面，要你填入簽證訊息。

Step3 填寫visa訊息

填寫visa訊息。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

在這邊會簡單詢問你3個問題

第一個：Select a visa type（選擇你所要的簽證類型）。如果是去旅遊的大家，就是選擇觀光簽啦。

第二個：What is the purpose of your vist?（選擇你辦理簽證的目的）。這個問題有5個選項分別是HolIday（觀光）、Family and partners（探親找朋友）、Sports and arts（從事運動或藝術）、Business or investment（商業投資）、和Other（其他）。

第三個：Select a visa（選擇你所要的簽證）。這個大家就要注意啦～台灣確實是屬於紐西蘭的免簽國家之一，因此填寫的時候，要選擇「Visa Waiver Vistor Visa（觀光客免簽證計畫）」的選項哦！

Step4 注意事項閱讀

注意事項閱讀。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

填寫完畢後，官方會告訴我們屬於「免簽證計畫的國家」到紐西蘭申請電子簽證的注意事項。接著就會看到下方這個畫面，請點選「information about NZeTA」

選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

會開啟一個新視窗，一樣頁面會告訴你一些關於紐西蘭申請電子簽證的資訊。閱讀完後，點選最下方的CHECK CRITERIA的選項，在選項中選擇台灣就可以進入到下一步。

Step5 選擇申請方式

選擇申請方式。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

網站會告訴你關於申請電子簽證需要具備的條件。閱讀完畢後，接著滑到最底下，可以看到「CHECK PROCESS & FEES」的選項。

CHECK PROCESS & FEES。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

左邊的選項取自於你要使用APP申請還是網路申請（在圖片中使用的是網路申請），右邊的欄位則是選擇你的身分，兩個欄位選好後，點選紅色方塊的「VIEW」。

Step6 點選REQUEST AN NZETA

點選REQUEST AN NZETA。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

點選REQUEST AN NZETA後，就會出現下面的紅色方框（REQUEST AN NZeTA），點選它，會開啟一個新的分頁。

Step7 填寫旅客基本資料及付款

填寫旅客基本。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

接著照著指示，它會要你填寫旅客基本資料並確認

填寫旅客資料與確認。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

這邊比較需要注意的是系統會問你有沒有改過護照姓名(下方圖)，如果有改過的朋友就選YES，並輸入你改過的名稱吧！

沒有改過護照姓名。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

當你完成了基本資料後，它會問你4個問題。

第一個選項：前往紐西蘭是為了進行醫療諮詢治療嗎？

第二個選項：是否曾被驅逐出境或被其他國家排除？

第三個選項：是否因為過去被紐西蘭驅逐出境而被禁止進入？

第四個選項：不管在哪個國家，有沒有曾經被定罪？

詢問問題回答。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

填寫完，系統會要你確認資訊正不正確。正確的話就接著點選「CONFIRM」。

點選「CONFIRM」。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

點選完後，會出現相關事項需要閱讀，閱讀完後下面兩個選項都要打勾勾，才可以送出哦。

注意事項打勾。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

接著就會來到付款跟提交的選項。在這一步驟系統會幫你算好你應繳交的金額，也就是一開始說的ETA申請費和國際旅客保育及旅遊稅，在這邊的範例中因為是用電腦網路申請，所以申請費為12塊紐幣，加上35塊的稅收，一共是47塊。

付款提交。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

使用信用卡付款完成後，就會看到下方這個畫面。這時候就表示你的紐西蘭電子簽證申請完成了！

完成申請。 圖／NEW ZEALAND IMMIGRATION 分享 facebook

系統也會寄一封郵件到你的信箱當作收據，可以詳細閱讀，有什麼資料不正確才能及時反應，同時上面也會有你的紐西蘭電子簽證號碼，不過郵件發送的時間最晚可能需要3個工作天左右，建議要到紐西蘭遊玩的朋友提前申請比較保險哦。

小編偷偷說：建議電子簽證申請完後，可以印出來自己留一份，以備不時之需。

紐西蘭申請電子簽證的教學就到這邊結束拉～相信各位朋友們都知道要怎麼申請紐西蘭電子簽證了吧！因為從10/1起開始強制實施，所以有要去紐西蘭玩的朋友記得一定要申請哦。另外，小編提醒大家有了紐西蘭電子簽證不表示你就一定能入境哦！要入境的相關文件還是要準備給海關，包括去回程機票、所帶的現金總額、住宿證明等等相關資料，千萬不要忘拉～希望各位朋友都有個美好的紐西蘭之旅。

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