自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

位在澳洲昆士蘭的布里斯本，是許多台灣人喜愛的旅遊勝地，更是澳洲打工度假的熱門地點，布里斯本擁有許多美麗的自然景點、充滿文藝氣息的地方，當然還有許多不能錯過的美食，趕快看下去就知道布里斯本怎麼玩了！

布里斯本交通

交通票券

在布里斯本旅遊，可以好好利用大眾運輸工具，布里斯本的主要交通工具包含公車、火車、渡輪，這些交通工作都可以使用交通票券Go Card！購買地點和加值都可在7-11便利商店、特定公車火車站，只要一票在手，去哪都不是問題！

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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交通工具路線圖：官網

公車

公車。 圖／Wikimedia 分享 facebook

在布里斯本，公車是非常便利的交通工具，公車走的路線很廣泛，不同數字開頭的公車代表行走在不同地區，例如1開頭是南區，2是東區，3是北區，4就西區等等，搭乘不會太複雜，上下車都記得要刷卡喔～

火車

火車。 圖／Pixabay 分享 facebook

布里斯本的火車，適合運用在中長距離的旅程中，像是計畫去黃金海岸等地的話，火車是非常便利的交通工具！

渡輪

渡輪。 圖／Wikimedia 分享 facebook

布里斯本劃分為多個不同區段，像是市中心是Zone1，周邊還有Zone2、Zone3等，但渡輪只有運行在Zone1和Zone2！渡輪又因大小、路線而分成City Cat和 City Ferry，依照自己旅行路線做選擇即可。速度雖然沒那麼快，吹吹海風、欣賞城市景色也不錯～

布里斯本景點

龍柏動物園（Lone Pine Koala Sanctuary）

龍柏動物園。 圖／Wikimedia 分享 facebook

來到澳洲怎麼可以沒看到特有種無尾熊！全球第一座最大的無尾熊保護區就在布里斯本，園內除了一百多隻的無尾熊之外，還有許多袋鼠可以近距離接觸呢！喜歡小動物的人，來到這肯定會被牠們可愛模樣融化。

地址：708 Jesmond Road, Fig Tree Pocket, Queensland, 4069, Australia

營業時間：9:00-17:00

門票：成人票38澳幣、學生票和敬老票24澳幣、兒童票22澳幣

故事橋（Story Bridge）

故事橋。 圖／Wikimedia 分享 facebook

佇立於布里斯本的故事橋，是著名的美麗地標，而白天夜晚各有不同的風情，若想橫跨故事橋，飽覽360度的布里斯本美景，可以參加攀爬故事橋的體驗。

地址：State Route 15, New Farm QLD, 4169, Australia

門票：單純參觀免費，但若要攀爬費用11澳幣起跳

皇后街（Queen Street Mall）

皇后街。 圖／Wikimedia 分享 facebook

逛街購物應該是許多人旅遊時必做的事情，在布里斯本想要大買特買，就來皇后街慢慢挖寶～皇后街算是布里斯本最好逛的地方，走在徒步區，兩旁有各式各樣的店面還有購物中心，時不時還會有街頭藝人表演呢！

地址：Queen St, Brisbane City QLD 4000, Australia

營業時間：依照各店家而定

市政廳（Brisbane City Hall）

市政廳。 圖／Wikimedia 分享 facebook

布里斯本市政廳是個歷史悠久的市政廳，古老有高聳的鐘塔上可以俯瞰這個城市的景色，參觀完鐘塔之後，還可以去布里斯本博物館參觀，其他樓層也會有不定期展覽等。

地址：64 Adelaide St, Brisbane City QLD 4000, Australia

營業時間：8:00-17:00

南岸公園（South Bank Parklands）

南岸公園。 圖／Wikimedia 分享 facebook

南岸公園的佔地廣大，擁有豐富的設施，每到假日時總會有許多家庭去到南岸公園散步、戲水、親自大自然，是個讓人可以放鬆身心、享受美景的好去處。

地址：Little Stanley Street, South Brisbane, Queensland 4101, Australia

摩頓島（Moreton Island）

摩頓島。 圖／Flickr 分享 facebook

喜歡陽光海灘的人，絕對要來到摩頓島！因為交通稍稍不方便，所以滿推薦大家參加摩頓島一日遊，待在這個地方一整天的時間，體驗各種活動，像是浮淺、滑沙等，或是觀看各種壯麗的自然景觀。

拜倫灣（Byron Bay）

拜倫灣。 圖／Wikimedia 分享 facebook

小編要加碼推薦一個景點，就是距離布里斯本較遠一點的拜倫灣，拜倫灣是澳洲最東的地方，這裡有各式各樣的天上、水上活動可以體驗，喜歡刺激的人不要錯過高空跳傘了！

布里斯本必吃美食

Miel Container漢堡

Miel Container漢堡。 圖／Flickr 分享 facebook

亮眼的紅色貨櫃屋裡，有著相當受到歡迎的漢堡，可以自己選擇麵包種類、搭配蔬菜、肉品和醬料等等，是非常客製化的漢堡，選擇障礙的人也可以選擇搭配好的漢堡喔！

營業時間：週一到週四9:00-16:00、週五9:00-20:00、週六週日休息

地址：Retail/1 William St, Brisbane City QLD 4000澳洲

Eat street market夜市

Eat street market夜市。 圖／Wikimedia 分享 facebook

來布里斯本居然可以逛夜市，來感受不同的夜市氛圍吧！這裡又被稱為貨櫃市集，每個色彩繽紛的貨櫃裡，販售著各式的異國料理及甜點等，可以在購買完食物後，坐在座位區一邊享用美食，一邊和親人好友談天。

營業時間：週五、週六、週日 16:00-22:00

地址：221D MacArthur Ave, Hamilton QLD 4007澳洲

The Pancake Manor鬆餅

The Pancake Manor鬆餅。 圖／Wikimedia 分享 facebook

愛吃甜點的人，來到布里斯本千萬不要錯過到百年教堂吃鬆餅，Pancake At The Manor是間人氣滿分的鬆餅店，有多種口味可以做選擇，裏頭座位也很寬敞，重點是居然24小時營業，不用怕吃不到！

營業時間：24小時

地址：18 Charlotte St, Brisbane City QLD 4000澳洲

Max Brenner巧克力

Max Brenner巧克力。 圖／Wikimedia 分享 facebook

有沒有人跟小編一樣是巧克力控？絕對要來到這家被稱為光頭巧克力的專賣店，店內除了多元化的各種巧克力甜點外，也有適合送人、包裝精緻的巧克力伴手禮呢！

營業時間：週日到週一9:00-23:00、週五週六9:00-00:00

地址：Shop 1.1 & 1/2 Little Stanley St, South Brisbane QLD 4101澳洲

布里斯本行程安排

Day1：市政廳➝布里斯本博物館➝皇后街➝南岸公園

Day2：龍柏動物園➝故事橋

Day3：摩頓島一日遊

Day4：拜倫灣半日遊/一日遊➝回布里斯本或前往黃金海岸

身為澳洲第三大城市的布里斯本人口雖多，但生活步調悠閒、環境優美，有機會來到澳洲旅遊，不妨選擇布里斯本作為旅遊地，到布里斯本享受迷人的陽光和海灘！

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