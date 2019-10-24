澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

澳洲旅遊 行前準備

澳洲簽證

說到出國，簽證絕對是非常重要的一步，因為沒有辦好可是無法入境的噢！因為澳洲並未開放任何國家免簽，因此想去澳洲旅遊一定要先辦好澳洲簽證手續，而對於國人最方便的方式就是申請「電子旅行簽證」（簡稱ETA），申請通過後效期長達 12 個月（若護照效期短於12個月，則與護照效期相同），可於效期內多次入境澳洲，每次最多停留3 個月。

不過目前台灣人無法直接在官網上申辦澳洲簽證 ETA，僅能透過澳洲辦事處指定的國內37家旅行社申辦，而大部分的申請都可在提出申請當場，立即獲得核發 ETA。另外雖然澳洲政府並不會收取澳洲簽證費，但代辦的旅行社可能會收取基本的服務費（約NT.500 ）。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

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澳幣換匯匯率、澳洲消費

目前澳幣匯率約是 1澳幣：22.74 台幣，因為在澳洲當地換匯的匯率並沒有比較划算（換匯手續費高、店家也少），所以建議大家先在台灣的銀行換匯，或是事先看好划算的信用卡，到當地刷卡付費直接省去現金不夠用的煩惱。

若是想要使用現金當然也可以，不過當地的物價較高，一餐基本需要花費約 NT.300～500 左右，若是在觀光區或是餐廳吃飯，價格自然就會更高，建議大家一定要多準備一些旅費（一天基本約NT.1500～2000）。

＊匯率參考日期：2018年8月24日

龜速的澳洲網路

我游得都比網路快（Photo on Pixabay） 分享 facebook

相信不少人應該對於澳洲網路的龜速略有耳聞，若是還不知道有多慢，那麼聽完以下的故事你就會懂。一名布里斯本遊戲公司的創辦人曾說過，他們會把較大的檔案放到硬碟裡，交由快遞送到墨爾本，因為快遞的速度仍比網路傳輸快。聽起來雖然很難置信，但這真的存在！

去到澳洲最好別指望觀光區能有免費wifi，若是網路重度患者，請一定要自備 wifi 機或是 SIM卡，但因 wifi 機的價格普遍較高，所以比較推薦大家使用 SIM卡，而較常見的電信有 Optus 和 Telstra。

澳洲電壓、插頭

準備好網路後，第二個問題就是當地的電壓和插頭，因為如果手機沒電，再快的網路都救不了你啊～澳洲當地電壓為 220～240 V、頻率是 50 Hz，和台灣的110Ｖ 、60Hz 不同，且當地多為八字形插頭底座，因此去澳洲旅遊需要另外準備變壓器和轉接頭。

＊小知識：目前許多電器的插頭都使用國際電壓（如手機、筆電）就無須使用變壓器囉。

澳洲天氣的服裝準備

澳洲一年四季氣候溫和（Photo by Alice Duffield on Unsplash） 分享 facebook

澳洲位於南半球，所以季節和我們相反，12～2月是夏天，3～5月是秋天，6～8月是冬天，9～11月則是春天，一年四季氣溫溫和，春夏秋三季普遍 維持在 15～25°C，冬季則約 8～17°C，但不同區域間仍有些微差異，北部（布里斯本）較溫暖，南部（雪梨、墨爾本）則較為涼爽。

服裝方面建議採取洋蔥式穿搭，因為除了早晚溫差外（夜晚會變涼），冬天的室內外溫差也不小，所以裡面可穿輕薄衣物，外面再加上外套即可。另外，澳洲當地非常乾燥，乾性、敏感性膚質或是容易鼻子乾癢的人需要特別注意。

澳洲旅遊景點推薦

澳洲國土幅員廣闊，全球排名第六，總佔地 7,692,000 km²，是台灣的兩百多倍大！因此想要一次介紹完所有景點當然不可能，所以小編選出去澳洲旅遊最推薦的四個城市，讓大家可以依照自己喜歡的行程做選擇和安排喔。

澳洲旅遊景點推薦：

雪梨

澳洲旅遊推薦：雪梨 愈夜愈美麗（Photo by Keith Zhu on Unsplash） 分享 facebook

許多人都以為雪梨是澳洲的首都，但其實坎培拉才是。雪梨是澳洲最著名，也是澳洲人口最多的城市，當地特殊的文化氛圍是讓許多人嚮往的原因之一，不僅有世界著名的雪梨歌劇院，還有多道數不清的博物館和公園，除了人文特色外，距離雪梨不遠的藍山國家公園非常漂亮，還能乘坐超大纜車俯覽整片山的美景，推薦大家也可以一起安排進行程中喔！

☛推薦景點：雪梨歌劇院、奧林匹克公園、藍山國家公園

澳洲旅遊景點推薦：

布里斯本

澳洲旅遊推薦：布里斯本節 故事橋煙火秀（Photo by Paul on flickr） 分享 facebook

布里斯本屬於昆士蘭的重要交通樞紐，可以直接搭乘火車至陽光海岸、黃金海岸、凱恩斯等澳洲旅遊勝地，因此也是許多澳洲自由行旅客會聚集的地方。不僅如此，布里斯本還有許多澳洲的重要地標，像是曾經舉辦過澳洲世博會的南岸河濱公園、造價不菲的布里斯班市政廳等，而每年這裡還會舉辦一年一度的布里斯本節，在 2009 年時布里斯本市政府更決定將布里斯本河上的煙火秀與之合併，使得這項活動變得更加盛大，也吸引更多人特地前來參觀。

☛推薦景點：南岸河濱公園、布里斯本市政廳、布里斯本河

澳洲旅遊景點推薦：

黃金海岸

澳洲旅遊推薦：黃金海岸（Photo on shutterstock） 分享 facebook

一整片漸層的藍色大海展現在眼前，連天際線彷彿都埋沒其中，漫步在黃金海岸的沙灘上，突然覺得所有煩惱都隨風消逝了，這因為這片美麗的大海，黃金海岸不僅是國外旅客最愛的澳洲旅遊勝地，同時也是澳洲國民最常去的度假地區，而這裡還有許多世界知名的滑浪處，像是南斯特拉布魯克島、滑浪者天堂、棕櫚海灘、庫倫加塔等，更是不斷吸引各地的衝浪好手前來挑戰。

澳洲旅遊景點推薦：

墨爾本

澳洲旅遊推薦：墨爾本（Photo on shutterstock） 分享 facebook

最後要介紹的墨爾本是僅次於雪梨，澳洲人口排名的第二的大城市，更是在《經濟學人》選出的世界最佳居住城市排名中，連續七年奪冠，而墨爾本也是世界重要的體育中心城市之一，曾多次舉辦國際型比賽（南半球首次的奧運）。墨爾本幾乎可說是應有盡有，不管是想參觀建築、享受音樂、衝浪這裡通通都可以，而且墨爾本市區還有許多城市景觀，例如花園、塗鴉等，即使一整天都沒有特別行程，四處逛逛也很愜意，因此有人這樣形容墨爾本：「這是一座既繁華，又讓人可以安靜享受生活的城市。」

☛澳洲自由行情報：墨爾本還有超復古的環市觀光電車，讓旅客能夠輕鬆通往不同觀光景點，非常方便。

☛推薦景點：墨爾本聯邦廣場、墨爾本環市電車、皇家拱廊、South Wharf Outlet

澳洲真的是一個不分年齡都超適合去旅遊的國家，不管是想要衝浪、看動物、購物、參觀景點，所有事情都可以一次滿足，趁著今年冬天來趟避寒的夏日澳洲旅遊，去之前別忘了先辦好澳洲簽證喔（笑）！

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