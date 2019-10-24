親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

澳洲旅遊 行前準備

澳洲簽證

說到出國，簽證絕對是非常重要的一步，因為沒有辦好可是無法入境的噢！因為澳洲並未開放任何國家免簽，因此想去澳洲旅遊一定要先辦好澳洲簽證手續，而對於國人最方便的方式就是申請「電子旅行簽證」（簡稱ETA），申請通過後效期長達 12 個月（若護照效期短於12個月，則與護照效期相同），可於效期內多次入境澳洲，每次最多停留3 個月。

不過目前台灣人無法直接在官網上申辦澳洲簽證 ETA，僅能透過澳洲辦事處指定的國內37家旅行社申辦，而大部分的申請都可在提出申請當場，立即獲得核發 ETA。另外雖然澳洲政府並不會收取澳洲簽證費，但代辦的旅行社可能會收取基本的服務費（約NT.500 ）。

澳幣換匯匯率、澳洲消費

目前澳幣匯率約是 1澳幣：22.74 台幣，因為在澳洲當地換匯的匯率並沒有比較划算（換匯手續費高、店家也少），所以建議大家先在台灣的銀行換匯，或是事先看好划算的信用卡，到當地刷卡付費直接省去現金不夠用的煩惱。

若是想要使用現金當然也可以，不過當地的物價較高，一餐基本需要花費約 NT.300～500 左右，若是在觀光區或是餐廳吃飯，價格自然就會更高，建議大家一定要多準備一些旅費（一天基本約NT.1500～2000）。

＊匯率參考日期：2018年8月24日

龜速的澳洲網路

我游得都比網路快（Photo on Pixabay）
我游得都比網路快（Photo on Pixabay）
分享

相信不少人應該對於澳洲網路的龜速略有耳聞，若是還不知道有多慢，那麼聽完以下的故事你就會懂。一名布里斯本遊戲公司的創辦人曾說過，他們會把較大的檔案放到硬碟裡，交由快遞送到墨爾本，因為快遞的速度仍比網路傳輸快。聽起來雖然很難置信，但這真的存在！

去到澳洲最好別指望觀光區能有免費wifi，若是網路重度患者，請一定要自備 wifi 機或是 SIM卡，但因 wifi 機的價格普遍較高，所以比較推薦大家使用 SIM卡，而較常見的電信有 Optus 和 Telstra。

澳洲電壓、插頭

準備好網路後，第二個問題就是當地的電壓和插頭，因為如果手機沒電，再快的網路都救不了你啊～澳洲當地電壓為 220～240 V、頻率是 50 Hz，和台灣的110Ｖ 、60Hz 不同，且當地多為八字形插頭底座，因此去澳洲旅遊需要另外準備變壓器和轉接頭。

＊小知識：目前許多電器的插頭都使用國際電壓（如手機、筆電）就無須使用變壓器囉。

澳洲天氣的服裝準備

澳洲一年四季氣候溫和（Photo by Alice Duffield on Un...
澳洲一年四季氣候溫和（Photo by Alice Duffield on Unsplash）
分享

澳洲位於南半球，所以季節和我們相反，12～2月是夏天，3～5月是秋天，6～8月是冬天，9～11月則是春天，一年四季氣溫溫和，春夏秋三季普遍 維持在 15～25°C，冬季則約 8～17°C，但不同區域間仍有些微差異，北部（布里斯本）較溫暖，南部（雪梨、墨爾本）則較為涼爽。

服裝方面建議採取洋蔥式穿搭，因為除了早晚溫差外（夜晚會變涼），冬天的室內外溫差也不小，所以裡面可穿輕薄衣物，外面再加上外套即可。另外，澳洲當地非常乾燥，乾性、敏感性膚質或是容易鼻子乾癢的人需要特別注意。

澳洲旅遊景點推薦

澳洲國土幅員廣闊，全球排名第六，總佔地 7,692,000 km²，是台灣的兩百多倍大！因此想要一次介紹完所有景點當然不可能，所以小編選出去澳洲旅遊最推薦的四個城市，讓大家可以依照自己喜歡的行程做選擇和安排喔。

澳洲旅遊景點推薦：

雪梨

澳洲旅遊推薦：雪梨 愈夜愈美麗（Photo by Keith Zhu on Un...
澳洲旅遊推薦：雪梨 愈夜愈美麗（Photo by Keith Zhu on Unsplash）
分享

許多人都以為雪梨是澳洲的首都，但其實坎培拉才是。雪梨是澳洲最著名，也是澳洲人口最多的城市，當地特殊的文化氛圍是讓許多人嚮往的原因之一，不僅有世界著名的雪梨歌劇院，還有多道數不清的博物館和公園，除了人文特色外，距離雪梨不遠的藍山國家公園非常漂亮，還能乘坐超大纜車俯覽整片山的美景，推薦大家也可以一起安排進行程中喔！

☛推薦景點：雪梨歌劇院、奧林匹克公園、藍山國家公園

澳洲旅遊景點推薦：

布里斯本

澳洲旅遊推薦：布里斯本節 故事橋煙火秀（Photo by Paul on fli...
澳洲旅遊推薦：布里斯本節 故事橋煙火秀（Photo by Paul on flickr）
分享

布里斯本屬於昆士蘭的重要交通樞紐，可以直接搭乘火車至陽光海岸、黃金海岸、凱恩斯等澳洲旅遊勝地，因此也是許多澳洲自由行旅客會聚集的地方。不僅如此，布里斯本還有許多澳洲的重要地標，像是曾經舉辦過澳洲世博會的南岸河濱公園、造價不菲的布里斯班市政廳等，而每年這裡還會舉辦一年一度的布里斯本節，在 2009 年時布里斯本市政府更決定將布里斯本河上的煙火秀與之合併，使得這項活動變得更加盛大，也吸引更多人特地前來參觀。

☛推薦景點：南岸河濱公園、布里斯本市政廳、布里斯本河

澳洲旅遊景點推薦：

黃金海岸

澳洲旅遊推薦：黃金海岸（Photo on shutterstock）
澳洲旅遊推薦：黃金海岸（Photo on shutterstock）
分享

一整片漸層的藍色大海展現在眼前，連天際線彷彿都埋沒其中，漫步在黃金海岸的沙灘上，突然覺得所有煩惱都隨風消逝了，這因為這片美麗的大海，黃金海岸不僅是國外旅客最愛的澳洲旅遊勝地，同時也是澳洲國民最常去的度假地區，而這裡還有許多世界知名的滑浪處，像是南斯特拉布魯克島、滑浪者天堂、棕櫚海灘、庫倫加塔等，更是不斷吸引各地的衝浪好手前來挑戰。

澳洲旅遊景點推薦：

墨爾本

澳洲旅遊推薦：墨爾本（Photo on shutterstock）
澳洲旅遊推薦：墨爾本（Photo on shutterstock）
分享

最後要介紹的墨爾本是僅次於雪梨，澳洲人口排名的第二的大城市，更是在《經濟學人》選出的世界最佳居住城市排名中，連續七年奪冠，而墨爾本也是世界重要的體育中心城市之一，曾多次舉辦國際型比賽（南半球首次的奧運）。墨爾本幾乎可說是應有盡有，不管是想參觀建築、享受音樂、衝浪這裡通通都可以，而且墨爾本市區還有許多城市景觀，例如花園、塗鴉等，即使一整天都沒有特別行程，四處逛逛也很愜意，因此有人這樣形容墨爾本：「這是一座既繁華，又讓人可以安靜享受生活的城市。」

☛澳洲自由行情報：墨爾本還有超復古的環市觀光電車，讓旅客能夠輕鬆通往不同觀光景點，非常方便。

☛推薦景點：墨爾本聯邦廣場、墨爾本環市電車、皇家拱廊、South Wharf Outlet

澳洲真的是一個不分年齡都超適合去旅遊的國家，不管是想要衝浪、看動物、購物、參觀景點，所有事情都可以一次滿足，趁著今年冬天來趟避寒的夏日澳洲旅遊，去之前別忘了先辦好澳洲簽證喔（笑）！

本文由Tripbaa與旅遊咖合作授權，想知道更多澳洲自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳洲墨爾本國家公園

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

2019-08-20 08:57

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

「紐西蘭租車攻略」輕鬆玩遍南北島度假勝地

2019-07-15 08:00

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-20 10:33

澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-20 08:27

一個令我們念念不忘的小島！澳洲翡翠島（Fitzroy Island）

2019-09-11 15:18

澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

乘直升機展開「冰河探險」每天移動40公分的福克斯冰河

2019-07-12 21:00

走跳世界／不只有「魔戒」 來紐西蘭北島 吹海風愜意玩

2019-06-26 10:29

澳洲雪山打工渡假！受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

2019-06-23 22:00

浩瀚星空與純淨小鎮　晴天、陰天、雪天 蒂卡波湖的三個不同樣貌

2019-06-16 09:00

冬季在紐西蘭庫克山健行　珍惜冰天雪地的時刻

2019-06-04 15:30

餵食海豚、六樓高滑沙　此生必訪的人間天堂「摩頓島」Moreton Island

2019-06-03 22:03

嘗水果蝙蝠肉外　玩帛琉還有這2樣必吃！

2019-06-03 11:58

走跳世界／深入奇異果產地 紐西蘭超有感之旅

2019-05-29 10:01

皮克斯加持！南半球盛事「雪梨燈光秀」10大打卡點在這

2019-05-23 13:59

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-20 12:36

在世界中心呼喚愛！紅色沙漠「烏魯魯」令人感動的大石

2019-05-18 09:00

紐西蘭／電影園區「哈比屯」&人間仙境「藍泉」

2019-05-16 08:00

只要4小時！華航直飛帛琉，踏進清澈無比的水域享受夏日奇幻海洋之旅

2019-05-05 21:00

紐西蘭南島尋海豚　遇上最美麗的海岸線「Catlins Coast」

2019-05-03 22:00

走跳世界／探訪上帝水族箱 帛琉玩水景點全攻略

2019-05-02 10:01

陽光正好！「夏威夷」活力的度假勝地　親子旅遊也適合

2019-04-21 22:33

旅客好困惑 澳洲這地方有自己的時區

2019-04-15 10:20

【帛琉攻略】自助還是跟團？帛琉行前必看Q&A

2019-04-06 11:00

「夏威夷」5大必遊島嶼！衝浪、潛水的度假勝地

2019-04-01 09:00

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 11:20

值得前往！「帛琉」你會有興趣的陸上景點

2019-03-26 08:26

墨爾本美食美酒節「世界最長午餐」3/8登場

2019-03-04 16:03

旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

2019-02-28 22:02

旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12

考古學家沒解開的謎 前進「南馬都爾」世界文化遺產

2019-02-25 21:00

水母回來了！帛琉水母湖睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 16:20

紐西蘭北島「末日火山 Tongariro 」單日健行

2019-02-14 08:30

西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00
看更多

熱門文章

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-18 09:15

超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-18 08:30

窮遊必備清單！ 五大便宜又好玩旅遊國家推薦

2019-10-17 11:02

行人靠邊！馬德里「遷徙放牧日」 2000隻綿羊擠爆市區

2019-10-21 11:44

馬丘比丘建造之謎 地質學家解開了

2019-09-29 13:00

全球最有錢的國家到底有多富？世界１０大土豪國／地區排名

2019-10-10 11:00

他到肯亞喝酒作客 起床發現生殖器消失秒崩潰

2019-10-07 23:09

將走入歷史！新加坡地標「聖淘沙魚尾獅」24年景點下月將拆除

2019-09-24 13:03

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-14 13:18

加拿大健行步道指南／５條獨家絕美加拿大健行步道推薦

2019-10-14 12:05

豪華行程 超乎想像！ 2020高端郵輪之旅大爆發

2019-10-04 21:09

魔性睡姿走紅！他捕捉海豹集體耍廢照：像中年大叔在泡澡

2019-10-13 13:30

影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍

2019-10-18 21:51

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（上）

2019-10-04 12:30

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

影／狗狗被無尾熊誤認媽「搭便車」 無辜大眼望主人求救

2019-10-11 16:22

一起玩瘋萬聖節！ 5趟世界精選「幽靈之旅」 挑戰你的勇氣指數

2019-10-12 10:03

美洲最貧窮國家！那天我住進了「貧民窟」感受最真實的窮困生活

2019-09-25 07:30

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

達人探路／冰島自駕遊 16天15夜攻略（下）

2019-10-04 12:31

奢華旅宿新時代(上)／極上之宿 各擁個性吸引貴客

2019-09-27 10:30

專家帶你走入藝博會！當代藝術品的「收藏指南」

2019-09-28 21:00

無藏私公開！ 10大「夏威夷」必拍IG打卡熱點、必買伴手禮

2019-09-27 11:02

奢華旅宿新時代(下)／強強聯手 跨界共創新奢體驗

2019-09-27 11:31

強颱哈吉貝襲日本關東　今明航班異動看這

2019-10-11 11:50

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

非洲最高峰跳傘意外 加拿大觀光客喪命

2019-09-29 16:20

影／俄正妹下海游泳 被好奇的抹香鯨寶寶追著不放

2019-10-01 16:37

探訪土耳其的古醫學中心！貝加蒙「醫療神殿」遺址

2019-10-03 21:00

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top