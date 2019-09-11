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一個令我們念念不忘的小島！澳洲翡翠島（Fitzroy Island）

2019-09-11 15:18背包客棧

【作者:小家碧玉J】

圖／背包客棧
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澳洲凱恩斯Cairns非自駕之旅，第三天以後我們刻意安排了三天離開凱恩斯的小旅行，去海島跟熱帶雨林裡面住，第一站是去FitzroyIsland（翡翠島）遊玩並住宿一天。FitzroyIs.是位於凱恩斯東南東的小島，名氣沒有GreenIsland（綠島）高，旅遊書上介紹的篇幅也不大。我們純粹是因為想來去小島住一晚，但住不起GreenIs.，預算限制下選擇了FitzroyIs.（這樣的理由真對不住FitzroyIs.），沒想到卻成為這次旅遊最棒的行程之一！！

前往FitzroyIsland的三家客船，時間選擇多

從凱恩斯碼頭搭客船約45分鐘即可抵達FitzroyIs.，有三家公司提供往返服務，全部加起來至少有５個出發時間可選擇，有上午出發，也有下午出發。

Fitzroy Island Fast Cat

Raging Thunder Adventures

Sunlover Cruise

基本上價格差異不大。不過FastCat跟RagingThunderAdventures有推出各種組合套票，除了往返的船票之外，還可包含午餐、GlassBoat、浮潛器材、海上彈跳床、立式漿板等等，可依自己的需要挑選。跟GreenIs.相比，我們感覺這裡的水上活動比較需要體力，更適合年輕人一些（哈）。

我們因為確定前一天會在GreenIs.浮潛，想說其他水上活動就等到了島上之後再視心情而定，故只訂了價格最便宜的FastCat來回船票。

有山有海、充滿熱帶雨林的小島～我們的最愛！

這天考慮到要Checkout凱恩斯的渡假公寓，還要買一些食物當午餐跟隔天早餐，所以我們訂了上午11點出發的班次。由於前一天GreenIs.,的可怕經驗，我們已不抱太大期待...登船時沒想到船滿小的，整船乘客不到20人吧，船長就坐在附近開船，45分鐘的航行安靜舒適，讓我們對這個小島一開始就有了好印象！不過航行比想像中還要晃，才剛出發就上下起伏滿明顯的，小家碧玉立馬吞了暈船藥以防不舒服。會暈船的捧遊，最好隨身攜帶暈船藥服用喔。

圖／背包客棧
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即將抵達FitzroyIs.碼頭跟渡假飯店，真是綠油油的一個小島！

45鐘後抵達小島，遊客不多，亞洲人面孔也少，終於可以好好放鬆了！下船走過棧橋，馬上就看到今天入住的飯店FitzroyIslandResort的櫃台，順利完成Check-in手續，但由於時間太早，房間還不能進去，寄放好行李後，我們便吃起從凱恩斯買來的肯德基速食，吃飽後馬上去走島內的健行步道

圖／背包客棧
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FitzroyIsland地圖，可以看到健行步道及主要設施位置。

島上總共有４條健行步道，兩條短的（來回各約45分鐘），兩條長的（來回約2-3小時），長的分別到燈塔跟山頂。平時喜歡健行的我們，毫不猶豫地選擇了燈塔加山頂的路線（Lighthouse&PeakCircuit）。

圖／背包客棧
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前往燈塔跟山頂的健行步道Lighthouse&PeakCircuit

首先前往燈塔，剛開始有一小段森林平地，綠樹成蔭，走起來滿舒服的，之後就一路上坡，雖然路還滿好走的，但幾乎沒有遮蔽，太陽直射下來，走的我們大汗直流。沿途只碰到兩對旅客（都是歐美臉孔），在這裡看到的昆蟲跟蜥蜴都比人多多了（笑）～...

原文出處：澳洲翡翠島（Fitzroy Island）：一個令我們念念不忘的小島

延伸閱讀：日本島根結緣之旅（松江城&八重垣神社）

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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