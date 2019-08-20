高空跳傘、堡礁潛水、穿梭叢林..你不可錯過的澳洲10大必玩體驗！

澳洲自由行是許多旅遊愛好者的熱門選項，澳洲擁有需多特色的自然景觀及生態環境，而澳洲自由行中最不可錯過的就是各項特色體驗及極限活動了，今天小編就要來介紹，澳洲自由行10大必玩體驗，讓你有個永生難忘的澳洲自由行。

拜倫灣高空跳傘體驗

畢生一定要體驗的極限活動

拜倫灣高空跳傘體驗 圖／ IG, aa54332 分享 facebook

來到澳洲自由行，必玩的體驗絕對就是skydive高空跳傘，來澳洲自由行跳傘的地點非常多，其中最熱門的就非拜倫灣跳傘莫屬了。拜倫灣位在新南威爾士州北海岸最東處，是澳洲最著名的極限運動小鎮（推薦給你：不只澳洲，紐西蘭也超好玩），這裡前有漂亮的金色海灘，後有翠綠的雨林環繞，讓拜倫灣擁有令人驚艷的跳傘景色。

布勒山滑雪體驗

澳洲最便捷的滑雪度假村

布勒山滑雪體驗 圖／IG, edjthomson 分享 facebook

每年暑假，當台灣正夏日炎炎的時候，澳洲的布勒山正是白雪紛飛，最適合滑雪的雪季了。布勒山雪季約在每年的6月中到9月初，時間雖然不長，卻是整個維多利亞州最大的滑雪場，滑雪場內有 14 座纜車，並以初、中、高級為分類規劃了超過 90條滑雪道，不管是新手或是進階的滑雪者都能玩得盡興。

袋鼠親密互動體驗

與澳洲國寶親密接觸

袋鼠親密互動體驗 圖／IG, melissa.prue 分享 facebook

袋鼠是澳洲最具代表性的動物，來到澳洲自由行一定要來跟袋鼠來個近距離互動啦。想要在澳洲看到袋鼠其實非常容易，但野生的袋鼠通常具有攻擊性，想要跟袋鼠親密接觸的話，小編最推薦的就是去全澳洲最古老的動物園－墨爾本動物園，墨爾本動物園就位在墨爾本市中心附近（推薦給你：除了動物園，墨爾本還能這樣玩），裏頭共有超過320種來自世界各地的稀有動物，還能夠參加袋鼠餵食體驗，是到澳洲不能錯過的景點。

雪梨水上飛機體驗

蔚藍的空中巡禮

雪梨水上飛機體驗 圖／IG, sydney_seaplanes 分享 facebook

來到澳洲自由行，想要以奢華的方式，體驗整個澳大利亞的美景，小編就非常推薦這個Sydney Seaplanes Rose Bay水上飛機行程，這個行程以頂級的飛行體驗及頂級的美食為行程的主軸，讓旅客從雪梨最美的玫瑰灣(Rose Bay)起飛，飛越雪梨上空後底達Cottage Point Inn酒店，享用美味的米其林級的頂級美食，真的是一大享受。

獵人谷熱氣球看日出體驗

從空中感受到日出的絢麗

獵人谷是澳洲著名的葡萄酒盛產地，以絕美的酒莊美景及世界級的葡萄酒揚國際，除了這些特色，獵人谷也是澳洲少數的熱氣球飛行體驗地點，獵人谷的熱氣球每天都有班次出發，讓旅客們可以在600公尺的高空上，俯覽整個獵人谷的莊園美景，在經過一小時的飛行後，會有道地的美味早餐及香檳，為整個體驗做一個完美的結束。

邦迪海灘衝浪體驗

體驗衝破浪頭的刺激快感

邦迪海灘衝浪體驗 圖／IG, kevin_williams 分享 facebook

身為海岸城市的雪梨，整個海岸線內有大大小小的海灘，也讓雪梨的海灘觀光文化非常盛行，其中邦迪海灘就是雪梨代表性的海灘度假勝地，這裡擁有絕美的海岸景致，更有衝浪愛好者最嚮往的浪。

圖／Flickr 分享 facebook

為了因應邦迪海灘浪大的特性，海灘旁設有一間高級泳池俱樂部，這建在海岸線旁絕美的無邊際露天泳池可是在IG上最夯的打卡景點，如果有多一點時間及預算的話，非常推薦這個景點。

大堡礁潛水體驗

世界七大奇景之一的無敵海景

大堡礁潛水體驗 圖／IG, saberience 分享 facebook

大堡礁，是世界最大的珊瑚礁群，從北到南延綿了綿2600公里，其中更有將近3000個獨立礁石及1000座島嶼，除了範圍廣大外，大堡礁因為得天獨厚的地理位置及生態環境，讓整座礁群內聚集了數十億隻珊瑚蟲，造就了大大小小五顏六色的絕美珊瑚礁，更有許多熱帶魚種群聚在此，擁有非常豐富的海底生態。

大堡礁 圖／ IG, ilaria.sol 分享 facebook

因此大堡礁更被稱為潛水愛好者的天堂，大堡礁當地有許多的船家，每一間提供的服務性質也都不同，遊客們可以選擇適合自己的方案，跟著船家安排的專業教練，一同探索這絕美的海底世界，是來到澳洲自由絕對必訪的景點。

雪梨海港大橋攀登體驗

感受把雪梨踩在腳底的震撼

雪梨海港大橋攀登體驗 圖／IG, jessicamrobertss 分享 facebook

雪梨海港大橋是雪梨著名的地標，高聳壯觀的鐵橋上也有一項來到澳洲非常值得體驗的特色行程，就是雪梨海港大橋攀登體驗，行程中導遊會帶領你沿著外拱往上攀登，路程中你可以居高臨下的看著整個雪梨的市容以及大名鼎鼎的雪梨歌劇院，這種把雪梨踩在腳底的震撼美景，真的會讓人永生難忘。

TreeTop叢林高空體驗

以獨一無二的視角穿梭在雨林中

TreeTop叢林高空體驗 圖／ IG, jenniferlynneellery 分享 facebook

大家對黃金海岸的印象就是漂亮的海岸美景，但其實黃金海岸旁的Tree Tops公園中，有許多刺激好玩的特色體驗，其中最刺激的就是時速超過70公里，最高高度達到六十公尺的zipline體驗了，乘坐在索道上以獨一無二的視角穿梭在雨林中，是一個非常特別的體驗活動。

黃金海岸拖曳傘體驗

第三視角府覽絕美的黃金海岸

來到黃金海岸，除了享受溫暖的太陽以及美麗的海景外，一定要體驗的就是刺激的水上活動了，在黃金海岸的周圍有許多特色的水上活動行程，而拖曳傘更是其中刺激度爆表的特色活動，行程中教練會將你固定在快艇後方的拖曳傘上，一到了適當時機便會將拖曳傘放開，這時拖曳傘便會隨著海風急速上升，非常的刺激。而高空中的景色更是美不勝收，如果沒有體驗過拖曳傘的朋友絕對不要錯過。

澳洲不僅自然景觀豐富，也有許多特色體驗以及刺激的極限活動，讓你在參與各項體驗時還能一邊享受絢麗的美景，趕緊筆記下來小編上述介紹的特色體驗行程，來一場刺激的澳洲極限之旅吧。

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime八月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」