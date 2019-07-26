一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

大溪地是南太平洋上珍貴的黑珍珠，一望無際湛藍的潟湖、Tiffany顏色的海水、頂級渡假村… 這一切一切都令大溪地成為度假的天堂。大溪地的主要景點集中在大溪地島（Tahiti）、茉莉雅（Moorea）和波拉波拉（Bora Bora）三個島上。在這裡，除了享受陽光與海灘，放鬆身心之外，這裡還有不同的博物館和植物園可以逛，盡情的感受海島風情文化，快跟著Skyscanner感受一下吧！

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倫吉拉環礁 Rangiroa

倫吉拉環礁是全球最大的環礁之一，是世界級的潛水勝地，吸引潛水愛好者來近距離接觸虎鯊、雙髻鯊、海豚、甲魚和鷂鱝海洋生物。如果你不懂潛水的話，建議大家參家潟湖之旅（Lagoon Tour）。在倫吉拉環礁西南小島Motu Tereia和Motu Taeo’o之間形成一個藍色的小潟湖），湖水呈亮麗的淺藍色，是環礁一個著名的景點。

Photo credit: Pierre Lesage 分享 facebook

羅伯特·萬珍珠博物館 The Robert Wan Pearl Museum

羅伯特·萬珍珠博物館是世界上唯一的展示黑珍珠的博物館，不需要門票，是免費參觀的。在這裡可以了解到珍珠在世界各地和各個時期的發展歷史，還有認識他們如何養殖珍珠。大家不用擔心語言的問題，裡面的工作人只會說中文哦。

Photo credit:mxtrip 分享 facebook

高更博物館 Paul Gauguin Museum

高更是「象徵派之父」，這座博物館是為紀念高更而設立的，而大溪地正正是他的故居。以日本藝術為建築風格的博物館裡面的收藏了高更25幅小型原作，還有大量關於高更的生平資料、文檔副本、塊版畫及多幅最著名的複制畫作，還收藏了一些高更的石雕和木刻。 此外，博物館上面是植物園，園內有很多漂亮的小路，也可以欣賞到環礁湖的美景。值得注意的是花園裡有三座從來瓦瓦伊島運來的提基神像，這幾座提基神像是不能被挪動的，傳說如果有人挪動了它，那些人就會在幾週內神秘死亡。

Photo credit: Bruno Laliberté 分享 facebook

茉莉亞島

茉莉亞島是大溪地島的姐妹島，綠松石色的潟湖、潔白細緻的沙灘同樣令人陶醉。在茉莉亞島亦有許多奢華的度假屋，除了享受度假屋的設施和各種水上活動之外，也建議大家參加島上多項精采一天遊的行程。

Photo credit: AISLE PERFECT 分享 facebook

與海豚共泳

你想與海豚抱抱親親來個零距離接觸嗎？在茉莉亞島上的Moorea Dolphin Center就能實現你的夢想！大家只要事先跟Moorea Dolphin Center海豚中心預約活動就可以了。工作人員會跟你講解海豚們的年紀、性別、名字、海豚的構造等等，讓你先認識牠們，然後就是換泳裝下水和海豚共泳了！教練還會指示海豚來個尊屬表演，經典的海豚跳水絕對會令你一生難忘。

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Tiki village 玻里尼西亞文化村表演 + 慶典晚宴

想要深入認識波里尼西亞的文化就一定要來參加Tiki village 玻里尼西亞文化村表演+慶典晚宴。大家只要先預約就有專人來飯店搭載客人了。在大溪地典型傳統茅草屋裡展示著當地的刺青、雕刻工藝等藝術。能歌善舞的女生穿上搖曳的舞裙為觀眾表現傳統的大溪地舞蹈，而男氐則為大家帶來刺激的茉莉亞刀舞與火焰舞。興奮過後就是品嚐波里尼西亞式的鄉村傳統佳餚，例如是烤乳豬，烤魚，燒雞等，一道道典型波里尼西亞風味的自助餐讓您胃口大開。

Photo credit: Tahiti.com 分享 facebook

波拉波拉島

波拉波拉島的潟湖據說有七種顏色，雖然每人看到的海水顏色分層都不一樣，但她的美是無容置疑的。清澈見底的海水令船隻猶豫懸掛在空氣中，再好的照相機似乎也不能拍出波拉波拉的全部美麗，唯有身臨其境才能感受如世外桃園日景象。

Photo credit: Trips Channel 分享 facebook

潛水觀鯊

如果你自問勇敢的話不妨來與鯊魚共泳挑戰一下自己的膽色？放心吧，教練會帶你到不吃人而且身型較小的鯊魚讓你近距離接觸。你您可在船上觀看到教練赤手餵食鯊魚過程，又或者直接下水依照指示親手餵食他們。

Photo credit: Thrill on 分享 facebook

四驅車野外探險之旅

參加四驅車野外探險之旅能深入一般車輛無法抵達的地方，帶遊客爬上山坡，從不同角度俯看令人炫目的潟湖，探索在第二次世界大戰曾是美國海空軍基地的地方，現在仍能在島上看到遺留的大砲。導遊會沿途向遊客介紹當地的文化歷史、風俗、動植物等等，讓大家更了解大溪地。由於島上艷陽高照，又要穿越叢林，大家要記得做好防曬工作哦。

在美麗的大溪地度蜜月定會令你和愛侶一生難忘！

Photo credit: Island Getaways 分享 facebook

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