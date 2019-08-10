澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:travelwithwinny】

塔斯馬尼亞州位於澳洲大陸東南角約240公里的外海，是一座心型的島嶼，與澳洲的維多利亞州首府墨爾本隔海相望。這裡氣候與澳洲本土非常不同，因為緯度的關係所以氣溫反而與紐西蘭比較相似。這裡除了出產鮑魚，大西洋鱒魚，扇貝，淡水螯蝦，大龍蝦等海鮮，還有非常棒的塔斯馬尼亞生蠔。所以澳洲人來這除了體驗大自然，絕對不會錯過當地美食！

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歡迎來到塔斯馬尼亞！攝於威靈頓山頂。

由於我們這次在塔斯馬尼亞的時間只有六天，最主要想吃的食物是生蠔，扇貝派與冰淇淋。接下來會跟大家分析我們吃過的塔斯馬尼亞生蠔，以及到底值不值得推薦。

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塔斯馬尼亞有許多好吃的食物，大部分人的行程都是圍繞著美食安排的！

塔斯馬尼亞生蠔

說到澳洲生蠔我就一肚子怨氣！從高級餐廳吃澳洲本土不同海域的生蠔到一般魚市場買的生蠔，我都覺得不夠好吃！不是說牠們不新鮮，而是大部分都有很鹹的海水味。我覺得好的生蠔就是加點檸檬就很好吃了，如果需要加一堆其他醬料的話那就是原味不夠好！

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墨爾本TheAtlantic-OysterBar點的生蠔拼盤。貴就不用說了，總共有好幾種澳洲不同海域的生蠔，共同點就是不大&「鹹」！

搬到澳州後我才知道居然有生蠔是那麼的鹹？！可能因為水質的關係，哪像距離我奧克蘭家大約半小時車程的生蠔養殖場ClevedonCoastOysters（官網），那邊的生蠔大顆，便宜，又甜又好吃！有時候還會大到需要分幾口才吃得下。當然有些人會覺得太大很噁心，但不用擔心，紐西蘭南島的Bluff Oysters也非常贊！小規小，但那鮮甜的味道又非常上癮。這些生蠔種類雖然在大部分紐西蘭超市都可以買到，但還是直接去生蠔養殖場最新鮮。

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紐西蘭的ClevedonOysters有分大小，這天拍照的時候沒有買到JUMBO（105mm-115mm+），好像只買到LARGE（90mm-105mm）

2012年是我第一次吃到塔斯馬尼亞生蠔，當時我以為終於在澳州找到沒有鹹味的生蠔了！可能地理位置的關係，這裡的海比較冰冷，所以生蠔比較好吃。就像我們在南非吃生蠔又碰到一年一度的「生蠔節」時，也是滿滿的感動啊～所以這次來到塔斯馬尼亞我就決定一定要生蠔吃到爽！沒想到可能季節的關係，或是遊客太多，生蠔一直讓我們失望…

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南非Knysna生蠔大又便宜又鮮甜！這才是最讚的！

BarillaBayOysterFarm

位於Hobart機場旁邊，這家是距離市區最近的生蠔養殖場。幾年前我來到這裡時超開心終於吃到紐西蘭品質的生蠔。結果這次卻超級失望！一拿到租車我們就開來這裡，結過沒看生蠔大小就直接買了四打（內用一打AUD$20.50，外帶AUD$14.90），沒想到一到車上打開發現生蠔小到我平常在超市根本不會想買的程度！根本就是蚵仔煎啊…

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2012年的BarillaBay生蠔，拿在手上超開心。

本來想說早晚各吃一打，結果下午直接每人兩打吃掉。這兩打的量根本比我們在紐西蘭一人吃一打的份量還少，完全不夠塞牙縫。唯一那家店值得購買的是海膽，這是我第一次大口大口吃海膽（窮人嘛）…B級一盒AUD$28，A級好像AUD$34。店裡小姐說這個季節A&B級口感吃起來插不多，所以我們就買了B級。說真的把買生蠔的錢拿來買海膽還比較值得。...

原文出處：【澳洲】塔斯馬尼亞美食— 生蠔

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