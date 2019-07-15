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「紐西蘭租車攻略」輕鬆玩遍南北島度假勝地

2019-07-15 08:00FunTime旅遊比價

紐西蘭租車-出發前要預備

國際駕照

國際駕照。 圖/Wikimedia
國際駕照。 圖/Wikimedia
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既然決定到紐西蘭租車，最需要的一定就是國際駕照了，要申辦國際駕照需前往監理站並備妥以下資料：

1. 國民身分證或居留證 正本。

2. 原領之駕駛執照 正本（普通輕型機車駕駛執照不得申請國際駕照）

3. 本人最近2年內拍攝之2吋光面素色背景脫帽五官清晰正面半身彩色照片同樣式2張，並不得使用合成照片。

4. 護照影本（查核英文姓名及出生地）。

了解更多國際駕照資訊，可上監理站官網查詢喔！

國內駕照

紐西蘭租車公司在取車時會要求出示國內駕照來比對，所以儘管已經有了國際駕照，國內駕照也不要忘了一起帶去呦

預訂時所使用的信用卡

在取車時除了駕照會比對外，訂車時所使用的信用卡也是租車公司比對的項目之一，而且信用卡的持卡人也需要在現場，否則可能無法順利取車喔。

紐西蘭租車-租車公司、車種怎麼選

紐西蘭有非常多間的租車公司，每一間的優缺點都不盡相同，有些價格便宜但車輛老舊，有些車種多元但爭議較多，因此小編建議大家可以使用FunTime國際租車比價，這裡面整理了許多紐西蘭租車公司的基本資訊，大家可以依自己的需求去選擇，也可以在網站上下訂呦。這邊先給大家一些租車的小建議：

小型車：建議2-3人搭乘，畢竟車不大，而且還需要裝行李。

休旅車：建議3-5人搭乘，休旅車是最適合紐西蘭租車的車種，放行李也相當方便呢

露營車：有許多人會想體驗看看露營車，但紐西蘭的交通規則及路況與台灣不太相同，因此小編這裡是比較不建議喔。

紐西蘭租車，租車時應注意

紐西蘭租車，駕駛人年齡很重要

25歲很重要。 圖/Wikimedia
25歲很重要。 圖/Wikimedia
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在紐西蘭，可以合法開車的年紀是21歲，而25歲以下的駕駛人也會在租車時被索取額外的年輕人駕駛費用，所以在紐西蘭租車自駕要先熟知當地的法律，以免不小心觸法呦。

紐西蘭租車，記得登記增加駕駛人

開車的人。 圖/Pixnio
開車的人。 圖/Pixnio
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如前面所說，紐西蘭地廣人稀，道路也是蜿蜒崎嶇，如果只有一位司機的話，整趟旅程下來對司機負擔會很重，所以適度的換人開車絕對是必要的，但是！如果讓沒有登記的駕駛人駕車，不幸發生事故的話，保險公司可是不會理賠的。所以切記在租車時要登記第二駕駛人，並支付相關費用，才會有保障喔。

紐西蘭租車，需不需要加購GPS

GPS。 圖/Pixabay
GPS。 圖/Pixabay
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訂車時，大家最常遇到的選擇障礙就是要不要加購GPS拉，而在紐西蘭要加購GPS的費用上也不算便宜，所以小編這裡建議大家，其實手機內的google map 就已經非常好用了，如果擔心網路不穩的話，也可以下載離線地圖來使用。

紐西蘭租車，取車一定要再三小心

在紐西蘭租車手續都辦完要取車時，千萬不要急忙取車離開，記得取車時要再三的仔細檢查車輛狀況，如果發現有什麼樣的異狀或是外觀上有損傷，可以錄影存證，以免還車時被租車公司索取賠償費用。

紐西蘭租車，保險絕對不能少

保險。 圖/Pixabay
保險。 圖/Pixabay
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為甚麼小編一定要強調保險呢，因為租車公司對於還車時車況的檢查，而有許多山地地形，路面崎嶇蜿蜒外還有許多碎石子，駕駛時難免會有些小擦傷，此外，紐西蘭有許多交通規則與台灣非常不同，所以小編非常建議要保全險，不然車輛發生事故或損傷時真的會欲哭無淚阿。

紐西蘭租車，行程中的注意事項

加油時機很重要

加油站。 圖/Pixabay
加油站。 圖/Pixabay
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在紐西蘭租車遊玩時，最需要注意的便是加油這件事了，因為紐西蘭地廣人稀，兩座城市之間距離會較遠，因此當油錶剩下一半左右，就要先準備把油加好，這樣相對也比較保險。小編這裡也建議一個非常實用的app，這可以查詢到紐西蘭的廁所、提款機、加油站、免費wifi位置等。

Kiwi Campers：IOSandroid

路況曲折，需適應右駕

紐西蘭馬路。 圖/Pixabay
紐西蘭馬路。 圖/Pixabay
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紐西蘭駕駛方向是跟台灣相反的右駕，地形關係加上道路顛簸，崎嶇不平，這些都對從台灣前往紐西蘭租車遊玩的旅客增添了許多挑戰。因此挑選車輛記得要量力而為，上路時也要額外小心謹慎，這樣才能玩得開心又放心。

交通規則

在紐西蘭郊區的十字路口，不一定會有紅綠燈，因此在上路前需要認識一些基本的交通號誌：

STOP號誌：需完全停止，先到的車先走

GIVE way：支線需讓路給主線所有車輛

再來就是駕駛們最擔心的速限問題，其實紐西蘭的速限相較台灣算是寬鬆的，城市中的速限是50公里，而郊區的速限更是能到100公里，但要切記！在紐西蘭行人是擁有絕對的路權，豐富的野生動物也是紐西蘭的資產，所以不管是遇到行人或是野生動物，一定都是要優先禮讓的呦。

更多詳細的交通規則可以參考：OTZ

停車規定

停車規定。 圖/Wikimedia
停車規定。 圖/Wikimedia
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紐西蘭雖然地廣車少，但可不能隨意停車，小編這邊整理幾個停車的基本規則：

1.若路邊有黃色虛線代表此處禁止停車

2.距離行人穿越道及路口6公尺內禁止停車

3.禁止逆向停車

罰款金額嚇死你

裁罰。 圖/Wikimedia
裁罰。 圖/Wikimedia
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剛剛說到紐西蘭在速限上相對寬鬆，但在抓超速上可就非常嚴格了，千萬別以為離開紐西蘭就沒事了，他們可是能從紐西蘭租車公司找到你的資料，直接寄罰單到你家的呦。

罰單金額表。 圖/ Funtime
罰單金額表。 圖/ Funtime
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紐西蘭必去景點

紐西蘭北島-哈比屯Hobbiton Movie Set

哈比屯。 圖/Wikimedia
哈比屯。 圖/Wikimedia
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哈比屯Hobbiton原本是個名為Matamata的普通小鎮，而隨著電影「魔界」在全世界造成轟動，片中的哈比人故鄉，哈比屯也被人發現就是在這座Matamata鎮中所取的景，從此以後這座小鎮便聲名大噪。

哈比屯。 圖/Wikimedia
哈比屯。 圖/Wikimedia
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這裡保留了許多電影拍攝時所留下的場景，電影中嬌小可愛的哈比洞就坐落在牛羊成群，青山環繞的小鎮裡，這裡你可以悠閒地參觀每一個電影中的場景，拜訪各個哈比人的家，親身感受生活在中土世界的奇妙氛圍。

紐西蘭南島-皇后鎮Queenstown

皇后鎮。 圖/Wikimedia
皇后鎮。 圖/Wikimedia
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來到紐西蘭南島，最受到大家歡迎度假勝地非皇后鎮莫屬了，依山傍水的自然景觀，讓這座城鎮宛如置身在優美的山水畫中，是個非常慢活的城市。但也不要以為皇后鎮是個安靜溫和的小鎮，這裡充滿了跳傘、高空彈跳、飛行傘、小雪橇車、登山健行等刺激的極限活動，不管你是想要放鬆在寧靜的城市間，或是想要享受極限活動帶來的刺激快感，皇后鎮絕對是你此生必去的城市之一。

紐西蘭南島-直升機冰河健行

直升機健行。 圖/Pixabay
直升機健行。 圖/Pixabay
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在紐西蘭的旅途中，另一項特別的體驗便是直升機冰河之旅，在紐西蘭的南島有三大冰河，分別是Franzjosef Glacier、Fox Glacier、TasmanGlacier，在這三座冰河中Franzjosef Glacier跟Fox Glacier都有冰河健行的行程可以參加，一開始會乘坐直升機，俯覽冰河的全體面貌，當直升機降落在冰河表面時，導遊則會帶領大家穿越層層冰川，讓你親身體驗大自然的震撼美景

雖然紐西蘭租車有許多眉眉角角，但是能夠在紐西蘭租車自駕的遊玩真的是非常自由，不需要顧慮太多交通的因素，也能更彈性的調整行程，如果有計畫前往紐西蘭旅遊的朋友，紐西蘭租車自駕絕對是最適合的旅遊方式。

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