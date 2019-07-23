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走一圈世界中心 澳洲北領地Uluru烏魯魯環狀步道

2019-07-23 08:00背包客棧

【作者:星塵大飯店】

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進入烏魯魯-卡塔丘塔國家公園之後實在很難不被Uluru巨大的體積吸引，尤其是不同光線照射下的光影變化更讓人著迷。

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近距離欣賞烏魯魯有很多方式，可以開車繞一圈、騎腳踏車、也可以搭飛機......當然還有一種最原始的方式—沿著步道走一圈。Uluru徒步環形步道全長10.6km，用走的大概需要3~5小時，很適合時間夠又想要仔細看看這顆奇妙大石頭的遊客；對於體力的消耗也沒有想像中那麼大，畢竟五月中的時間澳洲天氣不算太熱。

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準備徒步環繞烏魯魯的話把車停在隨便一個停車場就可以了，由於是環繞一圈所以無論如何最終都會回到出發點。

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隨著日照角度不同而有著不同的陰暗面，由於這麼大面積的土地上就只有這一顆巨石所以不論陰晴、日出、日落，甚至隨著季節的不同這顆石頭呈現的表情也有著相當複雜的變化，澳洲原住民會把它當成一種神聖的象徵不是沒有原因的。

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非常能夠激發人類想像力的凹洞及紋理。前面這一群矮樹像是烏魯魯底下的朝聖者又像是隨時聽候差遣的小兵。

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經過上億年侵蝕而留下的紋理，紋路有點像是沙漠裡的沙丘。

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許多洞穴裡還可以看到原住民的壁畫，有些可能已經有超過1000年之久。

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極度奧妙的光線

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環繞烏魯魯的步道就緊貼著這顆巨大的石頭，除了某些禁止拍攝與接近的範圍之外，隨時伸手就可以觸摸到巨石，順著環形步道往前走我們也一直驚訝因風化而成的奇特造型。

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烏魯魯量體非常巨大，高度高於艾菲爾鐵塔，眼前看到的其實只是一小部分罷了，而且還有好幾百公尺埋在地底下。

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這一面好像有眼睛跟嘴巴，讓我聯想到章魚。

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曬一下稍早買的原住民的木雕品，經由燒焦木頭創造出具有特色的紋路，圍繞在原住民周遭的這些動物都是他們創作靈感來源主要是蛇跟蜥蜴，放在石頭上毫無違和感喔！

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沿途也有設置一些補水的水桶，中暑是這邊最常發生的情況所以官方也會一直提醒遊客要記得補充水分。

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緊急狀況對講機。

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這一區是被禁止拍照與攝影的範圍，自然步道也被拉遠許多離石頭有段距離。

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實在很難想像如果是澳洲的夏天來這邊玩會有多熱......

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這一區是腦區，石頭被侵蝕的地方超像一個受傷的大腦，看起來還蠻痛的。

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看到很像蟬的殼在樹幹上，澳洲沙漠裡面也有蟬嗎？

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每一面都有流傳下來的故事。

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中途會經過攀爬Uluru的起始點，攀爬烏魯魯一直是國家公園的熱門活動，入口處的停車場總是擠得水泄不通，加上澳洲政府宣佈2019年10月份將關閉攀登的活動，使得今年的遊客暴增不少。

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由於我們車子停在庫尼亞停車場，所以通過攀登點再走一段之後就回到我們的出發點啦！

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這次澳洲之旅最長徒步紀錄就在這片涼涼的樹蔭之下完成了，很幸運的天氣非常好而且不算太熱，我們穿著長袖跟牛仔褲走完全程，下次再來不知道是什麼時候所以能夠一次走完環形步道還是非常高興。

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烏魯魯巨石的另外一種面貌，看看這個距離很難相信真的把一整圈走完了，我覺得徒步環形步道是向這顆巨石致敬很好的一種方式，如果仔細觀察可以發現很多奇妙的細節，雖然其中有些路段因為涉及原住民信仰隱私的問題必須遠離巨石而有點單調，但是整體來說還是非常有趣的經驗，而當我們走完環狀步道再把距離拉遠觀賞烏魯魯的時候，又更能體會這到底是一顆多麼巨大的單一岩石。...

原文出處：【澳洲北領地自由行】走一圈世界中心Uluru烏魯魯環狀步道

延伸閱讀：【菲律賓跳島】塔布拉斯島北部海底下神秘的藍洞

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