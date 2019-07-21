親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

桌球／T2鑽石賽 林昀儒速退前球王樊振東奪冠

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00背包客棧

【作者:apxgreen】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

走在冰島雷克雅維克的街頭，突然颳起的寒風吹得我頭痛欲裂，

才發現逛了個大半天都還沒補充水分，躲進了溫暖的便利商店，

發現了瓶身設計感很美的冰島礦泉水，計算著喝完還可以重覆裝個幾次~

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖片來源:Icelandic Glacial

準備結帳時，櫃台的冰島小哥臉色一變啪的一串流利的英文

被寒風吹的頭痛的我還沒清醒過來，

但可以非常強烈感受到他!不!想!賣!我!!

冰島小哥看著愣掉的我，問我是不是沒聽懂他說的話，

所以他又放慢的重聲了一次他的立場

大概就是說

「你們觀光客為什麼要買這種水

叫我不要被騙了

這裡面的水根本就是你現在去外面水龍頭裝的水是一樣的!」

但問題是外面現在只有公共廁所的水是叫我喝那個嗎?

看著無奈的我進退兩難爭扎中，冰島小哥再確認一次

妳真的要買嗎?

我:可以嗎.....

就這麼不情願的幫我結了帳

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

後來回家還跟房東說了這件事

她說在冰島水龍頭打開冷水可以生飲是冰川上融雪經岩層緩慢沉澱很乾凈好喝

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

而冰島有豐富的地熱水，會透過管線來輸送到家裡，但是熱水未經過濾不能喝喔，還有股像臭臭的味道，也因為礦物質很多所浴室玻璃都會是厚厚的水垢，洗頭髮也會非常乾澀。

尋找真正的冰島水

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

嘿!妳手上那罐水根本不是什麼冰島水

後續在參加冰川健行活動的時候又被盯上了，

霸氣的攀冰教練看到我手上的礦泉水表示極為不屑

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

接下來就跟著教練去看看什麼事真正的冰島水

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

工作人員先幫我們穿好裝備，我們歐洲窮遊只有帶一般的布鞋，但是不用擔心可以跟他們租專門的靴子

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們這團人數比較多，所以分男女教練各一隊，看到女教練只穿黑色T-shirt想說怎麼猛不怕冷

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

出發了~因為冰川每年在迅速融化原本的路線以不能行走，所以我們必須繞過另一個山頭才能

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

把行李裡能穿的都穿上了，包的太保暖了爬起來還蠻熱的

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

慢慢接近冰川中，感覺的到陣陣寒風吹過來

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

黑黑的部分火山灰覆蓋在冰川上像另一個灰色世界

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

剛剛的女教練也穿好保暖衣物了，還好剛剛出發前沒有被騙把衣服少穿一點~

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

教練指著地上類似釣魚洞口的地方要我們猜猜是做什麼的，

原來是在放入量線觀察冰川融化的高度

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

還講了很多聽不太懂歐洲歷史戰爭什麼的，但是最關注的還是全球暖化的問題，在冰島的變化

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

冰川旁邊的山依然是有茂密的綠色植物

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

每個教練都用自己的方式講解著冰島的故事，而且我們這隊整整比女教練那隊多玩了半個小時，超幸運～

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

教練告訴我們這個洞大概多深，他的繩子很短

意思如果真的掉下去他救不到我們~叫大家不要亂跑

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

期待超久的冰川健行真的是很美好的體驗

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

途中穿越了迷你的冰洞

最後尾聲

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

教練說要我們體驗最純正的冰島水喝法

然後帥氣的將鉗子一手崁在冰川上的小流水上

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

然後叫大家撐著鉗子趴在水邊，超冰喝下去透心涼的冰川水在口中回甘

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我手臂沒力根本是小弱雞喝的狗吃屎...

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

倒掉罐子的水裝了滿滿冰川的水

團友跟教練笑著說「看現在是真正的冰島水了」

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

左邊是便利商店剛買到的，右邊是新鮮現裝的冰川水，下次在冰島買記得不要讓正義感十足的冰島人看到，不過如果有人拿自來水包裝成阿里山好水來賣觀光客，我們也會很生氣吧!...

原文出處：冰島人引以為傲的水

延伸閱讀：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰川歐洲觀光

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

「紐西蘭租車攻略」輕鬆玩遍南北島度假勝地

2019-07-15 08:00

乘直升機展開「冰河探險」每天移動40公分的福克斯冰河

2019-07-12 21:00

澳洲雪山打工渡假！受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

2019-06-23 22:00

浩瀚星空與純淨小鎮　晴天、陰天、雪天 蒂卡波湖的三個不同樣貌

2019-06-16 09:00

餵食海豚、六樓高滑沙　此生必訪的人間天堂「摩頓島」Moreton Island

2019-06-03 22:03

嘗水果蝙蝠肉外　玩帛琉還有這2樣必吃！

2019-06-03 11:58

走跳世界／深入奇異果產地 紐西蘭超有感之旅

2019-05-29 10:01

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

在世界中心呼喚愛！紅色沙漠「烏魯魯」令人感動的大石

2019-05-18 09:00

紐西蘭／電影園區「哈比屯」&人間仙境「藍泉」

2019-05-16 08:00

只要4小時！華航直飛帛琉，踏進清澈無比的水域享受夏日奇幻海洋之旅

2019-05-05 21:00

紐西蘭南島尋海豚　遇上最美麗的海岸線「Catlins Coast」

2019-05-03 22:00

走跳世界／探訪上帝水族箱 帛琉玩水景點全攻略

2019-05-02 10:01

陽光正好！「夏威夷」活力的度假勝地　親子旅遊也適合

2019-04-21 22:33

【帛琉攻略】自助還是跟團？帛琉行前必看Q&A

2019-04-06 11:00

「夏威夷」5大必遊島嶼！衝浪、潛水的度假勝地

2019-04-01 09:00

值得前往！「帛琉」你會有興趣的陸上景點

2019-03-26 08:26

旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

2019-02-28 22:02

旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12

考古學家沒解開的謎 前進「南馬都爾」世界文化遺產

2019-02-25 21:00

西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00

世界上最小的島國！諾魯(nauru)約一萬人的臺灣邦交國

2019-02-10 21:00

蜜月旅行推薦！「法屬玻利尼西亞」10個主要島嶼介紹

2019-02-07 22:00

【整理包】紐西蘭美景太醉人！自助旅遊最佳路線推薦

2019-01-21 08:00

嘿！ 你知道紐西蘭的早餐吃什麼嗎？

2019-01-11 22:00

悠閒散步在紐西蘭　災後重振的藝術之城．基督城

2019-01-04 21:01

攀上冰島火山口！ 自駕冰島鑽石圈景點「米湖、Hverfjall」

2019-01-03 21:00

哈比人奇幻旅程！闖入「紐西蘭」不真實的夢幻場景

2019-01-03 13:00

Sydney 雪梨 x 跨年煙火競賽或是隨心「私心攻略篇」！

2018-12-27 17:16

奢華二度蜜月「馬爾地夫 vs 大溪地」渡假勝地大比拚！

2018-12-26 21:30

澳洲自然絕景　草莓牛奶色湖泊「赫特潟湖」

2018-12-23 16:30

上帝拋下的一串珍珠「羅門群島」陌生又遙遠的邦交國

2018-12-20 21:00

澳洲沙漠探險！ 在Lancelin白色沙丘 大巴士飆沙、90度滑沙初體驗

2018-12-19 11:30

紐西蘭小富士山 Mt Taranaki火山　令人感動的湖面倒影！

2018-12-13 21:00

冰島自駕旅行！在板塊交界潛水、挑戰冰島暗黑料理「 發酵的鯊魚肉」

2018-12-12 21:30

來南半球相見吧！傻萌的最高境界「基石羊駝牧場」

2018-12-08 10:00

蜜月推薦！大溪地「波拉波拉島」實用旅遊資訊簡介

2018-12-06 22:00

拋開束縛丟掉衣服　南半球熱情奔放的奇異耶誕正在狂歡

2018-12-06 10:02

走跳世界／一山還有一山高 墨爾本周邊七大酒莊巡禮

2018-12-05 11:01
看更多

熱門文章

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

影／巨型鬼蝠魟主動親近！潛水客驚覺：牠在向我們求助

2019-07-13 14:30

樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

倒數100天！樂桃+香草感恩回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-18 11:18

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

老澳門人才知道的市集 天剛亮就營業的時代感小巷

2019-07-16 08:01

空中餐廳、裸體餐廳、還有邊搖邊吃的「地震餐廳」 4 間世界最具特色餐廳挑戰你的極限

2019-07-19 08:00

2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

2019-07-15 10:03

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

影／海面好熱鬧！男子駕船遇上百隻海豚現身同游

2019-07-16 17:15

全美國最好吃的漢堡　Shake Shake及波士頓龍蝦堡

2019-07-18 21:00

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

６個不容錯過的「倫敦下午茶」最佳地點！

2019-07-18 11:00

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

伊斯坦堡隱藏的「地下水宮殿」Şerefiye Sarnıcı

2019-07-19 09:00

可愛罪犯！兩隻企鵝誤闖壽司店 警方到場「逮捕」歸案

2019-07-17 09:30

「紐西蘭租車攻略」輕鬆玩遍南北島度假勝地

2019-07-15 08:00

「哈利波特」、「冰與火」、「樂來越愛你」場景在這！盤點8部此生必去的熱門電影場景

2019-07-14 09:30

影／喜馬拉雅登山隊遭雪崩滅團 遇難前畫面曝光

2019-07-10 12:22

酷航「飛常酷」飛歐洲優惠 柏林、雅典來回含稅1.5萬有找

2019-07-15 15:59

走跳世界／前進摩洛哥 征服撒哈拉沙漠

2019-07-17 09:35

放慢腳步！ 2019全球必去「特色小鎮」推薦

2019-07-12 10:02

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

前往烏克蘭第二大城「哈爾科夫」要住的酒店居然失火倒店

2019-07-13 22:00

十大推薦南美自然景點！惡魔的熔爐大瀑布、天空之鏡超狀觀

2019-07-20 15:30

小小兵飛上天！JAL國內線「小小兵彩繪機」登場

2019-07-17 12:32

第一次買機票就上手！新手常遇的機票Q&A

2019-07-12 08:00

朝聖衝一波！ ５個人生必去的夏日音樂季

2019-07-19 10:55

一天玩一區！馬來西亞包車自由行 ４大區必玩景點推薦

2019-07-13 09:01

世界最大海龜「棱皮龜」被眾漢當馬騎 影片外流引發眾怒

2019-07-12 17:45

澳門入門必看！平價土生葡菜「喜蓮咖啡」 百元台幣就能吃

2019-07-11 10:02

快閃香港！十大話題店家、文創景點必朝聖　美國最佳Five Guys漢堡、海景咖啡、最潮消防局

2019-06-25 09:05

暑假出遊正好！阿聯酋航空推阿姆斯特丹 單程未稅9千起

2019-07-15 10:19

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-09 09:45

馬來西亞檳城：古城新玩法！馬來西亞檳城景點美食懶人包

2019-07-06 18:48

墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

2019-07-11 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top