倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

【作者:apxgreen】

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走在冰島雷克雅維克的街頭，突然颳起的寒風吹得我頭痛欲裂，

才發現逛了個大半天都還沒補充水分，躲進了溫暖的便利商店，

發現了瓶身設計感很美的冰島礦泉水，計算著喝完還可以重覆裝個幾次~

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圖片來源:Icelandic Glacial

準備結帳時，櫃台的冰島小哥臉色一變啪的一串流利的英文

被寒風吹的頭痛的我還沒清醒過來，

但可以非常強烈感受到他!不!想!賣!我!!

冰島小哥看著愣掉的我，問我是不是沒聽懂他說的話，

所以他又放慢的重聲了一次他的立場

大概就是說

「你們觀光客為什麼要買這種水

叫我不要被騙了

這裡面的水根本就是你現在去外面水龍頭裝的水是一樣的!」

但問題是外面現在只有公共廁所的水是叫我喝那個嗎?

看著無奈的我進退兩難爭扎中，冰島小哥再確認一次

妳真的要買嗎?

我:可以嗎.....

就這麼不情願的幫我結了帳

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後來回家還跟房東說了這件事

她說在冰島水龍頭打開冷水可以生飲是冰川上融雪經岩層緩慢沉澱很乾凈好喝

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而冰島有豐富的地熱水，會透過管線來輸送到家裡，但是熱水未經過濾不能喝喔，還有股像臭臭的味道，也因為礦物質很多所浴室玻璃都會是厚厚的水垢，洗頭髮也會非常乾澀。

尋找真正的冰島水

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嘿!妳手上那罐水根本不是什麼冰島水

後續在參加冰川健行活動的時候又被盯上了，

霸氣的攀冰教練看到我手上的礦泉水表示極為不屑

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接下來就跟著教練去看看什麼事真正的冰島水

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工作人員先幫我們穿好裝備，我們歐洲窮遊只有帶一般的布鞋，但是不用擔心可以跟他們租專門的靴子

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我們這團人數比較多，所以分男女教練各一隊，看到女教練只穿黑色T-shirt想說怎麼猛不怕冷

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出發了~因為冰川每年在迅速融化原本的路線以不能行走，所以我們必須繞過另一個山頭才能

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把行李裡能穿的都穿上了，包的太保暖了爬起來還蠻熱的

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慢慢接近冰川中，感覺的到陣陣寒風吹過來

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黑黑的部分火山灰覆蓋在冰川上像另一個灰色世界

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剛剛的女教練也穿好保暖衣物了，還好剛剛出發前沒有被騙把衣服少穿一點~

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教練指著地上類似釣魚洞口的地方要我們猜猜是做什麼的，

原來是在放入量線觀察冰川融化的高度

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還講了很多聽不太懂歐洲歷史戰爭什麼的，但是最關注的還是全球暖化的問題，在冰島的變化

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冰川旁邊的山依然是有茂密的綠色植物

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每個教練都用自己的方式講解著冰島的故事，而且我們這隊整整比女教練那隊多玩了半個小時，超幸運～

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教練告訴我們這個洞大概多深，他的繩子很短

意思如果真的掉下去他救不到我們~叫大家不要亂跑

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期待超久的冰川健行真的是很美好的體驗

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途中穿越了迷你的冰洞

最後尾聲

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教練說要我們體驗最純正的冰島水喝法

然後帥氣的將鉗子一手崁在冰川上的小流水上

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然後叫大家撐著鉗子趴在水邊，超冰喝下去透心涼的冰川水在口中回甘

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我手臂沒力根本是小弱雞喝的狗吃屎...

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倒掉罐子的水裝了滿滿冰川的水

團友跟教練笑著說「看現在是真正的冰島水了」

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左邊是便利商店剛買到的，右邊是新鮮現裝的冰川水，下次在冰島買記得不要讓正義感十足的冰島人看到，不過如果有人拿自來水包裝成阿里山好水來賣觀光客，我們也會很生氣吧!...

原文出處：冰島人引以為傲的水

延伸閱讀：富士山拍到手軟！河口湖賞楓自駕行程(下)

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