乘直升機展開「冰河探險」每天移動40公分的福克斯冰河

【作者:hanahanatour】

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2019趁著清明連假S跟家人還有朋友去了一趟紐西蘭環島之旅，大概因為是熱門旅遊區域，一旦去過了這個純淨美麗的國家，大概誰都會有自己心中紐西蘭必去的口袋名單，行前受到了許多親朋好友的推薦，收穫滿滿，勢必要記下來回饋大眾（笑）所以S今天要來介紹的，是小女子紐西蘭個人口袋名單的第一名，福克斯冰河FOXGLACIER直升機之旅～

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以紐西蘭前總理WilliamFox所命名，得天獨厚的福克斯冰河是全世界最容易到達的冰河之一，距離鄰近的小鎮只有六公里，冬天時候從小鎮走步道出發，半小時左右，就可以親眼看到冰河的前端。不但海拔高度容易到達，旁邊更有著大片溫帶雨林區。

事實上福克斯冰河是紐西蘭南阿爾卑斯山西海岸最長的冰河，綿延十三公里，最高的山峰超過三千公尺，冬天更是有名的滑雪勝地，其風景之壯闊可想而知。相對於這世界上大部分已經不再改變移動的冰河，福克斯冰河由於是高山上的冰雪持續積累擠壓而成，我們放眼所看到的冰洞以及裂縫其實時刻都在改變。這是一個活的冰河，每天平均可以移動四十公分，而上下層不同的流動速度造成了新的冰隙，每天都有不同的新鮮風情。

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身為有名的冰河景點，福克斯冰河與鄰近的法藍茲喬瑟冰河夫FranzJosefGlacier的兩條冰河都有住宿點也可以參加健行，兩個冰河小鎮之間只有半小時的車程，兩地也各自有營運的公司。網路上的資料大部分都比較推薦福克斯冰河，說是由於中心被泥沙影響的部分較為稀少，更能看見冰川的壯闊與美麗，S跟朋友在參考各方資料之後決定前往福克斯冰河。

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S上輩子可能是隻猴子喜歡跑來跳去看看不同風景（張媽媽在旁邊點頭如搗蒜），千里迢迢來了實在不想坐坐直升機就離去，於是就挑戰了直升機加上徒步的半日探險之旅。查遍了所有網站價格大概都必須落在九千到一萬出頭之間，最殘忍的是小朋友的特價非常稀薄幾近於無，去一家就是普通一個月的薪水（遮臉）不過大概也是因為價錢的「高貴」，除了太陽眼鏡之外，所有的裝備都可以放心的交由他們安排～從登山杖、防水外套、防水褲、防寒的毛襪以及方便冰上走路的釘鞋，甚至到手套、防水背包以及毛帽基本上是一應俱全，完全是人去就好的行程！唯一需要注意的事情大概就是出於安全考量，防水褲之下是不能穿牛仔褲或裙裝等不方便活動的下半身裝備上山的，請大家務必注意

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OK，必須要先說，這是個所費不貲的活動。大致上可以區分成純粹坐直升機登高望遠還有直升機加上冰河徒步旅行HELI-HIKE兩種行程，只要有步行探險的行程大概都是大同小異：五到十分鐘分鐘的直升機移動，再來是半天到全天的冰川步行探險之旅。由於山上山下溫差很大，建議大家還是準備預防雪盲的太陽眼鏡、充滿熱水的保溫瓶（相信我，在上面的時候你會感謝自己有乖乖準備這些東西的！）跟一些點心以避免飢餓，畢竟是個體力活，出發前最好能夠好好享用一份充足的早餐～只是要記得，這一路上，都是沒有洗手間的喔！

整個流程大概是：網路上或者現場預約》提早30分鐘到達目的地集合》磅體重以決定直升機座位》聆聽安全注意事項以及更換裝備》廂型車接送至直升機出發地》搭乘直升機》離開直升機並穿戴冰爪》開始探險》脫掉冰爪並且搭乘直升機回去》原集合場所歸還裝備收工回家...

原文出處：福克斯冰河直升機探險之旅

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