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澳洲雪山打工渡假！受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

2019-06-23 22:00背包客棧

【作者:Kelly6281449】

圖／背包客棧
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▲穿著這件ALDI買來的便宜雪衣渡過整個雪季，非常好用。

現在正是南半球的雪季開始了，在2018年澳洲打工度假這年，我應徵上雪山的housekeeping，對於一個從來沒看過雪的台灣孩子，這簡直是夢幻工作，可以邊打工邊滑雪。這個工作對我而言的確是來到澳洲後最珍貴的回憶之一，有四個月的時間待在雪山上，從大地一片消極枯容，到第一場雪整片白覆蓋了眼睛所看得到的範圍，一直到雪融萬物甦醒，把自己原有的認知抽乾，重新感受自然萬物的變化，讓心靜止後任何的風吹草動都能重新掀起漣漪。我也在這四個月裡，從來沒接觸過滑雪的我，一路摔一路跌，全身瘀青，一直到學會了滑雪雙板與單板，這是我從沒想過的成就感及投入在這的真正快樂。

圖／背包客棧
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▲第一場雪，開始在戶外玩到忘記回家，冰凍的天氣卻澆不熄我們的熱情，長頭髮馬上變大白鬍子

圖／背包客棧
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▲從我們住的窗戶看向另一戶人家，屋簷上吊滿冰柱，下一刻「碰」的一聲冰柱掉入雪裡

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▲覆蓋在垃圾筒上的白雪

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▲我們住的地方有一個陽台，陽台積滿了雪，已經變成我們天然的戶外冰庫，所有需要冷藏的食物都塞在雪裡

圖／背包客棧
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▲天空正飄著雪，坐在戶外和雪人用下午茶，店家堆的雪人超級可愛

我想我可以稱得上是一個非常認真的學習者，每天工作到中午或是下午二、三點，下班後回到住處隨便吃個午餐就換上滑雪裝備出門，因為自己是初學者又迫切的想趕快上手，所以很常自己一個人滑雪，扛著雪板坐纜車，觀查別人的滑姿，上網看youtube教學，認真調整自己的姿勢，我是滑到雪道關閉的常客，而我往往是整條雪道最後一個還在半路持續摔跤的那個女孩，當所有的工作人員從山頂下班滑著雪下山時看到半路還在摔的我，總是給我很多的鼓勵，並告訴我「快到了加油！」一條雪道我必須滑一個小時，一直到雪季結束最後可以五到十分鐘滑完雪道，我完全沉浸在滑雪這項運動裡，幾乎每天都利用時間上山滑雪，彷彿隔天雪就融似的捨不得休息。

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▲雪山上的生活，想吃什麼都自己來，這一天大家一起做餃子

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▲餃子包好了冰在戶外冷凍庫

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▲fallscreek的雪道有豐富多變的地形，很多越野玩家很喜歡到這個雪場挑戰各種高難度的地形

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▲黑線的雪道上有一個地區稱之為「迷宮」，當我第一次闖入時，直接滑到一條小河，四周沒有路可以過，只好把雪板丟進河裡，從這面跳到對面，再把雪板撈起來

圖／背包客棧
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▲踏著也許是上一位跟我們有相同命運的人的腳印，慢慢走出這個沒有人煙的雪道。

也因為如此，7月底，我在一次的滑雪中受傷了。這天我的身體狀況不好，很疲憊，但還是堅持去滑雪，在拉黑線Tbar時因爲全身無力被纜線拖著走，最後摔落雪頭部狠狠的撞到地面，但已經忘記我的腿怎麼了，只知道當下很痛很痛。回到家脫掉雪板才知道我的腳已經無法走路。

我躺在沙發椅上一動也不能動，挖了陽台上的雪冰敷我的右腿。這是我第一次感到害怕，我竟然連想逞強的力氣都沒有。

圖／背包客棧
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▲在雪道上可以看到夕陽西下的暈染景色

聽著電話那頭M低沉沙啞的聲音，我知道他有多難過。

對不起，我沒有好好照顧自己，沒有保護好我的身體，對不起.....

原文出處：【澳洲雪山打工渡假】-受傷後讓我更勇敢去面對生命中的未知

延伸閱讀：尼泊爾EBC 加德滿都市區常見的騙觀光客方式

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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滑雪澳洲下午茶

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