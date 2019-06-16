浩瀚星空與純淨小鎮 晴天、陰天、雪天 蒂卡波湖的三個不同樣貌

【作者:gdworld0626】

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這次的南島之旅，我們是呈現逆時針的方式繞了一圈，其實....真的覺得G小姐安排得很好，因為如果是順時針的話，從Greymouth到Chrischurch這段心情的起伏感落差應該會很大，因為後半部的都不是精華地區了.....

如果有興趣我們逆時針繞一圈玩法的，可以參考我們的紐西蘭36天的精華版唷！！

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怎麼會突然提到這個呢？因為....接下來的Tekapo也是我們這次最後旅行的小鎮了，本來是有下一個....但因為天災麻～看下去就知道囉～

逆時針玩法其實非常驚奇的感覺會從FranzJoseph、Fox這一帶一直持續到MilfordSound米佛峽灣，然後....那種超級驚豔的感覺，就是又從往MountCook庫克山的路上開始，然後再LakeTekapo劃下完美的句點後，再回到基督城做最後的採買，這樣的旅程設計，再回到基督城後真的會覺得意猶未盡。

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這篇，我們就從Mt.Cook出發前往LakeTekapo囉，可以回顧一下被大雪淹沒的Mt. Cook唷!!

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在Mtcook的最後一站是TasmanGlacier，離開後，便帶著愉悅的心情沿著80號公路一路向前，然後....馬上就又被公路旁的LakePukaki的美景燒到....

沿路不斷地停下來拍照，真的真的超級夢幻的。

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這也是許多遊客超級推薦的藍色牛奶湖，但其實這座湖的湖水顏色在不同的陽光入射角照射下，是會呈現不一樣的顏色的，綠色、藍色、藍綠色、單純清澈透明的水色...都有人分享過，只是的確這座湖與其他座湖會有些不同，在冰川與岩石作用下所產生的礦物質下，它本身的湖水顏色是呈現一種特別耀眼的粉藍的，從Google的衛星圖下，我們就可以一探究竟。

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然而，為什麼這片湖泊會這樣的吸引遊客呢？我想，也就是在湖水背後的擠身在阿爾卑斯山群裡的庫克山國家公園吧，那片終年積雪的山脈群，加上廣闊的湖景，有一種令人非常心曠神怡的感受。

因此，總是會令人不自覺得拿起相機，把這回憶好好地留存下來。

我們沿著岸邊不斷地走走停停，拍了不下100張照片，但回頭檢視照片後，發現，怎麼背景都好像唷(笑

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只是有點可惜，庫克山整個被烏雲給罩頂了，不然這片美麗就更加加分了不少。（畫面左邊的那座山)

絕美的湖景及雪山就是構成美麗的元素，缺一不可，然而這美麗就是有股牽引的力量，讓人不斷地想朝著它按下快門。

沿途有兩處腹地夠大，可容納停車的觀景點，Peter‘sLookout以及LakePukakiViewingpoint，如果不想花太多時間走走停停，至少可以停在這兩處，好好的欣賞唷。

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然而，LakePukakiViewingpoint這邊也是一個旅客中心及休息站，有廁所有名產小商店，也有休息的戶外石桌椅，所以....我覺得，這裡應該就是可以列為景點之一啦，因為景色也真的是美翻天。

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然後這裡有一隻黑羊雕像，在這片白雪藍天牛奶湖的輝印下超級醒目，而且設計這雕像的人，似乎有意強調羊兒在紐西蘭的重要地位，這座雕像有種王者之姿的氣勢。...

原文出處：三天蒂卡波湖三個不同樣貌，晴天、陰天、雪天，浩瀚星空與純淨自然的美麗小鎮。

延伸閱讀：冬季在紐西蘭庫克山健行，漸漸消失的景色....冰河融化後翠綠且天藍的神聖雪水，

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