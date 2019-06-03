嘗水果蝙蝠肉外 玩帛琉還有這2樣必吃！

【圖，文｜行遍天下】

▲帛琉必吃美食BEM ERMii，漢堡肉鮮嫩多汁。 分享 facebook

來到帛琉，除了享用當地鮮美海鮮、無敵獵奇感的水果蝙蝠肉，還有不少美食不容錯過！KB大橋，是通往大島的必經之路，也是觀看日落的絕佳地點之一。而橋下不遠處，有一輛停在路邊樹林裡的神奇快餐車，販賣當地最美味的漢堡。他的名字叫做「BEM ERMii」英譯為「Come and taste」，小小一台不起眼的快餐車，經常人山人海，都是為了鮮嫩多汁的漢堡而來，採用道地美式作法，肉片肥美、生菜大份、漢堡麵包新鮮，而且堅持現烤，經典起司牛，使用敲碎牛筋的肉塊，再將起司融入肉塊中，一口咬下，讓人忍不住豎起大拇指說讚！

▲在KB大橋不遠處，有一輛神奇快餐車，賣的是當地最美味的漢堡。 分享 facebook

▲堅持現烤的BEM ERMi看起來雖不起眼，但經常人山人海。 分享 facebook

▲吃過的都忍不住豎起大拇指說讚。 分享 facebook

另外，位在帛琉主街的L' Amarena是一家正統手工義式冰淇淋店，來自義大利的老闆著迷愜意的海島生活步調，決定在異鄉經營冰淇淋店，冰淇淋選擇豐富，大多是兩種口味的的創意混合，口感濃郁細膩；除了冰品，還有美味義式咖啡與甜點，很適合在熱天午後躲進來消磨好時光。

▲由義大利人所經營的L'Amarena義式冰淇淋。 分享 facebook

漫步專屬沙灘享受私密時光不允許過度開發，以保護生態環境為主的帛琉，相較其他一島一酒店飯店密集的海島度假聖地，這裡的飯店選擇相對少了許多，且大多都訴求珍惜資源的環保意識。位在馬拉卡爾島海灘上的帛琉老爺大酒店，在2015年重新裝潢後，空間新穎舒適。飯店裡還可享有全套SPA療程，或到高爾夫球場盡情揮捍，想放空的話還可在飯店專屬海灘上享受悠閒時光。

▲飯店一望無際的私人沙灘。 分享 facebook





景點介紹

BEM ERMii

地址｜Koror, Koror Island 96940, Palau

電話｜+680-488-4254

營業｜6:00∼17:00

價位｜經典漢堡5 USD





L'Amarena

地址｜Main St Meketii Hamlet, Koror, Koror Island 96940, Palau

電話｜+680-778-9155

營業｜11:30∼22:00(周日休)

網址｜www.lamarenapalau.com





帛琉老爺大酒店

地址｜10108, Koror, Republic of Palau 96940

電話｜+680-488-2000

營業｜check in 14:00，check out 12:00

網址｜www.palau-royal-resort.com

價位｜高級雙人房207 USD/夜(未稅)





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