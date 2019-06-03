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餵食海豚、六樓高滑沙　此生必訪的人間天堂「摩頓島」Moreton Island

2019-06-03 22:03出版社：四塊玉文創 內文摘自《澳洲親子遊：趣味景點╳深度探索╳免費景點╳行程懶人包》 作者：鄭艾兒

摩頓島 Moreton Island　此生必訪的人間天堂

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有天在網路上看到海豚島滑沙的照片，大讚怎麼有這麼好玩的地方，查了一下交通，就在布里斯本的東北方58公里，交通便利，立刻就把這個地方列為下次澳洲旅遊的重點。海豚島其實叫做摩頓島（Moreton Island），是世界第3 大沙島，98%的島嶼面積被劃入摩頓島國家公園內，是個非常原始又相當漂亮的島嶼。因為形狀就像一頭海豚，加上這裡同時也是全世界唯一可餵食野生海豚的地方，才有了「海豚島」這個稱呼。

六層樓高的滑沙超刺激

來到了世界上第3大沙島，不滑沙怎麼可以？櫃台報名後回房間稍作休息，下午3點集合，由導遊開著四輪傳動車帶我們去滑沙的地點。由於島上的地形起伏很高，車子搖搖晃晃還不時地跳動，建議午餐不要吃太多以免反胃。好不容易抵達目的地，發現這裡真的有夠神奇，眼前是一片無盡的大沙漠，還有高達200英呎的陡峭沙丘，據說滑下來的速度可高達每小時40公里。

導遊要求我們戴上蛙鏡，以免沙子進到眼睛，也要大家不要穿鞋，不要帶水和相機，以免設備弄到沙，將有專人幫忙拍照，只不過需要付費購買，木板當然要自己拿上去。但我強烈建議要帶水，因為豔陽高照下的沙漠，真的有夠熱，隨時需要補充水分，而且如果人數允許，相機是可以輪流帶著隨時拍照的。

沙漠地不好走，好不容易走到最上面，要滑沙得再跟著隊伍排隊。滑下來真的非常刺激，想玩就再拿著木板走上去，又得再耗費體力，但滑沙真的很過癮。由於時間的關係每人最多滑2次，所以一定要把握機會啊！小孩們各滑了2次之後，就在沙漠上面玩沙，捨不得離開呢！

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難得的餵食野生海豚經驗

晚上在海豚島的重頭戲是餵食野生海豚，這也是全世界唯一可以餵野生海豚的地方。

天閣露瑪餵野生海豚的活動於1992年正式開始，當時有6條海豚參加餵食。現在的餵食活動在每天日落之後在度假村海邊進行，參與的海豚數量也擴大到12條。為了確保海豚的天然性和獨立性，天閣露瑪給海豚提供的食物僅占牠們每日食量的10 ∼ 20%。正是因為這一規定，才保證了參加餵食活動的海豚，不會依賴人類餵食。

餵海豚時因為必須走到海裡面，所以幾乎腰部以下都會濕，建議要穿著泳裝。工作人員會先請大家把手洗乾淨，再拿一條魚去餵牠們。當然不能用閃光燈拍照以免傷害海豚眼睛，也切記不可以摸他們的頭，因為這樣猶如打海豚。沒有餵海豚的朋友不能接近，只能在遠方拍照。整個過程其實只有短短大約5分鐘，但真的是很特別的經驗。

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在沉船遺跡中自在浮潛

島上有個著名景點天閣露瑪沉船點（Tangalooma Wrecks），那裡有15 艘沉船遺跡，詢問工作人員後，才知道這邊的船是昆士蘭政府買來放的，不是真的有船難，但「遺跡」兩個字又讓這個地方多了幾分的神祕感，現在則已經成為各種魚類和珊瑚的棲息地。

想要參觀得先在岸上填寫旅客的基本資料，教練細心地幫我們量防寒衣服和蛙腳的尺寸，指導如何帶上浮潛蛙鏡。雖然是浮潛，教練還是在船上教導我們如何使用救生圈。會游泳且體力許可的朋友可以自行游一段路再上船。

由於弟弟還不會換氣，加上我們要在海裡移動，因此選擇的是最安全的，由導遊抓著救生圈，我們3 個人只要抓著上面的繩子，腳跟著輕輕地游動就可以了。頭往下看，海裡面有好多的熱帶魚和珊瑚，運氣好的話還可以看到海龜。

孩子們一開始覺得很新奇，但後來因為不習慣浮潛的面罩而不想動，最後就覺得很冷，難怪教練一直提醒我們腳要動啊！因為媽媽也跟著下去玩了，所以沒有辦法拍照，這部分就要請大家自己去體驗囉！

島上各類活動應有盡有

當然，島上的活動有好幾十種，包括陸地上的活動：搭直升機遊海豚島、騎腳踏車或是體驗兩輪平衡車（體重30kg 以上）或是租四輪傳動車。海上的活動還有賞鯨、搭船餵海裡的魚、搭乘玻璃底船欣賞海中魚類、划獨木舟和8 歲以上才能玩的SUP 直立式划槳 （Stand uppaddle）、香蕉船，甚至於自己租一艘帆船出海探險，或是深入海底潛水、或體驗刺激的滑翔傘（Daragliding）也可以！

我個人最想嘗試的其實是SUP，這個在台灣體驗過的活動，很容易可以直接站在板子上。用槳慢慢划行，優雅地來趟海上的SUP 航行，多麼愜意的一件事啊！可惜小孩的年紀不夠，這也成為下次再去澳洲挑戰海上活動的理由囉！如果團體人數夠多的話也可以聘請私人導覽，玩遍整座島。

明星也愛來的度假村

島上唯一的度假村天閣露瑪（Tangalooma），2006年榮獲「澳大利亞最純淨海灘」的殊榮，也是許多名人喜歡的度假聖地，周杰倫和孫儷都曾經來過。

島上有安排專門的導遊接待，還有許多會講中文的大陸朋友，所以英文不好也不用擔心。光是走在海豚島上都覺得是一種享受，天空好藍，沙子很乾淨，空氣清新超級舒服。

不只如此，這裡還有設備完善的休閒設施，包含沙灘排球、籃球區、網球場、跳跳床（需付費澳幣5元），路上還有獨特船造型的溜滑梯，兩個小孩看到已經迫不及待想要去玩。最讓人興奮的是，路邊就有一個小型的游泳池，讓兩個小男生一直想要玩水啊！

接著到了住宿區。除了專人幫我們Check In，還帶我們到房間，而且度假村非常貼心地已經把大行李送到了房間門口。我們住的是家庭套房，一進門，就被明亮的環境所吸引，另一邊的門打開就是網球場。裡面竟然還有一張大床，就算是6 個人來也綽綽有餘。

房間裡有大冰箱、微波爐和小廚房，在這邊煮東西也很方便。不想自己煮也沒關係，這裡還有3 間餐廳供選擇，有中式、西餐還有速食，居然還有壽司啊！陽台外面有張桌子和椅子，天氣好的時候坐在外面曬太陽聊天，看人打球也很棒。另外一頭竟然還有烤肉台，澳洲人真的很愛BBQ！

很建議來海豚島並住在天閣露瑪度假村裡，好好享受世界第3大沙島的純淨自然。其實海豚島有18個澳門大，度假村只占島上的2%，找個時間來品味人間天堂的滋味，真的是人生一大享受。

．書名：《澳洲親子遊：趣味景點╳深度探索╳免費景點╳行程懶人包》．作者：鄭艾...
．書名：《澳洲親子遊：趣味景點╳深度探索╳免費景點╳行程懶人包》
．作者：鄭艾兒
．出版社：四塊玉文創
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