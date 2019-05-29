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走跳世界／深入奇異果產地 紐西蘭超有感之旅

2019-05-29 10:01聯合報 記者陳昭妤／專題報導

奇異果棚架相當重要，需讓陽光適度地照射進來。 記者陳昭妤／攝影
奇異果棚架相當重要，需讓陽光適度地照射進來。 記者陳昭妤／攝影
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跟著果農Don在鬆軟泥土上前行，頂上的奇異果棚架透出柔和光線，映出滿架的結實纍纍。4月中的紐西蘭，正值奇異果產季。這裡白日艷陽高照，入夜卻能瞬間降溫至10多度，午後則時而落下短暫雨，但也因此擁有絕佳的乾濕度。在台灣賣場一年到頭都可見到的奇異果，於是乎在這找到了歸屬。

奇異果娃娃成了Zespri總部的鎮部之寶。 記者陳昭妤／攝影
奇異果娃娃成了Zespri總部的鎮部之寶。 記者陳昭妤／攝影
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這回，跟著台灣市占率最高的Zespri，我們實際到訪紐西蘭產地，並深入出口前的層層機關。才知那些輕鬆就能捧在手上品嘗的小巧奇異果，其實早在到達我們的掌心前，就先經歷了一趟奇異之旅。

奇異果需要在溫度和濕度都適中的環境下生長。 記者陳昭妤／攝影
奇異果需要在溫度和濕度都適中的環境下生長。 記者陳昭妤／攝影
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不用農藥 天然礦物油驅「蟬」

踏入紐西蘭的奇異果果園，會發現這裡的土壤特別鬆軟濕潤，「這是紐西蘭特有的火山灰土壤。」已投入種奇異果41年的果農Don說，這種土壤能讓奇異果樹根長得更深，吸取更多養分。種奇異果，溫度和濕度都過猶不及。每年9至11月，是奇異果樹開花的時候，落花後便開始結果，最終在4到6月收成。

目前紐西蘭國內約有13500公頃果園、2540名果農，在全球也有1300名合作契作員工。紐西蘭國內又以本次到訪的北島豐盛灣氣候最適合栽種，產量也最多。因紐西蘭國鳥名為「奇異鳥」（kiwi），有國果之稱的水果自然也就成了「奇異果」（kiwifruit）。

但為了控管品質，果農若要以Zespri品牌種奇異果，得先取得執照，且每年都要上課，遵守栽培規則，相當嚴格。在紐西蘭，果園皆不使用農藥，每回落花後，由蜜蜂授粉，彼時果農們會灑下天然礦物油，以自然方式對抗奇異果樹的天敵「蟬」，平時則不特別澆水，依靠天然雨水灌溉，可說貫徹純天然栽種的原則。

檢驗場內會將奇異果切片乾燥，觀察籽與果肉顏色，判斷是否已可採收。 記者陳昭妤／攝...
檢驗場內會將奇異果切片乾燥，觀察籽與果肉顏色，判斷是否已可採收。 記者陳昭妤／攝影
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何時能採收 檢驗場說了算

每逢4到6月，就是果農最忙的時刻。此時奇異果進入收成季，但能否採收，可不是果農自己說了算。跟著幾顆熟成的奇異果出發，我們抵達檢驗場「Eurofins」。原來每個果農要採收前，都得將果實sample先送到這裡評斷。保持高度神祕的場區事先便表明不能拍照、錄影，隨著深入其中，才知裡頭藏著許多奇異果機密。

從重量、硬度、果肉顏色、切片乾燥後剩餘的水分、汁液甜度，層層關卡需全數闖過，符合各項採收標準，果農才能收成果實。例如市面上的黃金奇異果，不能等全數轉黃了才採，必須在由綠轉黃的階段就採下，抵達市場端時，熟度才會最剛好。

經過精密計算檢測的奇異果，除了能確保運送後的新鮮度，也能有較好的價錢。通常第一級果會直接外銷，第二、三級果才留在國內販售，因此實際到紐西蘭的超市，會發現多是表面凹陷或有所缺損的奇異果，而紐西蘭人似乎也對此見怪不怪了。

在「Eurofins」的生產線上，我們也遇見了遠從台灣來打工度假的女孩Bella，場內可見到不少如她遠從各地而來Ｗorking Holiday的年輕人。「紐西蘭是很適合生活的國家，雖然晚上比較無聊，但環境單純，在地人也樸實善良。」Bella邊忙邊笑說。在這裡的農業相關場域工作，工資約為每小時17.7紐幣（約合台幣354元），但果農Don私下透露，旺季時因需摘採的果實數量多，會給到每小時23紐幣（約合台幣460元），算是相當豐厚。

包裝廠內善用廢棄資源，將廢紙整合再利用。 記者陳昭妤／攝影
包裝廠內善用廢棄資源，將廢紙整合再利用。 記者陳昭妤／攝影
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冷凍休眠 外銷前最後一關

由於今年夏天天氣好，果農Don表示今年的果實將會特別甜，以他的果園為例，每公頃平均可收成23000至25000箱，成績算很亮眼。果園邊可見到一層又一層的大型木箱，裡頭盡是準備包裝外銷的果實。收成後，一箱箱果實便會送至包裝廠「Trevelyans」，見包裝廠外頭停靠著一台又一台起重機，就可知今年又是豐收的一年。

穿過外部，我們進到室內，戴上避免毛髮掉落汙染廠區的浴帽，才跟著廠長Paul步入包裝廠。偌大廠區與不停歇的生產線上，均勻排列著奇異果，依不同大小各有編號，數字越小代表越大顆，只要符合標準就會自動從生產線的縫隙落下，進入生產線旁的員工手中，確認分級、收攏裝箱。

裝箱後，貼上標籤，於箱外放上溯源標，包括來自哪個果園、果實大小、軟硬度等資訊，出貨前則會先冰入1度C的冷凍庫內休眠，待運送前再移出，如此可確保奇異果抵達各國時熟度正好。

「Trevelyans」是紐西蘭目前最大的包裝廠，廠區內共有33座冷凍庫，共計可擺放約900萬箱奇異果。為了讓分類明確，每個果農的採收都會獨立分類與個別儲放。而後便一箱箱透過船運，來到台灣、日本、歐美等各國，最終進到我們手中。而廠區內所有使用過的紙、木箱，則有回收再利用的專區，以落實零廢棄目標。

在食品研究所中，可見到滋味各異的奇異果原生種，酸甜苦辣全都有。 記者陳昭妤／攝影
在食品研究所中，可見到滋味各異的奇異果原生種，酸甜苦辣全都有。 記者陳昭妤／攝影
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不只黃與綠 甜苦辣百百種

在台灣賣場，最常見到的就是綠色與黃金奇異果，但其實，奇異果在從中國來到紐西蘭接受改良前，多是小顆而苦辣的品種。位於紐西蘭Te Puke的「植物暨食品研究所」中，我們也首次見到各種奇形怪狀的原生種。其中讓人印象最深刻的，莫過於如小型綠椒的品種，咬下前已被旁人警告「極辣」，殊不知入口後辣度仍超乎想像，從舌尖直竄喉頭，眾人灌水的灌水，笑壞一旁的商務經理Juanita Dunn。

為了讓奇異果被更多人接受，歷史悠久的「植物暨食品研究所」擔起了研發重任，從20萬顆種子中篩選可能讓消費者接受的品種，但其中僅有10%會被選中，配種研發，由於紐西蘭政府規定不能從事基因改造，因此只能透過不斷實驗、研發來開發新品種。

如今夯賣的黃金奇異果正是食品研究所1970年率先研發出的品種。Juanita說，一種奇異果從研發、生產到賣出約需10幾年，是極浩大工程。而除了奇異果，「植物暨食品研究所」也研發水產、魚產、稻米等，是相當專業的農漁產研發機構。

紅肉奇異果甜度特別高，但因保存期限不長，目前尚無法運至國外販售。 記者陳昭妤／攝...
紅肉奇異果甜度特別高，但因保存期限不長，目前尚無法運至國外販售。 記者陳昭妤／攝影
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在Juanita帶領下，我們也至食品研究所裡的園區品嘗了可如香蕉般剝皮的品種、被稱為「Kiwiberry」的小巧型奇異果及少見的紅肉奇異果，甜度皆較綠、黃果更高，可惜因保存期限不長，目前只能在紐西蘭國內販售，尚無法外銷。Juanita說，未來將繼續研發改良，希望有朝一日台灣也能吃到如此高甜度的品種。接下來，食品研究所還期待能培育出心型奇異果，也希望能從現今的一年一收發展為一年多收。

超級水果

奇異果營養 超越蘋果柳橙

黃金奇異果個頭雖小，營養密度卻是蘋果的10倍、維他命C柳橙的3倍，其專屬的酵素還可加速分解蛋白質，因此不容易胃脹氣，讓奇異果成為新型態水果聖品，更成為紐西蘭的招牌農產品，至今已出口60多個國家，去年更締造超過20億紐幣的出口收入。

台灣目前也是第五大銷售國，但由於台灣人口密集，就每人平均食用奇異果的量，其實已是全球第一名。

將奇異果融入慕斯並點綴於甜筒上，滋味毫不違和。 記者陳昭妤／攝影
將奇異果融入慕斯並點綴於甜筒上，滋味毫不違和。 記者陳昭妤／攝影
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資深主廚Stephen Barry現場為我們示範各種奇異果菜色。 記者陳昭妤／攝...
資深主廚Stephen Barry現場為我們示範各種奇異果菜色。 記者陳昭妤／攝影
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產地到餐桌

奇異果與海鮮成絕配

很多人不知道的是，奇異果其實也相當適合入菜。我們來到資深主廚Stephen Barry的店，只見桌上擺著已削好皮的各色奇異果、各式預備使用的食材有蝦、有魚，也讓人萬分好奇這些食材將與奇異果迸發出何種火花。

Stephen Barry在業界資歷已近40年，他拿起奇異果，例落地切成丁，邊解釋奇異果之所以特別適合搭配海鮮入菜，主因在其擁有清爽口感。但若品嘗某些較油的紅肉或料理，也可於吃完後來點奇異果，做為解膩。

語畢，Stephen Barry拿起甜筒，將奇異果涼拌製成宛如慕斯的內餡，擠入其中。綿密泥狀與酥脆甜筒相應得宜，咬下後兩種口感交織口中，也讓慕斯狀的奇異果更顯清爽。另一道則將奇異果融入燻鮭魚旁的莎莎醬裡，給出了完美助攻，海味與果香彼此縈繞，讓人進一步見識到奇異果入菜的多樣性。包括甜點，Stephen Barry也沒讓奇異果缺席，將其放入常見的鬆軟蛋糕體與冰淇淋，讓本應制式化的甜點有了全新風貌。

此外，因奇異果豐富的酵素，Stephen Barry也特別推薦可用於料理前的肉類軟化。煎炒東西的最後，若加入奇異果快速攪拌，也可幫味道加分。「其實涼拌或熱炒的方式都很適合奇異果，但要注意不能煮太久，否則營養就流光了。」Stephen Barry也很推薦將奇異果加入美乃滋，「味道特別又非常解膩。」

料理學校主廚Paulie Hooton以龍尖魚（Tarakihi） 搭配奇異果，...
料理學校主廚Paulie Hooton以龍尖魚（Tarakihi） 搭配奇異果，相當美味。 記者陳昭妤／攝影
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奇異果食譜

龍尖魚佐蔬味奇異果

1. 將龍尖魚（Tarakihi）洗淨切片，魚片上輕畫幾刀

2. 菠菜拌炒起鍋

3. 熱鍋煎魚片雙面至金黃起鍋

4. 碎切茴香、巴西利、洋蔥等，加入櫛瓜、奇異果丁，以剩餘魚油翻炒

5. 起鍋前擠上黃橙汁，鋪放於魚片上即完成

紐西蘭水果海鮮
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