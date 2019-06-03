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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

冬季在紐西蘭庫克山健行　珍惜冰天雪地的時刻

2019-06-03 17:40背包客棧

【作者:gdworld0626】

圖／背包客棧
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在庫克山我們總共住了兩晚，總共的旅遊時數應該算是兩天兩夜。

當天到達時是傍晚5點多，來到庫克山的同時是個多雲的天空，於是整個小鎮就是一個比Oamaru還要白色的白色城市。

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前兩天的大雪，將這小鎮完全的淹沒，若沒有鏟雪車，應該是完全見不到道路的蹤跡，積雪的厚度應該有10公分以上。

雪的質地在這時候特別軟綿，走在上頭的每一步都會有ㄙㄨㄚㄙㄨㄚ的聲音，非常悅耳療癒的天然音效。

在YHA辦完入住手續後，沒有多待上一秒，立即的往這雪白的世界探險。

圖／背包客棧
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在雪白一片的小鎮裡探險著，被雪淹沒的小鎮，完全見不著平常的樣貌，只能跟著鏟雪車的痕跡探險。

鏟雪過後的柏油路盡頭就是有名的隱士飯店TheHermitageHotel，也是庫克山裡頭唯一一個大型旅館，冬季雙人房價格約莫145紐幣左右，其實沒有特別貴，不過…淡季與忘記的價格差了1倍以上了。

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隱士飯店一旁就是旅客中心，再往後…就是旅客們的遊樂園，通往冰雪天堂的入口。

一片白雪茫茫，只見的到遠方被白雪覆蓋的大山，完全見不著健行步道或是柏油路的蹤影，也不知道原本的地形是怎麼樣，就順著美景的光影向前走。

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前兩天的大雪紛飛，傳聞在這樣夢幻的天氣下，一定會有雪人的出沒，果然，走沒一會，就讓我們捕獲一隻。

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然後再幫它著裝一下！！忽然變身成型男～

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出生在溫帶國家的我們，見到雪的機會已經很少，更別說是這樣冰天雪地的時刻。

這時候當然要珍惜與這片雪白大地溫存的時候，好好的感受一下它的溫度～（躺～

圖／背包客棧
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剛下完雪的雪地，只要有腳印或是有胎痕，若是遇見柯南，那就會是一種很明顯被追蹤線索…於是我們見到奇怪的腳印。

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然後我們就跟著腳印一路探索著，不知不覺竟然離鎮區有一段很遠的距離了，抬頭看向遠方，天空已經出現日落後的彩霞。

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於是我們顧不著繼續尋找腳印的主人了，趕緊趁天黑前往回走，不然天黑後，路燈可照不到這個地方呀，而且也不知道庫克山這裏到底有沒有路燈…

回程的路上，我們撇開地形的限制，踏著白雪直線的往鎮區走去，然後…「哎呀…」

圖／背包客棧
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「呼叫呼叫，雪崩雪崩」我大叫

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整隻腳陷進去雪裡頭，起不來呀…G小姐他們已經走遠遠的了...聽到呼救後，趕緊從遠方跑來搭救。

圖／背包客棧
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「你夠誇張耶！」G小姐大罵

「是這裡的雪夠誇張吧…」

「我跑過來都沒事」

「因為你都很輕呀～」

然後G小姐就氣消了。

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不管任何季節，如果到庫克山旅行，我們強烈建議一定要住庫克山小鎮裡頭。

我們當時有考量住在距離庫克山20-30分鐘距離的地方，房價相對便宜不少，但後來我還是堅持住小鎮裡頭，真的很慶幸我是這樣的決定。

因為這個景緻實在太棒了，而且可以有更多的時間與這片景色相處，真的強力推薦。

圖／背包客棧
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這是我們這次紐西蘭旅程裡，第一次住YHA。

YHA就是青年旅館，主要提供「床位」合宿的平價背包客旅店，YHA早在1932年便由國際青年旅舍聯盟在荷蘭創立，現在已經遍佈100多個國家

，在世界許多城市旅行都可以發現它的蹤跡。

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出國旅行在近10年來愈來愈風行，世界各地也出現愈來愈多種類的住宿型態，特別是背包客旅店也愈來愈多，也因此時常也會聽聞一些負面背包客旅店住宿遊記…...

原文出處：冬季在紐西蘭庫克山健行，漸漸消失的景色....冰河融化後翠綠且天藍的神聖雪水，

延伸閱讀：紐西蘭純淨的高山公路，遼闊與柔美的完美結合。

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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