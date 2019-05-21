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走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01聯合報 記者魏妤庭／專題報導

除了冰淇淋外，店內也有販售義式咖啡。 記者魏妤庭／攝影
除了冰淇淋外，店內也有販售義式咖啡。 記者魏妤庭／攝影
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帛琉由340個島嶼組成，過去屬於火山活動頻繁區域，土壤為火山岩質，不僅黏又硬還偏酸，在此種植作物相當不易，以樹薯、芋頭為主食，蛋白質攝取則是來自各種魚類。帛琉物資相對台灣匱乏，高達8到9成物品仰賴進口。即使如此，當地仍有一些美食可嘗試，也許比起台灣變化不那麼多，但若想到在取得物資如此不容易的地方，能夠吃到這樣的料理，入口時仍會有股感動油然而生。

帛琉人最愛 水果蝙蝠湯

蝙蝠湯可是當地人用來進補的料理，據說蝙蝠頭還有壯陽效果。 記者魏妤庭／攝影
蝙蝠湯可是當地人用來進補的料理，據說蝙蝠頭還有壯陽效果。 記者魏妤庭／攝影
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帛琉為海島國家，想當然最不缺的就是各種魚類料理，但可能與當地人過去的飲食文化與生活環境有關，料理方式多半不會太過複雜。其中一項必吃的海鮮硨磲貝，其壽命相當長可達100年、體型大到1公尺，相當驚人。不過，要長成如此巨大貝類相當不容易，為了避免人類又造成另一種生物滅絕，帛琉政府規定超過一定大小的硨磲貝就列為保育類，免得全都被人類抓走變成料理。而當地最時興用刺身及辣炒方式料理，最能吃到其美味。硨磲貝最精華部位就是貝柱，俗稱瑤柱，脆口又甘甜滋味相當令人難忘。

硨磲貝適合用來做成刺身享用。 記者魏妤庭／攝影
硨磲貝適合用來做成刺身享用。 記者魏妤庭／攝影
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帛琉陸上物資相對缺乏，除了樹薯及芋頭外，帛琉人可是無所不吃，最愛吃水果蝙蝠，導遊小楊說，這種蝙蝠為雜食性動物，當地人認為什麼都吃的蝙蝠是營養來源，相當健康。據說必吃的是蝙蝠頭，尤其是男性來吃，還有壯陽功效。但對台灣人來說，也許有些太過刺激，水果蝙蝠一上桌，那猙獰模樣就讓同桌女性無不花容失色。不過也有人鼓起勇氣品嘗，據說口感與鴨肉相似，只是多了難以抹去的獸味在口腔迴盪。

帛琉無人不知 美式漢堡Bem Ermii

帛琉必吃美式漢堡Bem Ermii。 記者魏妤庭／攝影
帛琉必吃美式漢堡Bem Ermii。 記者魏妤庭／攝影
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帛琉過去曾受到美國占領，因而將美國飲食文化對此影響甚大。而帛琉當地無人不知的就是美式漢堡店Bem Ermii，這是間歷史相當悠久的店，除了在首都Koror有開餐廳外，當地導遊說最有名的就是在KB大橋附近的漢堡車。該餐車沒有地址，沿著橋走就能看到。Bem Ermii漢堡肉、麵包會先烤過，再淋上番茄醬、芥末醬，以及醃黃瓜，價格大約5美元左右。以台灣角度看，似乎CP值稍低，但若以帛琉標準來看，這可是一等一的美味。

美式漢堡Bem Ermii在KB大橋下來的公路旁有餐車。 記者魏妤庭／攝影
美式漢堡Bem Ermii在KB大橋下來的公路旁有餐車。 記者魏妤庭／攝影
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網美必拍 義式冰淇淋L Amarena

義式冰淇淋L Amarena是網美愛店。 記者魏妤庭／攝影
義式冰淇淋L Amarena是網美愛店。 記者魏妤庭／攝影
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海島最適合吃冰淇淋，帛琉有家純手工義式冰淇淋店，這家店的老闆是一對義大利父子，來到帛琉旅遊便愛上帛琉，而到這裡開店。由於店內每天提供20到30種口味現做冰淇淋，部分用義式原料，部分是當地水果做成，顏色繽紛又美味，據說是網紅最愛店。此外店內也賣義式咖啡、蛋糕、煙囪卷等甜點，相當適合在這裡喝下午茶度過優閒午後。

96940 Koror, Palau Meketii

Hamlet

+680 778 9155

11:30~22:00（周日休息）

如果你想去

中華航空自2月18日起增加直飛航班，一、三、六等3班往返，並預計在6月28日起改為一、三、五、六等4班往返，即日起經濟艙來回未稅機票優惠最低7,840元起。

帛琉漢堡冰淇淋

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