親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

貝聿銘經典無數 這2棟建築 卻讓他痛一輩子

遠雄佣金案 趙藤雄請回、兒子趙信清3000萬交保

在世界中心呼喚愛！紅色沙漠「烏魯魯」令人感動的大石

2019-05-18 09:00背包客棧

【作者:celiamws】

多得Facebook/Instagram的當年今日功能，讓我們每年都能回憶起那些年的烏魯魯奇遇記。四年後的今日，我終於下定決心來寫這個紅土奇遇了。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

那時我們三人正在規劃澳洲旅行，朋友突然提起那塊因《在世界中心呼喚愛》聲名大噪的紅色巨石–烏魯魯(Uluru)。說實在的我完全沒有看過那部電影，但莫名地我們全員認同要把這紅色沙漠列為重點行程，然後一臉興奮地出發。

我們一大早從悉尼乘坐內陸機前往AyersRock(即Uluru)，全程三個多小時。中午抵達後，剛好能接上Uluru的兩天一夜團的時間，立即出發！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

機上我們一直懷疑是Uluru的大石

全團約二十人坐上車尾拉著一個咖啡色鐵車卡的小巴，我們的領隊帥得來有點粗獷，一隻手受了傷還是利落的替我們把行李放進鐵車卡，箱頂放了看來像睡袋的東西，很有野外求生的感覺。

Uluru被原住民奉為聖地，領隊讓我們在外圍走一圈，近距離感受一下這巨大的聖地。可惜我們只能感受到自己被滿滿的蒼蠅包圍洗禮，於是花錢購買那Uluru獨家發售的蒼蠅帽。這蒼蠅帽其實就是普通漁夫帽連上一個洗衣網，造型十分搞笑，在Uluru的三天它成功阻擋了無數蒼蠅入侵我們的頭部。

來到Uluru旅遊的重頭戲就是欣賞日出和日落，到了日落時間四方八面的遊客都現身，雖然有點雲層，當陽光灑在這巨大石頭時還是讓我們意外地感動。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

被日落曬得通紅的Uluru

很快我們已被領隊拉回神，原來那咖啡色的小車卡還是個流動廚房，領隊也趁我們看日落時煮好晚餐。我們一團人就在野外席地而坐，吃著領隊煮的炒面。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

多功能的鐵箱

上車後領隊說我們晚上要生個營火，把車停在路邊後大家紛紛下車，在這荒野撿起柴技來了。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

原本就知道我們這晚要在沙漠露營，而且沒有洗澡的設備。領隊帶著我們來到一個營地，以他的單手熟練地點起營火，輕輕的指上不遠處的沙地，告訴大家等會就把睡袋帶到那裡去休息，明早我們要摸黑到一個峽谷(後來才知道是King’sCanyon)去看日出。我們疑惑是否自己英文聽力不濟時，旁邊一位意大利團友笑著對我們說“Wearesleepingunderthestar!”。經他這麼一說我們的野外求生記瞬間浪漫了起來。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

沙漠中的營火

Uluru四周被沙漠覆蓋，除了日出日落，不能錯過的就屬觸手可及的銀河美景了。黃昏時積聚的雲層雖然散去不少，也看到了漫天星星，但就是沒有看到閃亮的銀河現身。沙漠地區日夜温差很大，等得又冷又累的我們只好躲回睡袋，跟著大家在星空下休息。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

當晚唯一拍到的星空照

半夜一陣寒風直接往我的臉上吹，冷得我立刻驚醒。沒想到睜開眼睛的瞬間，那閃閃發亮的銀河現身了！那一刻感覺自己好像置身在電影中的外太空場景，被銀河包圍著，引不住伸手希望能觸碰這星河。身體冷得發抖的我沒有爬起來拿相機，瞪著眼睛，把這刻牢牢記在腦中。

當然紅土大冒險還沒有完成，天還未亮我們又出發……來爬峽谷了！跟著領隊不停在石堆裡往上爬，是的，除了一大段石梯外就是爬大石堆。強大的團友們緊跟著領隊在黑暗中逢石過石，我們三位城市小孩一直位於隊尾，深怕跟丟了會遺失在這深山中。又餓又冷又睡不好的我差點就要暈過去了，幸好背包裡有一條energybar救了小命。...

原文出處：烏魯魯 ‧ 那些年的紅土回憶

延伸閱讀：最後的淨土Patagonia 〈二〉- 純淨的Serrano Glacier

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡澳洲露營

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

紐西蘭／電影園區「哈比屯」&人間仙境「藍泉」

2019-05-16 08:00

只要4小時！華航直飛帛琉，踏進清澈無比的水域享受夏日奇幻海洋之旅

2019-05-05 21:00

紐西蘭南島尋海豚　遇上最美麗的海岸線「Catlins Coast」

2019-05-03 22:00

走跳世界／探訪上帝水族箱 帛琉玩水景點全攻略

2019-05-02 10:01

陽光正好！「夏威夷」活力的度假勝地　親子旅遊也適合

2019-04-21 22:33

【帛琉攻略】自助還是跟團？帛琉行前必看Q&A

2019-04-06 11:00

「夏威夷」5大必遊島嶼！衝浪、潛水的度假勝地

2019-04-01 09:00

值得前往！「帛琉」你會有興趣的陸上景點

2019-03-26 08:26

旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

2019-02-28 22:02

旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12

考古學家沒解開的謎 前進「南馬都爾」世界文化遺產

2019-02-25 21:00

西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00

世界上最小的島國！諾魯(nauru)約一萬人的臺灣邦交國

2019-02-10 21:00

蜜月旅行推薦！「法屬玻利尼西亞」10個主要島嶼介紹

2019-02-07 22:00

【整理包】紐西蘭美景太醉人！自助旅遊最佳路線推薦

2019-01-21 08:00

嘿！ 你知道紐西蘭的早餐吃什麼嗎？

2019-01-11 22:00

悠閒散步在紐西蘭　災後重振的藝術之城．基督城

2019-01-04 21:01

攀上冰島火山口！ 自駕冰島鑽石圈景點「米湖、Hverfjall」

2019-01-03 21:00

哈比人奇幻旅程！闖入「紐西蘭」不真實的夢幻場景

2019-01-03 13:00

Sydney 雪梨 x 跨年煙火競賽或是隨心「私心攻略篇」！

2018-12-27 17:16

奢華二度蜜月「馬爾地夫 vs 大溪地」渡假勝地大比拚！

2018-12-26 21:30

澳洲自然絕景　草莓牛奶色湖泊「赫特潟湖」

2018-12-23 16:30

上帝拋下的一串珍珠「羅門群島」陌生又遙遠的邦交國

2018-12-20 21:00

澳洲沙漠探險！ 在Lancelin白色沙丘 大巴士飆沙、90度滑沙初體驗

2018-12-19 11:30

紐西蘭小富士山 Mt Taranaki火山　令人感動的湖面倒影！

2018-12-13 21:00

冰島自駕旅行！在板塊交界潛水、挑戰冰島暗黑料理「 發酵的鯊魚肉」

2018-12-12 21:30

來南半球相見吧！傻萌的最高境界「基石羊駝牧場」

2018-12-08 10:00

蜜月推薦！大溪地「波拉波拉島」實用旅遊資訊簡介

2018-12-06 22:00

拋開束縛丟掉衣服　南半球熱情奔放的奇異耶誕正在狂歡

2018-12-06 10:02

走跳世界／一山還有一山高 墨爾本周邊七大酒莊巡禮

2018-12-05 11:01

墨爾本杯賽馬嘉年華 十萬人盛裝狂歡

2018-12-03 00:49

熱氣球俯瞰墨爾本亞拉河谷 葡萄園與牛群盡收眼底

2018-12-03 00:30

蜜月推薦！大溪地「波拉波拉島」行程規劃篇

2018-11-29 22:00

旅客好困惑 澳洲這地方有自己的時區

2019-04-15 10:20

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 11:20

墨爾本美食美酒節「世界最長午餐」3/8登場

2019-03-04 16:03

水母回來了！帛琉水母湖睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 16:20

紐西蘭北島「末日火山 Tongariro 」單日健行

2019-02-14 08:30

澳洲超市必買食物推薦　鮮奶吐司餅乾果汁便宜大採購

2019-01-14 16:20
看更多

熱門文章

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-16 10:20

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 22:57

才開航4個月！遠東航空「巴拉望、長灘、峴港」航班「全部取消」

2019-05-17 21:08

印尼、泰國、馬來西亞村落成了富國垃圾場！

2019-05-11 20:00

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 09:10

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 21:30

簡直「泰」驚人了！來這裡直接買到吃到全泰77府的特產

2019-05-09 11:01

泰好買！網羅「泰國超商」必買商品

2019-05-13 12:10

酷航限時2日「飛常酷」促銷 馬爾地夫單程含稅3,588元起

2019-05-13 19:20

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

出國排行程好累？乾脆去印尼超美的島嶼待著，放空時IG美照也發好發滿

2019-05-14 12:15

浪漫的極光之旅！在加拿大遇見絕美的自然景象

2019-05-11 10:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

海洋暖化出現「遊蕩魚」 熱帶魚、南極海豹紐西蘭現蹤

2019-05-11 19:02

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

北京大興國際機場成功試飛「空中巨無霸」 預計9月底啟用

2019-05-15 11:11

越南峴港８大特色項目！有仙境、美景、還有高CP值的海鮮排擋

2019-05-17 09:00

豔遇曼谷！４種情境深入「曼谷」 體驗新潮人事物

2019-05-15 12:01

旅行中另種享受！40歲環遊世界中「手繪明信片」他的故事分享

2019-05-12 22:00

差點命喪尼泊爾！網友分享「高山症」的真實經歷

2019-05-11 21:00

童話裡搬出來的渡假聖地　碧藍海水清澈如鏡，粉紅沙灘宛如夢幻仙境！

2019-05-15 16:52

湖光山色太迷人！瑞士鐵路12日遊　結合健行的半自助行程

2019-05-12 09:00

今下午開搶！ 捷星航空飛大阪東京單程150元起

2019-05-15 11:46

玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51

海島之旅趁現在！小資族用這3招搶到優惠好康 馬爾地夫7天5.3萬、泰國機票99元起

2019-05-14 17:39

精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

2019-05-13 11:46

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

2019伊斯坦堡必訪！雄偉神秘的地下水宮殿 Yerebatan Sarayı / Basilica Cistern

2019-05-13 21:01

爵士樂 法式午茶 露天雞尾酒！巴黎半島酒店 品味玫瑰人生

2019-05-17 11:05

希臘自由行攻略！機票、行程、景點介紹通通包　藍屋白牆浪漫旅程

2019-05-11 11:00

巴黎「香格里拉」 最浪漫的求婚酒店！

2019-05-13 14:37

無邊際的海景！Post Ranch Inn 夢幻酒店一生必去一次

2019-05-10 13:26

酷鳥推限時2日優惠 泰國來回含稅4千有找、旅展買未稅99元起

2019-05-13 14:05

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

體驗南歐太陽！在克羅埃西亞「Hvar Island」租機車遊島趣

2019-05-15 08:00

出外旅遊超有用！世界各國的打招呼方式

2019-05-15 09:00

巴黎地標「羅浮宮」 以美乘載美的藝術殿堂

2019-05-15 21:02

曼谷「動物標本旅館」宛如非洲大草原：斑馬、長頸鹿伴你入眠

2019-05-14 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top