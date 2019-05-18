在世界中心呼喚愛！紅色沙漠「烏魯魯」令人感動的大石

【作者:celiamws】

多得Facebook/Instagram的當年今日功能，讓我們每年都能回憶起那些年的烏魯魯奇遇記。四年後的今日，我終於下定決心來寫這個紅土奇遇了。

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那時我們三人正在規劃澳洲旅行，朋友突然提起那塊因《在世界中心呼喚愛》聲名大噪的紅色巨石–烏魯魯(Uluru)。說實在的我完全沒有看過那部電影，但莫名地我們全員認同要把這紅色沙漠列為重點行程，然後一臉興奮地出發。

我們一大早從悉尼乘坐內陸機前往AyersRock(即Uluru)，全程三個多小時。中午抵達後，剛好能接上Uluru的兩天一夜團的時間，立即出發！

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機上我們一直懷疑是Uluru的大石

全團約二十人坐上車尾拉著一個咖啡色鐵車卡的小巴，我們的領隊帥得來有點粗獷，一隻手受了傷還是利落的替我們把行李放進鐵車卡，箱頂放了看來像睡袋的東西，很有野外求生的感覺。

Uluru被原住民奉為聖地，領隊讓我們在外圍走一圈，近距離感受一下這巨大的聖地。可惜我們只能感受到自己被滿滿的蒼蠅包圍洗禮，於是花錢購買那Uluru獨家發售的蒼蠅帽。這蒼蠅帽其實就是普通漁夫帽連上一個洗衣網，造型十分搞笑，在Uluru的三天它成功阻擋了無數蒼蠅入侵我們的頭部。

來到Uluru旅遊的重頭戲就是欣賞日出和日落，到了日落時間四方八面的遊客都現身，雖然有點雲層，當陽光灑在這巨大石頭時還是讓我們意外地感動。

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被日落曬得通紅的Uluru

很快我們已被領隊拉回神，原來那咖啡色的小車卡還是個流動廚房，領隊也趁我們看日落時煮好晚餐。我們一團人就在野外席地而坐，吃著領隊煮的炒面。

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多功能的鐵箱

上車後領隊說我們晚上要生個營火，把車停在路邊後大家紛紛下車，在這荒野撿起柴技來了。

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原本就知道我們這晚要在沙漠露營，而且沒有洗澡的設備。領隊帶著我們來到一個營地，以他的單手熟練地點起營火，輕輕的指上不遠處的沙地，告訴大家等會就把睡袋帶到那裡去休息，明早我們要摸黑到一個峽谷(後來才知道是King’sCanyon)去看日出。我們疑惑是否自己英文聽力不濟時，旁邊一位意大利團友笑著對我們說“Wearesleepingunderthestar!”。經他這麼一說我們的野外求生記瞬間浪漫了起來。

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沙漠中的營火

Uluru四周被沙漠覆蓋，除了日出日落，不能錯過的就屬觸手可及的銀河美景了。黃昏時積聚的雲層雖然散去不少，也看到了漫天星星，但就是沒有看到閃亮的銀河現身。沙漠地區日夜温差很大，等得又冷又累的我們只好躲回睡袋，跟著大家在星空下休息。

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當晚唯一拍到的星空照

半夜一陣寒風直接往我的臉上吹，冷得我立刻驚醒。沒想到睜開眼睛的瞬間，那閃閃發亮的銀河現身了！那一刻感覺自己好像置身在電影中的外太空場景，被銀河包圍著，引不住伸手希望能觸碰這星河。身體冷得發抖的我沒有爬起來拿相機，瞪著眼睛，把這刻牢牢記在腦中。

當然紅土大冒險還沒有完成，天還未亮我們又出發……來爬峽谷了！跟著領隊不停在石堆裡往上爬，是的，除了一大段石梯外就是爬大石堆。強大的團友們緊跟著領隊在黑暗中逢石過石，我們三位城市小孩一直位於隊尾，深怕跟丟了會遺失在這深山中。又餓又冷又睡不好的我差點就要暈過去了，幸好背包裡有一條energybar救了小命。...

原文出處：烏魯魯 ‧ 那些年的紅土回憶

延伸閱讀：最後的淨土Patagonia 〈二〉- 純淨的Serrano Glacier

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