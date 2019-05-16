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紐西蘭／電影園區「哈比屯」&人間仙境「藍泉」

2019-05-16 08:00背包客棧

【作者:hanahanatour】

圖／背包客棧
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充滿鮮豔氣味的哈比屯，好像隨時，都可以看到哈比人古靈精怪的竄出來給我們驚喜

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藍泉，今天的另外一個主角，所謂仙境在人間，就是這裡

堅毅靈巧的哈比人，帥氣美麗的妖精族人，長長鬍鬚的魔法巫師...魔戒大概是Ｓ心中所有奇幻電影系列的開始，說到紐西蘭，應該誰都會想到托爾金的魔戒吧！而既然都飛了十幾個小時來到這裡，怎麼樣都不能錯過北島赫赫有名的魔戒電影園區哈比屯，這一篇順便附送離園區只有三十分鐘的人間秘境藍泉BLUESPRING，咱們，一起感受一下紐西蘭的魅力吧

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河畔整排的洞屋，唉呀，為什麼突然覺得它們日子好像過得比咱們還好　＞＜

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地址：TheShire'sRest,501BucklandRd,Hinuera,Matamata.

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營業時間：9:00～15:30（每10～30分鐘一場）

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導覽＋門票：成人84澳幣/8歲以下免費但仍需預訂門票

哈比屯HOBBITON是魔戒故事裡面哈比人所住的地方，基本上除了尺寸之外，就跟人類傳統的集落沒什麼差別：田地、溪流、屋前的躺椅還有晾曬的衣服，吃到一半隨手放在桌上的糕餅......好像一轉身，就隨時可以看見哈比人自在靈巧地穿梭其中，飲酒喧嘩，慶祝著這年農作物的豐收～現實的世界裡當然是沒有哈比人的，不過在紐西蘭北島的瑪塔瑪塔MATAMATA卻有著無比真實的場景，全年365天開放給各地魔戒迷朝聖，這裡是亞歷山大牧場，也是紐西蘭之旅絕對不應該錯過的魔戒電影取景地，HOBBITONMOVIESET

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從羅托魯阿開車大約一個半小時，我們就可以來到集合地點的夏爾餐廳。當初魔戒的導演彼得傑克森在直升機上鳥瞰紐西蘭勘景的時候發現了這個美麗廣闊的地方，為了開路一度還需要紐西蘭軍隊的幫忙，整個亞歷山大牧場足足有五百零六公頃（一公頃是三千零二十五坪，所以這裡大約有兩百座足球場這麼大！）是一個貨真價實的農場，除了種植各式作物之外，還放養著各式動物，官方說法是有二十九種，不過飛來跑去誰知道呢（笑）依照不同時節跟生育的變化，基本上光是羊大概數量就會在一萬五千頭左右，另外有五百頭牛專門供給麥當勞使用（沒錯，就是大麥克啦

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）兩百匹馬在這裡的工作比較類似於食物處理機，除了可以幫忙吃玉米之外，他們的大便
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還可以兼做肥料功能，在紐西蘭這個地方真的處處都有機，就算已經被拿來當作電影場景園區，農場還是紮實生存，某程度而言也是挺讓人佩服的對吧
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雖然整個電影場景只佔其中的十分之一，不過由於幅員遼闊，一般遊客容易迷路，如今的哈比屯進入一律需要搭乘巴士並且由導遊全程跟隨。這裡提供中文以及英文不同語言的導覽，每十分鐘到半小時便有一班新的巴士出發，都需要提前預約才能夠參加，但中文團名額有限，建議大家還是提早預訂以免錯過。

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巴士長這樣ＸＤ

大家應該都知道哈比人系列的電影其實是先由魔戒開始的，後面所出的哈比人其實是魔戒系列的前傳，因此整個哈比屯電影場景其實是在1998年就已蓋好，拍完電影後便在1999拆掉，然後由於後面又再籌拍哈比人系列，2008年再次於相同的地點設立好場景，拍完電影之後，經由討論決定經營電影園區與大家一同分享而保留至今～可是為求逼真，農場裡的一景一物幾乎都是活生生存在，也會為了拍攝需要而做出不同大小尺寸的布置。一般的道具還好，可是活生生的樹木哪有辦法這樣任你擺布。於是在這裡可以看到許多人為努力和自然交織的情景：上百年的松樹林、派對樹和綠龍酒館、手工黏上李子的蘋果樹跟梨樹、拍了太多年了屋頂被樹頂穿，大小也不再符合拍攝需要，所以只好把樹砍掉，用鋼鐵跟矽膠和從「台灣」進口的二十萬片樹葉做出的假樹（聽說只有台灣的公司可以提供這麼逼真的樹葉，也算是一種我們的驕傲對吧

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），為了讓整個情境看起來更為逼真，製作完成後還要放置一段時間讓苔蘚自然生長......說真的就算不是魔戒粉絲，如此栩栩如生，二十年三十年不變的電影場景需要多少力氣維護，光是來看看一部偉大電影的場景是如何被製作已經足夠值回票價！...

原文出處：紐西蘭。哈比人村＋藍泉

延伸閱讀：[花花世界旅行趣]越夜越美麗的繁華海城。香港

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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