走跳世界／探訪上帝水族箱 帛琉玩水景點全攻略

2019-05-02 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／專題報導



祕境的兩塊大岩石中間可見到另一個島嶼。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

帛琉到底有多美呢？曾有人這麼形容帛琉「如果這世界上有天堂，那一定是在帛琉，被海水填滿的天堂。」一聽到這句話，腦海中不禁同步出現畫面，也讓人十分好奇帛琉的美到底有多美。

掉落在南太平洋的珍珠

帛琉又有一譯名為帕勞，正式名稱是帛琉共和國，被稱為上帝的魚缸、彩虹的故鄉，更曾被美國「國家地理雜誌」評選為一生必去的50個國家之一，CNN網站也將其評選為2010年-海島類型旅遊第一名，聯合國教科文組織將更其列入文化與自然雙遺產。

帛琉是距離台灣最近的邦交國，大約10年前，帛琉是台灣觀光客最愛前往旅遊的海島國家之一。但當地業者透露，隨著陸客崛起「征戰」全球各國家，帛琉也包含其中，人滿為患的情景，島上的飯店有限，訂房不易、價格、旅遊品質等問題，進而影響台灣觀光客前往意願，轉往其他海島國家旅遊，也因此年輕族群反而對帛琉較不熟悉。

從台灣前往帛琉，大約飛行4小時即可抵達，帛琉位於西太平洋島嶼，鄰近菲律賓，由8個主要島嶼以及340座火山岩小島組成，從空中俯瞰彷彿落在海上的綠色珍珠，因此又將帛琉形容為「掉落在南太平洋的珍珠」。不過，儘管島嶼如此多，全國僅2.1萬的帛琉人口，有9成集中舊首都科羅及大島各海岸地區，其他大多數為無人島。

關於帛琉，當地有個相當有趣的傳說，何以帛琉是以大大小小的島嶼組？原來是因為很久以前有名十分貪吃的男孩，名為尤伯（Uab），他實在是太會吃了，吃得整個城鎮鬧起饑荒，其他居民受不了日日被尤伯如此吃下去，影響到其他人生計，於是眾人下定決心除去尤伯，便說了個謊。眾人告訴他有個地方擺滿好吃的東西，但得要身體被綁住了之後才能吃，結果尤伯信了，眾人趁他被綁住時，在周圍點火，被火燒到的尤伯拚命掙扎，身體四處散落，雙腳就成了貝里琉島、安佳島，雙腿成了科羅島，身體則變成了大島。

傳說聽起來有些殘忍，但有一說認為，也許與帛琉為海島國家，雖然海洋資源豐富，但耕種作物不易，其他糧食或生活用品得靠進口，為了用來告誡孩子切勿貪吃而衍生的傳說也說不定。

帛琉被列為一生必去的50個國家之一。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

帛琉必體驗海上活動

帛琉有著豐富的海底資源，成千上萬種魚類，還有數百種環礁，優美海底景致，受到全球潛水客喜愛，其中一個著名海景「大斷層」，更是被列為世界7大潛水點之首，便可知道帛琉的海底世界有多美。

我們從飯店出發，乘豪華快艇沿著洛克群島前往各個列島之間，快艇速度相當快，有時坐在船上乘著高低海浪前行，有時浪與浪之間落差較大，坐在靠近前頭的乘客立即體驗到向下墜落的感覺，頓時尖叫聲四起，彷彿有種搭乘海盜船般的刺激。

到牛奶湖一定要抹上火山泥體驗一番。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

碧綠牛奶湖 火山泥護膚

船行駛約30分鐘左右，我們來到了在綠色小島中的「牛奶湖」，風平浪靜的湖泊，令人立即遺忘了方才搭船的顛簸。導遊小楊說，牛奶湖是被三、四座島嶼給包圍起來的湖泊，底下因為過去火山運動使得海底沈積火山泥，經過物理作用，火山泥呈現牛奶般的白色，因而又被稱為牛奶湖。

來到牛奶湖一定要體驗火山泥護膚，因為火山泥中有許多微生物，據說有美白潤膚效果，所以每位來到這裡的遊客，都是全身從頭到腳抹得白白的，等幾分鐘後，皮膚稍微吸收後，再跳下湖內清洗。不過，想必許多台灣民眾對此畫面應不陌生，帛琉牛奶湖曾因某位議員緋聞而登上版面，兩人身上塗滿火山泥照片廣為流傳，也讓帛琉牛奶湖一時蔚為話題。

牛奶湖過去火山運動使得海底沈積火山泥，經過物理作用，火山泥呈現牛奶般的白色，因而又被稱為牛奶湖。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

不過，牛奶湖雖被稱為「湖」，可仍是與海相連的湖水，若是嘴巴開開地噗通進入水中，可要小心喝得滿口鹹。此外，建議最好不要戴隱形眼鏡下水，否則海水濺到眼睛，除了感到刺痛，還可能因此發炎。另可隨身攜帶生理食鹽水，萬一不小心濺到眼睛，還可以清洗減低不適感。

帛琉水母湖是必去景點之一，但受到氣候變遷及使用防曬乳影響，水母數量大減。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

無毒黃金水母好療癒

除了牛奶湖外，帛琉水母湖（Jellyfish Lack）可說是必去景點。水母湖是帛琉相當具有代表性景點，甚至連出境章都是用水母為圖案製作，由此可見水母在帛琉人心目中的重要性。

水母湖長400公尺、深30公尺，科羅州洛克群島南部潟湖的一部分，最大特色就是裡頭的水母是全球唯一的無毒水母，該潟湖已列入聯合國世界遺產名錄。由於當地特殊的地形，留在此處的水母沒有了天敵海龜，而漸漸喪失毒性，成了沒有毒的水母。由於這裡的水母呈現微微黃色，所以又被稱為「黃金水母」。

過去在鼎盛時期，只要一入湖中就能見到滿滿黃金水母一起徜徉在湖中，數量之多達到數百萬隻。曾有18年前到過水母湖的遊客分享當年下水的體驗，直說「真的很擠！」一下水就看到滿滿水母，不知道身體要如何擺動才能避免撞到水母。

不過，近年來隨著氣候變遷，海水溫度不斷向上攀升，再加上防曬乳成分影響，水母湖中的黃金水母數量持續下降，最嚴重的時候是在2016年左右，除了氣候及防曬乳等影響，當年還歷經嚴重乾旱，黃金水母從鼎盛時期的800萬隻，少到剩下約30萬隻左右，可說是水母湖面臨到的最大危機。

看不到水母，使旅行社也接續取消水母湖行程。但遊客一少，反倒還給水母湖寧靜，有了復原的機會，終於到2018年底調查，發現現在大約有63萬隻黃金水母，雖然遠低於高峰期數量，但水溫若持續下降，天氣也維持正常狀態，那麼數字就有機會繼續上升。

然而，因為水母湖的水母相當脆弱，即使小到一塊小碎片，都可能會夾帶微小生物有機體入侵湖中，所以到水母湖之前，碼頭備有水桶，要求前來遊客都必須沖水，並將鞋子及身上的沙子都抖出，掏空口袋才可以進去。

網美必去無人島 隨手拍都美照

如果參加團體遊程，大多數行程都會安排前往無人島用餐享受BBQ及特製便當。這次我們去的無人島又稱曼妙島，周圍被清澈海水環繞，不僅海景絕美，島上每個角落都能拍出美照。一上島沿著樹林方向走到島嶼後方，就能見到另一片細白沙灘，海水顏色更是湛藍，一旁還有小徑可從岩石縫中看到對岸的島嶼，絕對是必拍祕境。

不過，由於曼妙島是無人島，其環境必須仰賴所有前往遊客自律，才能維持環境整潔乾淨，所以如果有機會前往，要離開前，別忘了隨手將帶來的垃圾一併帶上船，留給這裡一個乾淨的環境。

海上活動不只是白天出海浮潛或潛水，晚上還可以體驗夜釣。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

夜釣新鮮生魚片現吃

海上活動不只是白天出海浮潛或潛水，晚上還可以體驗夜釣。大約在傍晚7點多左右，我們搭乘快艇出海，船長負責找到適合釣魚的海域，讓船客可以體驗釣海魚，還能一邊欣賞月亮映照在海面上的美景。釣魚用的是船家準備的釣魚圈，一捆捆捲好的釣魚線上頭有著魚鉤，放上魚餌就能放入海中開始釣魚。若是釣到魚，船家會立刻切成生魚片，讓船客享用。

陸上也能玩水

除了大海外，帛琉陸地上也有能玩水的景點，就是位於北島的天使瀑布「安德貌大瀑布」。從市區前往大約需1小時車程。一到當地，必須要先走20到30分鐘路程前往天使瀑布，沿途經過二戰時期日軍留下來的鐵軌遺跡，穿越步道並經過溪水，就能來到安德貌瀑布。

安德貌大瀑布高達15公尺，之所以被稱為天使瀑布，是因為從遠處看瀑布，就像是天使羽翼，所以又被稱為天使瀑布。不過，由於帛琉旱季時間較長，為4月到12月，因此天使瀑布看起來「羽翼」較稀薄，但若是在5到11月雨季前往，就能欣賞到壯觀的瀑布景色。

如果你想去

1.航空：中華航空自2月18日起增加直飛航班，原為三、六往返台北-帛琉，改為一、三、六等3班往返，從原本的4天或5天行程，多了6天的選項。另即日起華航推出經濟艙來回未稅機票最低7,840元起優惠，可趁便宜機票入手。

2.自由行：目前有多家旅行社推出帛琉自由行優惠，以5到6天行程為多，依照飯店等級價位有所不同，像是雄獅旅遊含飯店午晚餐及接送，6天最低22,500元起。易遊網最低19,000元起，1人就可成行。部分也會提供另外購買出海行程。

3.跟團：跟團玩帛琉行程同樣有5天或6天選擇，包含水上活動及出海，平均價位落在3萬元到4萬元左右。

4.出海許可證：帛琉較多景點的區域在科羅州Koror State，若要出海必須購買出海許可證，包含洛克群島（Rock Island）、水母湖（Jellyfish）都要購買許可證，價格分別是50美元及100美元，可使用10天，若是自由行上船後要交給船上導遊，以免吃上罰單。另若參與海釣活動，則是要購買釣魚證（Fishing Permit），價格為20美元，每次使用30天。