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紐西蘭南島尋海豚　遇上最美麗的海岸線「Catlins Coast」

2019-05-03 22:00背包客棧

【作者:gdworld0626】

圖／背包客棧
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準備要離開Invercargill的前一晚，同行友人好像病了一樣，一股愁雲慘霧環繞在她的周遭

「怎麼了？」G小姐很擔心地問

「海....」友人虛弱的回應

「明天就很多海了可以看啦～」我充滿活力的回應

「海.....」友人依舊虛弱的聲音

「該不會以的海豚相思病又犯了吧？」G小姐一眼看穿....

是的，同行友人對海豚有一種異常的愛慕，這一路以來，我們在Kaikurai以及MilfordSound都沒有見到海豚，一路一來，她似乎非常的寂寞且失望....只有在賭場玩了以海豚為主題的吃角子老虎機贏了些小錢，過過乾癮。

紐西蘭其實很多地方都有機會見到海豚，只是剛好....我們都沒見到......友人哭哭T.T

「不要難過，明天一早，我們去追海豚」G小姐說

「哪泥？哪裡有海豚？」我快速地回頭

「姜姜姜，在InvercargillI-site拿的地圖」G小姐充滿自信

圖／背包客棧
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哇賽，真不虧是搜集資訊達人，都記得拿這些東西，哪像我忘記拍好多東西.....哈哈哈哈

地圖上顯示，在CurioBay這裡會有海豚跟企鵝耶，忽然....同行友人活了過來，馬上參與討論，然後...非常小聲地說...那要很早出門喔，可以嗎？

『唷係～AllRight喔』我大叫～

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為什麼要早起出門勒．．．．因為以海豚的習性就就是超級一大早就會來海岸邊玩耍，然後基本上約莫9am-10am就會離去了...

從我們露營區到CurioBay約莫要1小時30分鐘，然而....我們計畫7點鐘左右就要到CurioBay，所以這一天，我們5:30左右，還是一片漆黑的天色，我們就出發了.....

圖／背包客棧
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忽然覺得......是不是答應得太快了.....好睏....

不過沒多久後的景色，就讓我們都醒過來了...

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對的，就是太陽緩緩地在山邊升起的過程，過程中，滯留在地面的上的霧氣還沒消逝，我們也跟著駛進這團迷霧中，上升中的朝陽隱藏在這霧中，突然好迷幻，四周景物都暗了下來，太陽的位置就像一個洞穴的出口，似乎到達那裡，就可以得到救贖...

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經歷了這一段，我們....精神指數瞬間提升數倍，一路就是隨著音樂搖擺到CurioBay囉！！然後，開始數羊，咦，不能睡呀，同學～羊咩咩你這麼早出來吃草是犯法的行為喔，你們知道你們會引人入睡嗎？

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約莫7:00初頭，我們到達了CurioBay。

在這個地方，Spark是完全沒有收訊的，所以地圖資料一定在有收訊的地方就要下載好喔！！不然....要從這裡離開的時候...就得自己認得路囉～

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然而CurioBay的入口，就是從CurioBayCampGround進入，應該是冬天，這裡完全見不到什麼遊客....

於是我們一步一步地摸索這麼地方，見到許多告示牌，說明著這裡有什麼野生動物，習性是怎樣怎樣的...

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然後就看到同行友人癡癡的望著海邊，期待著在遠方可以看見夥伴的到來....「我的海豚寶貝們，快來啊」

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等待的同時，我們走下海灘是在CurioBay另一面的PorpoiseBay，一個非常大的半圓湖海灘...

原文出處：心目中紐西蘭南島最美麗的海岸線『Catlins Coast』

延伸閱讀：紐西蘭南島「Te Anau」 米佛峽灣與94天堂公路的邂逅

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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