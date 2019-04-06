【帛琉攻略】自助還是跟團？帛琉行前必看Q&A

帛琉在2012年被選為世界文化與自然綜合遺產，是個美麗的國家，不論自然生態或者歷史文化都相當豐富，隨便拍都超級美，而且這裡空氣乾淨、人民友善，自助也不用擔心安全問題，是個讓人感覺幸福的地方，很推薦來這裡度假！本期就帶大家了解帛琉行前必看的Q&A，一起做筆記吧～

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帛琉在哪裡？基本資料總整理

✓位置：位於太平洋的小島，台灣的東南方，菲律賓的右邊，印尼的上面

✓時區：比台灣快一個小時

✓電壓：跟台灣一樣屬於110V的兩孔插頭，不需要換轉接頭

✓貨幣：目前都是以美金做流通，建議先在台灣換好，當地比較沒有換錢的地方

✓小費參考：導遊一日小費大約10美元以內、按摩小費5美元；其他如床頭、行李、船長等小費大約都是1-2美元

✓氣候：熱帶海洋型氣候，陽光強的時候需要防曬，但也容易下陣雨。推薦在3月到6月時前往，比較不容易受到氣候影響，是乾季也是最安全的時候，且為淡季，也比較不貴！

帛琉有網路可以用嗎？

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在現在這個時代，不論在家或是外出，沒網路真的相當不方便，雖然帛琉收訊不是飛快，但還是可以上網，大多的飯店都有無線上網（但很慢QAQ），除了自家電信業者的漫遊外，還可以購買以登入時間計算時間的限時Wifi 卡。如果需要手機上網Sim卡，可以到市區唯一的國有電信公司的PNCC電信局辦理手機上網Sim卡，或者在帛琉大飯店旁的商店也可以買到。

簽證、許可證、離境稅

簽證、許可證、離境稅

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帛琉目前是免簽證國家，但是在科羅州Koror State所屬的海域活動需購買出海許可證，Rock Island Permit 50美元/Jellyfish Permit 100美元，都是購買後10天內有效，釣魚證Fishing Permit 20美元則是購買後30天內有效，出去時記得要隨身攜帶，交給船上的導遊，才不會受罰唷！

除此之外，離開帛琉要在機場繳交100美元的離境稅，購買機票的時候，就已經含在機票的稅金內，不用再額外繳交囉～

自助or跟團？

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自助

許多人都認為，到帛琉遊玩如果採自助旅行會比較貴，因為帛琉出海費用較高，再加上local tour、出海證、離境&環保稅等，出海費用外，還可能要租借裝備，處理自己的三餐伙食，相較起來會比跟團多出一些費用；但如果不想跟太多人一起行動，想要自由的安排行程，只要英文溝通沒問題且有浮潛經驗，其實還是很推薦自由行的唷～

跟團

旅行社所推出的帛琉行程其實大同小異，行程不乏包括經典的水母湖、牛奶湖、珊瑚礁浮潛，水上觀光和市區觀光則沒有什麼太特別的，有時候還會多出自費行程，也會出現經典行程僅僅是蜻蜓點水的狀況；但其實帛琉並不只是旅行社所推薦的那樣，像是北邊的Babeldaob(巴比達島，暱稱大島)、與南方的貝里琉Peleilu島、還有無數的無人離島都非常漂亮，熱帶雨林、紅樹林叢林，還有瀑布與湖水，可以盡情賞鳥、探訪鐘乳石洞和古老村落，觀看二次世界大戰戰爭遺骸等，都是跟團所沒有的特殊經驗，如果想深度玩帛琉，建議可以規劃自助旅行唷！

小編覺得，如果是帛琉新手，或許可以先考慮跟團，機票、住宿、行程通通讓旅行社幫你打點，如果不想吃團餐，有的旅行社也會推出只出海、不跟餐的選擇；當然如果你已經去過帛琉，且有潛水經驗，或許就可以考慮自由行，相信會是很難忘的探險呢！

自助的話，要住哪？

帕勞白露酒店，超美海景，且價格實惠

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若是決定自助去帛琉，飯店就要好好選了！一定要選一間海景飯店，躺在床上發呆看海啊！這間帕勞白露酒店(Beluu Sea View Resort)的海景房房內有整面的落地窗，可以看海看到飽，整間飯店的裝潢使用當地的木雕，充滿著濃濃的度假風情，在訂房網上更是擁有高分的評價，是一間雖然比較不熱門，但物超所值的住宿！

小編偷偷說：這個房間真的太美了啊～樓上還有露台，天氣好的話可以看星星，浪漫度破表！

訂房網評價：8.7/10 agoda

地址：Meyungs, 梅勇斯, 梅勇斯, 帛琉群島, 96940

交通：飯店提供免費接駁車

去帛琉要帶什麼？

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除了護照和個人盥洗用品、藥品等，防曬的東西可不能少，如太陽眼鏡、防曬乳、遮陽帽，也需要帶拖鞋、雨傘、雨衣、薄外套；為了環保和衛生健康，也可自備牙刷和牙膏。推薦大家可以自備防曬衣，可以減少防曬乳的成分汙染海洋的機會，最後就是準備蘆薈或面膜，可以進行曬後舒緩工作唷～

海島是一年四季都很適合前往旅遊的好選擇，當被生活和工作壓得喘不過氣來時，不妨就考慮一下海島旅遊吧～遼闊的海洋和豐富的自然生態，相信慢活的腳步能夠療癒每個旅人疲憊的身心，預祝大家旅途愉快囉～

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