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「夏威夷」5大必遊島嶼！衝浪、潛水的度假勝地

2019-04-01 09:00Skyscanner

說起夏威夷，定會讓人想到風情萬種的草裙舞，世界頂級的海灘風光。這裡也是多少情侶們理想的夢中天堂，全年風和日麗，水藍天青，島嶼眾多，可以游泳、衝浪、潛水、泛舟、捕魚，也可以探險、騎馬、賽車、打球。如果你還沒有想好下一站要去哪裡旅行，不如與Skyscanner一起去夏威夷渡假旅行吧!還有5大必遊島嶼絕對不容錯過！

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威夷大島（Big Island）

門票信息：無需門票。

開放時間：全天開放。

到達方式：自駕前往。

地址：Big Island, HI.

大島是夏威夷所有島嶼中最大的一座島，由5座火山噴發而成，也被稱為火山島。每逢大雨過後，整個瀑布從80尺的溶洞傾瀉而下，在陽光照耀下，可以欣賞到眾多彩虹重疊的瀑布，非常壯觀。島北側的Mauna Kea是世界上最高的山峰，山頂常年積雪，被當地人成為白山。這裡有一處非常棒的天文觀測點，天文台的高度降低了大氣層對觀測帶來的重大影響，平均每年有300個晴朗的夜晚供天文愛好者們觀測，在北緯20度的位置，可以同時觀測到北半球與南半球的星空。由於大島特殊的地質原因，這裡還有舉世聞名的黑色沙灘。

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瓦胡島（Oahu）

門票信息：無需門票。

開放時間：全天開放。

到達方式：自駕前往。

地址：Oahu, HI.

瓦胡島是夏威夷第三大島，也是夏威夷重要的交通樞紐和文化、旅遊中心。島上有11個城市，最著名的旅遊景點有該州的首府火奴魯魯以及珍珠港和懷基基。瓦胡島是夏威夷最熱鬧的島嶼，集合了當地的傳統習俗與東、西方文的熔爐，處處都展示著古代和現代的巨大對比，讓這裡變得更加神秘有趣。遊客們可以盡情的在這裡渡假，享受沙灘、椰樹、海景、潛水、游泳、探險帶來的樂趣。

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茂宜島（Maui）

門票信息：無需門票。

開放時間：全天開放。

到達方式：自駕前往。

地址：Maui, HI.

茂宜島是夏威夷第二大島，面積為729平方英里，也是夏威夷著名的旅遊勝地。島由東西兩個板塊構成，中間僅靠一段瓶頸狀陸地相連。島上的景色從沐浴陽光的沙灘到陰雨連綿的熱帶雨林，從富饒肥沃的山谷到荒涼貧瘠的火山，變化無窮，應有盡有。遊客既可以躺在平靜的海灘上游泳，也可以在驚濤拍岸的礁岩旁衝浪；既可以眺望蒼涼的火山遺跡，也可以欣賞繁茂的熱帶雨林風光；既可以潛水觀賞熱帶魚類，也可以跋涉山谷領略瀑布和奇花異果。戶外運動愛好者還可以體驗騎馬、賽車、打高爾夫和網球等刺激的運動項目。

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拉奈島（Lanai）

門票信息：無需門票。

開放時間：全天開放。

到達方式：自駕前往。

地址：Lanai, HI.

拉奈島是夏威夷第六大島，形狀像個鴨梨，拉奈市是島上唯一的城市，被評為最浪漫的去處之一。夜晚漫步在月牙型海灘上，伴著著陣陣飄來的樹木、花草、泥土飄來的芳香，仿佛走在鄉間小路上的感覺。島上給人一種安甯的環境和悠閑的生活節奏，像在自己家裡一樣。被隔離的沙灘讓人有天涯孤身一個的感覺，可以選擇在精致的小屋前的空地上展開或重溫一段浪漫情緣。

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可愛島（Kauai）

門票信息：無需門票。

開放時間：全天開放。

到達方式：自駕前往。

地址：Kauai, HI.

迷人的可愛島是夏威夷第四大島，也是最古老的島，整體呈圓形狀。這裡的所有景致如夢幻一般，溫暖的陽光、碧藍的海洋還有柔和的海風，又被稱為花園之島。島中部的山區是世界上最多雨的地方，所以植物生長的更為茂盛，相對也會比較潮濕。這裡有年代久遠的熱帶雨林，縱橫交錯的河流與飛流直下的瀑布。可以體驗獨木泛舟、單車旅行以及游泳潛水等項目，也可以靜靜的在月光下享受浪漫的晚餐。是夏威夷最多沙灘的島嶼，建立了很多各具特色的度假村，非常適合遊客來這裡休息、放鬆。

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夏威夷這5個島嶼各具特色，都不容錯過，讓人心花怒放。美麗的景觀，特色的文化，還有風情萬種的草裙，怎麼不讓人嚮往？

推薦閱讀：菲律賓最適合度假的5個島嶼

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夏威夷瀑布菲律賓

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