旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

作者： Randy Wang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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從上一篇介紹過的大溪地島洲際渡假村離開，前往機場搭乘大溪地航空，搭了五小時左右的飛機，終於來到位於紐西蘭北島的大城市－奧克蘭，下榻的酒店是洲際 (IHG) 集團的奧克蘭皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Auckland)，地點位處於奧克蘭市中心，就在北島地標－SkyCity旁邊，這次的住宿，是使用洲際計畫點數兌換雙床基本房，需要30,000點一晚（最近剛漲到40,000點一晚），點數兌換的房型只有雙床房，但之後寫信詢問酒店，是否可以改為一大床房 (King Size Bed)，也得到正面的回應，Check-In時被告知，因持有洲際集團的Spire會籍，所以升等到了帶有景觀的豪華房 (Deluxe Room) 的房型，但依舊無法使用酒店內的行政酒廊 (Club)，一開始本來說可以每晚加價$40元紐西蘭幣（約為$27元美金）使用，結果詢問一旁的經理後，居然反倒是因為入住人數太多，所以無法加價購買，就隨便用飲料券打發我們，頓時讓我對這家酒店的印象大打折扣（但最後還是有機會上去參觀拍個照）。

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Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒店大廳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

大廳旁的酒吧與休息區 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

酒吧一覽 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

大廳旁的酒店餐廳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

進到房裡，是個中規中矩的房間，沒有太令人驚豔的地方，唯一的特色就是房間多了一扇窗，能清楚看到地標－SkyCity塔，與港口的景色。

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Mini Bar 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

幫助睡眠的噴霧 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴室備品 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴缸 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

奧克蘭市的地標－SkyCity Tower 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

可以看到港口，但不是很清楚 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

接著順道還參觀了一下無緣的行政酒廊 (Club Lounge)，以及酒店內的一些健身設施。

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健身房一覽 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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桑拿室 (Sauna) 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

由於適逢11月，為南半球的夏季，刻意點了杯聖誕節限定的Peppermint Mocha咖啡走在路上，看著眾人穿著夏季衣著，搭配聖誕節的裝飾，雖然說這是他們的日常，但還是有些許的不習慣。

聖誕節裝飾 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

另外，既然來到了紐西蘭北島，那一定不能不前往魔戒 (The Lord of the Rings) 中，中土世界的哈比屯 (Hobbiton) 朝聖，酒店的位置，離前往位於哈比屯所在地－北島中部MataMata小鎮的巴士總站，只有兩個街區，而從奧克蘭市中心到MataMata遊客中心的車程約三小時，中間會在休息站休息個15分鐘，之後再從MataMata遊客中心，搭園區專車前往哈比屯園區。由於整個過程強制遊客必須參與導覽，無法自由行動（約90分鐘），因此建議先算好時間，買好車票及哈比屯門票，在遊客中心取票時，一般導覽團的門票，只要時間上能配合，工作人員通常也會詢問，要不要提早參加。如果想體驗一日哈比人的生活，也可以選擇參加夜間導覽＋晚餐饗宴，不過這個選項有限定名額，且所費不貲，但據說名額依舊很快就被搶光了。

位於奧克蘭市中心的巴士總站 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

MataMata鎮的歡迎標誌 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

MataMata旅客中心 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

園區專車 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哈比屯入口處 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哈比人跑進哈比屯的經典通道 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哈比屋 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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哈比屋 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哈比屋 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

綠龍酒吧（夜間導覽的最後晚餐饗宴，也是在這舉行） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

哈比屯一隅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

回程會在園區旁的一個遊客中心稍作停留，讓遊客們採購紀念品 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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