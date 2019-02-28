親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

2019-02-28 22:02TripPlus

作者： Randy Wang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus
圖文來自於：TripPlus
分享

從上一篇介紹過的大溪地島洲際渡假村離開，前往機場搭乘大溪地航空，搭了五小時左右的飛機，終於來到位於紐西蘭北島的大城市－奧克蘭，下榻的酒店是洲際 (IHG) 集團的奧克蘭皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Auckland)，地點位處於奧克蘭市中心，就在北島地標－SkyCity旁邊，這次的住宿，是使用洲際計畫點數兌換雙床基本房，需要30,000點一晚（最近剛漲到40,000點一晚），點數兌換的房型只有雙床房，但之後寫信詢問酒店，是否可以改為一大床房 (King Size Bed)，也得到正面的回應，Check-In時被告知，因持有洲際集團的Spire會籍，所以升等到了帶有景觀的豪華房 (Deluxe Room) 的房型，但依舊無法使用酒店內的行政酒廊 (Club)，一開始本來說可以每晚加價$40元紐西蘭幣（約為$27元美金）使用，結果詢問一旁的經理後，居然反倒是因為入住人數太多，所以無法加價購買，就隨便用飲料券打發我們，頓時讓我對這家酒店的印象大打折扣（但最後還是有機會上去參觀拍個照）。

酒店外部 圖文來自於：TripPlus
酒店外部 圖文來自於：TripPlus
分享

Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus
Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus
分享

酒店大廳 圖文來自於：TripPlus
酒店大廳 圖文來自於：TripPlus
分享

大廳旁的酒吧與休息區 圖文來自於：TripPlus
大廳旁的酒吧與休息區 圖文來自於：TripPlus
分享

酒吧一覽 圖文來自於：TripPlus
酒吧一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

大廳旁的酒店餐廳 圖文來自於：TripPlus
大廳旁的酒店餐廳 圖文來自於：TripPlus
分享

進到房裡，是個中規中矩的房間，沒有太令人驚豔的地方，唯一的特色就是房間多了一扇窗，能清楚看到地標－SkyCity塔，與港口的景色。

房間一覽 圖文來自於：TripPlus
房間一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

房間一覽 圖文來自於：TripPlus
房間一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

房間一覽 圖文來自於：TripPlus
房間一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

房間一覽 圖文來自於：TripPlus
房間一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

Mini Bar 圖文來自於：TripPlus
Mini Bar 圖文來自於：TripPlus
分享

幫助睡眠的噴霧 圖文來自於：TripPlus
幫助睡眠的噴霧 圖文來自於：TripPlus
分享

浴室備品 圖文來自於：TripPlus
浴室備品 圖文來自於：TripPlus
分享

浴缸 圖文來自於：TripPlus
浴缸 圖文來自於：TripPlus
分享

奧克蘭市的地標－SkyCity Tower 圖文來自於：TripPlus
奧克蘭市的地標－SkyCity Tower 圖文來自於：TripPlus
分享

可以看到港口，但不是很清楚 圖文來自於：TripPlus
可以看到港口，但不是很清楚 圖文來自於：TripPlus
分享

接著順道還參觀了一下無緣的行政酒廊 (Club Lounge)，以及酒店內的一些健身設施。

行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
行政酒廊一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

健身房一覽 圖文來自於：TripPlus
健身房一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

健身房一覽 圖文來自於：TripPlus
健身房一覽 圖文來自於：TripPlus
分享

桑拿室 (Sauna) 圖文來自於：TripPlus
桑拿室 (Sauna) 圖文來自於：TripPlus
分享

由於適逢11月，為南半球的夏季，刻意點了杯聖誕節限定的Peppermint Mocha咖啡走在路上，看著眾人穿著夏季衣著，搭配聖誕節的裝飾，雖然說這是他們的日常，但還是有些許的不習慣。

聖誕節裝飾 圖文來自於：TripPlus
聖誕節裝飾 圖文來自於：TripPlus
分享

另外，既然來到了紐西蘭北島，那一定不能不前往魔戒 (The Lord of the Rings) 中，中土世界的哈比屯 (Hobbiton) 朝聖，酒店的位置，離前往位於哈比屯所在地－北島中部MataMata小鎮的巴士總站，只有兩個街區，而從奧克蘭市中心到MataMata遊客中心的車程約三小時，中間會在休息站休息個15分鐘，之後再從MataMata遊客中心，搭園區專車前往哈比屯園區。由於整個過程強制遊客必須參與導覽，無法自由行動（約90分鐘），因此建議先算好時間，買好車票及哈比屯門票，在遊客中心取票時，一般導覽團的門票，只要時間上能配合，工作人員通常也會詢問，要不要提早參加。如果想體驗一日哈比人的生活，也可以選擇參加夜間導覽＋晚餐饗宴，不過這個選項有限定名額，且所費不貲，但據說名額依舊很快就被搶光了。

位於奧克蘭市中心的巴士總站 圖文來自於：TripPlus
位於奧克蘭市中心的巴士總站 圖文來自於：TripPlus
分享

MataMata鎮的歡迎標誌 圖文來自於：TripPlus
MataMata鎮的歡迎標誌 圖文來自於：TripPlus
分享

MataMata旅客中心 圖文來自於：TripPlus
MataMata旅客中心 圖文來自於：TripPlus
分享

園區專車 圖文來自於：TripPlus
園區專車 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屯入口處 圖文來自於：TripPlus
哈比屯入口處 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比人跑進哈比屯的經典通道 圖文來自於：TripPlus
哈比人跑進哈比屯的經典通道 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屋 圖文來自於：TripPlus
哈比屋 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屋 圖文來自於：TripPlus
哈比屋 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屋 圖文來自於：TripPlus
哈比屋 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屋 圖文來自於：TripPlus
哈比屋 圖文來自於：TripPlus
分享

綠龍酒吧（夜間導覽的最後晚餐饗宴，也是在這舉行） 圖文來自於：TripPlus
綠龍酒吧（夜間導覽的最後晚餐饗宴，也是在這舉行） 圖文來自於：TripPlus
分享

哈比屯一隅 圖文來自於：TripPlus
哈比屯一隅 圖文來自於：TripPlus
分享

回程會在園區旁的一個遊客中心稍作停留，讓遊客們採購紀念品 圖文來自於：TripP...
回程會在園區旁的一個遊客中心稍作停留，讓遊客們採購紀念品 圖文來自於：TripPlus
分享

Trip+粉絲團：會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊，有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal，記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店紐西蘭聖誕節

TripPlus

哩程世界博大精深，不管是從累積里程，或者是兌換機票，規則都十分的繁雜，想要發揮出哩程的最大價值，就必須要對這些事情有所瞭解「TripPlus」希望藉由分享這些資訊，讓大家在買機票的同時，可以享受哩程累積帶來的好處。
WEB：TripPlus ｜ FB：TripPlus粉絲團
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12

考古學家沒解開的謎 前進「南馬都爾」世界文化遺產

2019-02-25 21:00

西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00

世界上最小的島國！諾魯(nauru)約一萬人的臺灣邦交國

2019-02-10 21:00

蜜月旅行推薦！「法屬玻利尼西亞」10個主要島嶼介紹

2019-02-07 22:00

【整理包】紐西蘭美景太醉人！自助旅遊最佳路線推薦

2019-01-21 08:00

嘿！ 你知道紐西蘭的早餐吃什麼嗎？

2019-01-11 22:00

悠閒散步在紐西蘭　災後重振的藝術之城．基督城

2019-01-04 21:01

攀上冰島火山口！ 自駕冰島鑽石圈景點「米湖、Hverfjall」

2019-01-03 21:00

哈比人奇幻旅程！闖入「紐西蘭」不真實的夢幻場景

2019-01-03 13:00

Sydney 雪梨 x 跨年煙火競賽或是隨心「私心攻略篇」！

2018-12-27 17:16

奢華二度蜜月「馬爾地夫 vs 大溪地」渡假勝地大比拚！

2018-12-26 21:30

澳洲自然絕景　草莓牛奶色湖泊「赫特潟湖」

2018-12-23 16:30

上帝拋下的一串珍珠「羅門群島」陌生又遙遠的邦交國

2018-12-20 21:00

澳洲沙漠探險！ 在Lancelin白色沙丘 大巴士飆沙、90度滑沙初體驗

2018-12-19 11:30

紐西蘭小富士山 Mt Taranaki火山　令人感動的湖面倒影！

2018-12-13 21:00

冰島自駕旅行！在板塊交界潛水、挑戰冰島暗黑料理「 發酵的鯊魚肉」

2018-12-12 21:30

來南半球相見吧！傻萌的最高境界「基石羊駝牧場」

2018-12-08 10:00

蜜月推薦！大溪地「波拉波拉島」實用旅遊資訊簡介

2018-12-06 22:00

拋開束縛丟掉衣服　南半球熱情奔放的奇異耶誕正在狂歡

2018-12-06 10:02

走跳世界／一山還有一山高 墨爾本周邊七大酒莊巡禮

2018-12-05 11:01

墨爾本杯賽馬嘉年華 十萬人盛裝狂歡

2018-12-03 00:49

熱氣球俯瞰墨爾本亞拉河谷 葡萄園與牛群盡收眼底

2018-12-03 00:30

蜜月推薦！大溪地「波拉波拉島」行程規劃篇

2018-11-29 22:00

水母回來了！帛琉水母湖睽違2年再開放浮潛

2019-02-14 16:20

澳洲超市必買食物推薦　鮮奶吐司餅乾果汁便宜大採購

2019-01-14 16:20

Pay it forward把愛傳下去 紐西蘭搭便車帶給我的感動

2019-01-02 08:25

狂歡6天民俗節、跨年煙火！4場昆士蘭必去的年底盛事

2018-12-08 12:20

影／IG曬照的諷刺：獨占美景？一票人排隊等「複製」

2018-11-29 18:20

澳洲巨牛高194公分、重1400公斤 大到逃過宰殺

2018-11-29 07:30

一山還有一山高 墨爾本周邊七大酒莊巡禮

2018-11-17 14:00

墨爾本杯賽馬嘉年華 十萬人盛裝狂歡

2018-11-15 11:30

自駕遊車子半路拋錨 一家人徒步求救熱死4.5公里外

2018-11-13 20:40

118歲澳洲蒸汽火車 普芬比利帶你悠閒懷舊

2018-11-13 10:20

熱氣球俯瞰墨爾本亞拉河谷 葡萄園與牛鳴盡收眼底

2018-11-09 10:50

墨爾本商場頂樓養蜜蜂　教遊客保育還能現場嘗蜂蜜

2018-11-07 21:55

澳洲旅遊必買！CP值超高　澳洲木瓜霜除「黑頭粉刺」超強

2018-11-05 11:50

拯救珊瑚 帛琉2020年禁用化學物防晒乳

2018-11-04 08:15

澳洲背包客便車式旅程 感激這意外的雪中送炭

2018-11-02 09:30
看更多

熱門文章

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 15:45

回國沒帶豬肉也遭罰？ 還有這些雷不能踩

2019-02-26 10:50

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 22:30

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 16:15

影／盛世公主遊輪要回來了 基隆「主打歌」繼續唱下去

2019-02-27 10:21

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-27 09:30

北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 17:30

最強賞櫻懶人包！16處「亞洲櫻花季」搶先看，賞櫻不只有日本..

2019-02-28 11:00

30歲男不知染麻疹 搭飛機韓國遊又回台

2019-02-26 17:00

越南芽莊自由行／芽莊旅遊必逰景點&注意事項

2019-02-28 08:02

川金晚宴飯店大有來頭 無數名人下榻、還有神秘防空洞

2019-02-27 17:11

亞洲特色教堂！ 感受各國文化與宗教融合之美

2019-02-26 08:01

旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12

ANA超萌海龜客機 5月24日首航成田飛夏威夷

2019-02-27 19:34

香港藝術月 蕭青陽私房景點全公開

2019-02-26 19:00

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-27 08:15

川普一趟越南行 越捷航空砸4,000億買波音飛機

2019-02-27 15:50

古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00

旅宿體驗／奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

2019-02-28 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top