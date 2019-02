旅宿體驗/奧克蘭皇冠假日酒店豪華房 有機會當一日哈比人

作者: Randy Wang

圖文來自於:TripPlus

從上一篇介紹過的大溪地島洲際渡假村離開,前往機場搭乘大溪地航空,搭了五小時左右的飛機,終於來到位於紐西蘭北島的大城市-奧克蘭,下榻的酒店是洲際 (IHG) 集團的奧克蘭皇冠假日酒店 (Crowne Plaza Auckland),地點位處於奧克蘭市中心,就在北島地標-SkyCity旁邊,這次的住宿,是使用洲際計畫點數兌換雙床基本房,需要30,000點一晚(最近剛漲到40,000點一晚),點數兌換的房型只有雙床房,但之後寫信詢問酒店,是否可以改為一大床房 (King Size Bed),也得到正面的回應,Check-In時被告知,因持有洲際集團的Spire會籍,所以升等到了帶有景觀的豪華房 (Deluxe Room) 的房型,但依舊無法使用酒店內的行政酒廊 (Club),一開始本來說可以每晚加價$40元紐西蘭幣(約為$27元美金)使用,結果詢問一旁的經理後,居然反倒是因為入住人數太多,所以無法加價購買,就隨便用飲料券打發我們,頓時讓我對這家酒店的印象大打折扣(但最後還是有機會上去參觀拍個照)。

酒店外部

Check-In櫃台

酒店大廳

大廳旁的酒吧與休息區

酒吧一覽

大廳旁的酒店餐廳

進到房裡,是個中規中矩的房間,沒有太令人驚豔的地方,唯一的特色就是房間多了一扇窗,能清楚看到地標-SkyCity塔,與港口的景色。

房間一覽

房間一覽

房間一覽

房間一覽

Mini Bar

幫助睡眠的噴霧

浴室備品

浴缸

奧克蘭市的地標-SkyCity Tower

可以看到港口,但不是很清楚

接著順道還參觀了一下無緣的行政酒廊 (Club Lounge),以及酒店內的一些健身設施。

行政酒廊一覽

行政酒廊一覽

行政酒廊一覽

健身房一覽

健身房一覽

桑拿室 (Sauna)

由於適逢11月,為南半球的夏季,刻意點了杯聖誕節限定的Peppermint Mocha咖啡走在路上,看著眾人穿著夏季衣著,搭配聖誕節的裝飾,雖然說這是他們的日常,但還是有些許的不習慣。

聖誕節裝飾

另外,既然來到了紐西蘭北島,那一定不能不前往魔戒 (The Lord of the Rings) 中,中土世界的哈比屯 (Hobbiton) 朝聖,酒店的位置,離前往位於哈比屯所在地-北島中部MataMata小鎮的巴士總站,只有兩個街區,而從奧克蘭市中心到MataMata遊客中心的車程約三小時,中間會在休息站休息個15分鐘,之後再從MataMata遊客中心,搭園區專車前往哈比屯園區。由於整個過程強制遊客必須參與導覽,無法自由行動(約90分鐘),因此建議先算好時間,買好車票及哈比屯門票,在遊客中心取票時,一般導覽團的門票,只要時間上能配合,工作人員通常也會詢問,要不要提早參加。如果想體驗一日哈比人的生活,也可以選擇參加夜間導覽+晚餐饗宴,不過這個選項有限定名額,且所費不貲,但據說名額依舊很快就被搶光了。

位於奧克蘭市中心的巴士總站

MataMata鎮的歡迎標誌

MataMata旅客中心

園區專車

哈比屯入口處

哈比人跑進哈比屯的經典通道

哈比屋

哈比屋

哈比屋

哈比屋

綠龍酒吧(夜間導覽的最後晚餐饗宴,也是在這舉行)

哈比屯一隅

回程會在園區旁的一個遊客中心稍作停留,讓遊客們採購紀念品

