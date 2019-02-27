旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

作者：Randy Wang

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結束了波拉波拉島 (Bora Bora) 四天三夜的美好時光後，由於我們的下一個目的地，是紐西蘭的奧克蘭，而大溪地航空 (Air Tahiti Nui) 飛往奧克蘭的班機，一天也只有一班早班機，因此，趁著還有洲際集團 (IHG) 大使會員 (Ambassador) 的情況下，加上手上還有大把洲際集團點數待燃燒，所以當時就用了40,000點（日前已漲到50,000點），換了這一篇要介紹的度假村－洲際大溪地島渡假村 (InterContinental Tahiti Resort & Spa) 一晚住宿。

我們大約在下午三點半，從波拉波拉島的機場飛回到大溪地島的機場，而行前就已先跟渡假村預訂好專車接機，一進到入境大廳，就看到司機拿著名牌等著，雖然只有短短的五分鐘車程，一趟約$55美金（$5,500太平洋法郎）不是太便宜，但因為透過渡假村代訂，已經收了手續費，而車資是直接付給司機，卻只要約$20美金左右（$2,200太平洋法郎）。抵達渡假村後，Check-In櫃檯滿滿的人潮，好在大使會員窗口沒什麼人，所以很快的辦妥住房手續，還獲得了一大杯迎賓飲料，及兩張飲料券，同時櫃檯人員告知被升等到潟湖 (Lagoon View) 海景房，而對洲際集團本著不期不待不受傷害的原則，一開始也沒有沒有升等一事太在意，因為我們隔天的班機是一大早（八點），所以有乾淨的地方能過夜，就很感謝了。

入口與Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

渡假村大廳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

無邊際泳池與海景 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

拿了房卡，穿過大廳人龍，搭電梯直達1樓，接著再穿過幽暗的長廊，終於到了我們的房間，走進房間後發現，其實空間不大，就是一般的房型，但最讓我們驚豔的是，我們居然拿到平面樓層，落地窗一打開就是庭院，雖然跟同樓層的住客共用草坪，不過還是很感謝渡假村的安排。

升等後的房間（152房），旁邊就是SPA區與健身房 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

房間不大，但有庭院 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

房間真的不大 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

Spire大使 (Spire Ambassador) 會員的迎賓飲料，迎賓水果，迎賓點心及問候卡 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

用的是當地精品酒店的備品 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

浴室只有單水槽 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

淋浴間與廁所 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

衣櫃 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

庭院一隅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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房外海景 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

泳池一隅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

湖畔餐廳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

湖畔餐廳 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

水上屋區 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

SPA區 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

健身房 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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健身房 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

健身房 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

然而我們隔天一大早，得趕去機場搭機，所以沒有特別去關心酒店晚上有什麼活動，入夜後沒多久也就睡了，隔天起床想當然爾，即便是洲際集團的Spire大使會員，依舊沒有附免費早餐，不過以40,000點來兌換這裡一個晚上的住宿，我還是認為非常地划算。

沒有開床服務 (Turn Down Service) 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

庭院一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

庭院一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

渡假村一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

另外在大溪地島機場，準備搭乘大溪地航空的話，前一天最好是先在網路上Check-In，之後到了機場，就可以直接避開滿滿的人潮，往＂Web Check-In＂窗口前進，而地勤服務人員也會有名單，確認無誤後才會放行，可以省去不少排隊等待的時間。

Web Check-In窗口，可省去不少排隊的時間 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

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