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旅宿體驗／大溪地島洲際渡假村高等潟湖景觀房

2019-02-27 22:12TripPlus

作者：Randy Wang

圖文來自於：TripPlus
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結束了波拉波拉島 (Bora Bora) 四天三夜的美好時光後，由於我們的下一個目的地，是紐西蘭的奧克蘭，而大溪地航空 (Air Tahiti Nui) 飛往奧克蘭的班機，一天也只有一班早班機，因此，趁著還有洲際集團 (IHG) 大使會員 (Ambassador) 的情況下，加上手上還有大把洲際集團點數待燃燒，所以當時就用了40,000點（日前已漲到50,000點），換了這一篇要介紹的度假村－洲際大溪地島渡假村 (InterContinental Tahiti Resort & Spa) 一晚住宿。

我們大約在下午三點半，從波拉波拉島的機場飛回到大溪地島的機場，而行前就已先跟渡假村預訂好專車接機，一進到入境大廳，就看到司機拿著名牌等著，雖然只有短短的五分鐘車程，一趟約$55美金（$5,500太平洋法郎）不是太便宜，但因為透過渡假村代訂，已經收了手續費，而車資是直接付給司機，卻只要約$20美金左右（$2,200太平洋法郎）。抵達渡假村後，Check-In櫃檯滿滿的人潮，好在大使會員窗口沒什麼人，所以很快的辦妥住房手續，還獲得了一大杯迎賓飲料，及兩張飲料券，同時櫃檯人員告知被升等到潟湖 (Lagoon View) 海景房，而對洲際集團本著不期不待不受傷害的原則，一開始也沒有沒有升等一事太在意，因為我們隔天的班機是一大早（八點），所以有乾淨的地方能過夜，就很感謝了。

入口與Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus
入口與Check-In櫃台 圖文來自於：TripPlus
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渡假村大廳 圖文來自於：TripPlus
渡假村大廳 圖文來自於：TripPlus
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無邊際泳池與海景 圖文來自於：TripPlus
無邊際泳池與海景 圖文來自於：TripPlus
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拿了房卡，穿過大廳人龍，搭電梯直達1樓，接著再穿過幽暗的長廊，終於到了我們的房間，走進房間後發現，其實空間不大，就是一般的房型，但最讓我們驚豔的是，我們居然拿到平面樓層，落地窗一打開就是庭院，雖然跟同樓層的住客共用草坪，不過還是很感謝渡假村的安排。

升等後的房間（152房），旁邊就是SPA區與健身房 圖文來自於：TripPlus
升等後的房間（152房），旁邊就是SPA區與健身房 圖文來自於：TripPlus
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房間不大，但有庭院 圖文來自於：TripPlus
房間不大，但有庭院 圖文來自於：TripPlus
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房間真的不大 圖文來自於：TripPlus
房間真的不大 圖文來自於：TripPlus
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Spire大使 (Spire Ambassador) 會員的迎賓飲料，迎賓水果，...
Spire大使 (Spire Ambassador) 會員的迎賓飲料，迎賓水果，迎賓點心及問候卡 圖文來自於：TripPlus
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用的是當地精品酒店的備品 圖文來自於：TripPlus
用的是當地精品酒店的備品 圖文來自於：TripPlus
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浴室只有單水槽 圖文來自於：TripPlus
浴室只有單水槽 圖文來自於：TripPlus
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淋浴間與廁所 圖文來自於：TripPlus
淋浴間與廁所 圖文來自於：TripPlus
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衣櫃 圖文來自於：TripPlus
衣櫃 圖文來自於：TripPlus
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庭院一隅 圖文來自於：TripPlus
庭院一隅 圖文來自於：TripPlus
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庭院一隅 圖文來自於：TripPlus
庭院一隅 圖文來自於：TripPlus
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房外海景 圖文來自於：TripPlus
房外海景 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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泳池一隅 圖文來自於：TripPlus
泳池一隅 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅 圖文來自於：TripPlus
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湖畔餐廳 圖文來自於：TripPlus
湖畔餐廳 圖文來自於：TripPlus
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湖畔餐廳 圖文來自於：TripPlus
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水上屋區 圖文來自於：TripPlus
水上屋區 圖文來自於：TripPlus
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SPA區 圖文來自於：TripPlus
SPA區 圖文來自於：TripPlus
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健身房 圖文來自於：TripPlus
健身房 圖文來自於：TripPlus
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健身房 圖文來自於：TripPlus
健身房 圖文來自於：TripPlus
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健身房 圖文來自於：TripPlus
健身房 圖文來自於：TripPlus
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健身房 圖文來自於：TripPlus
健身房 圖文來自於：TripPlus
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然而我們隔天一大早，得趕去機場搭機，所以沒有特別去關心酒店晚上有什麼活動，入夜後沒多久也就睡了，隔天起床想當然爾，即便是洲際集團的Spire大使會員，依舊沒有附免費早餐，不過以40,000點來兌換這裡一個晚上的住宿，我還是認為非常地划算。

沒有開床服務 (Turn Down Service) 圖文來自於：TripPlu...
沒有開床服務 (Turn Down Service) 圖文來自於：TripPlus
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庭院一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus
庭院一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus
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庭院一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus
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渡假村一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus
渡假村一隅（夜景） 圖文來自於：TripPlus
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另外在大溪地島機場，準備搭乘大溪地航空的話，前一天最好是先在網路上Check-In，之後到了機場，就可以直接避開滿滿的人潮，往＂Web Check-In＂窗口前進，而地勤服務人員也會有名單，確認無誤後才會放行，可以省去不少排隊等待的時間。

Web Check-In窗口，可省去不少排隊的時間 圖文來自於：TripPlus
Web Check-In窗口，可省去不少排隊的時間 圖文來自於：TripPlus
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