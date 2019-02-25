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「台灣雲豹」非特有種？雲豹在台灣的前世今生

考古學家沒解開的謎 前進「南馬都爾」世界文化遺產

2019-02-25 21:00背包客棧

【作者:shiungchi】

密克羅尼西亞聯邦(FederatedStatesofMicronesia,FSM)是太平洋島國，由四個(島)州組成，分別是雅浦(Yap)、楚克(Chuuk)、波納佩(Pohnpei)和科斯雷(Kosrae)。

波納佩(唸法：po-na-pei)島是首都所在地，波納佩與其他南太島國相比，觀光資源算是比較多的，例如潛水、衝浪、滑獨木舟、爬山、看古蹟(二戰遺跡、南馬都爾)等，若有時間待上一個禮拜也有蠻多事情可以做的。

這次來主要是來看南馬都爾(NanMadol)這個世界遺產，這是太平洋島國少有的古文明遺跡，時至今日還是不知曉得當時的文明是如何在海岸邊建造此約有100座人工島嶼及運河的古城？

圖／背包客棧
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南馬遺跡位於波納佩東岸，這次是自己租車用google導航自駕到目的地，從市區到南馬都爾大概要開個一個半小時左右，波納佩時常下雨，若碰到雨天，時間可能要再抓長一點。

自己一個人開車，路雖不熟，但也不難，靠著導航跟自己的嘴巴終於來到入口處，在路上遇到有人要跟我收門票，有點怕會不會跟我多收錢，但我真的多慮了。

圖／背包客棧
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根據碳-14檢測，南馬都爾約於西元1200年建造，當時為紹德雷爾王朝的首都。這個古城的外牆由玄武岩石柱築成，據說每塊石頭重量平均5噸，最重的有50噸，所以是利用什麼方式在海岸邊蓋起這個古城的？

有人說目前島上已知的採石場中，根本沒有這種巨石，是從別處運來的。

有人說是利用木筏運巨石，但木筏又無法承受巨石的重量，無法證實。

當地人普遍相信古代人會巫術，是魔法師利用巫術將巨石從其他地方運來的。

現在連考古學家也還沒解開這個謎。

圖／背包客棧
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那天我到了南馬都爾，天氣剛放晴，剩我一個遊客，沿著小路走著走著就到了南馬都爾保存最好的遺跡NanDauwas(皇家陵墓)，但我實在沒料到在我面前是一條寬大概十幾二十公尺的運河，我得涉水過去才能抵達彼岸，還好水深只到膝蓋，不然還得全身濕透才能一睹遺跡的面貌，所以在這奉勸大家記得要穿水陸兩用鞋。

圖／背包客棧
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獨自一人在皇家陵墓周遭晃了一圈，雖然遺跡已經多處崩塌，但還是可以想像當時的莊嚴。

說真的，南馬都爾的色調跟風格好像另一個我很喜歡的古城－吳哥窟，我在想搞不好這個文明跟吳哥王朝有關？(自己腦補)…紹德雷爾人(Saudeleurs)在更早之前就在這一帶活動了，根本不成立。

圖／背包客棧
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整個南馬都爾遺跡群約占地18平方公里，就算站在皇家陵墓的高處也看不到其他的遺跡，視野都被樹或紅樹林擋住了，而且就是不斷被紅樹林盤據，已經被列為瀕臨危險的世界遺產。

圖／背包客棧
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經陸路，大概只能參訪這個陵墓，但如果參加旅行社的獨木舟行程，可以經由海路抵達比較多的點(人工島嶼)。想踏到多一點遺跡上的話，就划獨木舟去吧！

旅遊小tips：

1.密克羅尼西亞通行貨幣為美金，當地治安良好，市區飲食方便，汽車靠右行駛。

2.觀光局可以拿免費地圖，也賣明信片，但郵票在郵局買。明信片一張美金1.2元，郵票一張也是美金1.2元。

3.(經陸路)進南馬都爾門票收三次。第一次路邊美金1元，第二次通過民宅收美金3元，第三次是遺跡再收美金3元，總共美金7元。...

原文出處：南馬都爾遺跡

延伸閱讀：福克斯冰河健行

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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獨木舟觀光紅樹林

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