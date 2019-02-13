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西澳4200KM之旅　海底陸上野生動物大集合

2019-02-13 21:00背包客棧

【作者:gi39】

西澳4200KM旅程從Rockingham,Perth一路往北到Exmouth．沿途看到好多野生動物，我們家大人小孩都愛看動物，每次巧遇總有驚喜與滿滿的感動．MonkeyMia每天早晨的野生海豚餵食體驗；Carnarvon與Exmouth之間的Minilya-ExmouthRd公路上，可見上千座比人高的白蟻窩；浮潛慢游於大片瑚珊群礁間Carolbay,TurquoiseBay與OysterStacks；夜晚摸黑在星空下的JarabiTurtleCentre海灘上遍尋不著海龜的踪影；Exmouth公路上數十隻鴯鶓Emu互相守護過馬路；Yanchep國家公園裡的KoalaBoardwalk聽見無尾熊發出像獅子般的低吼聲；還有CavershamWildlifePark多樣有趣的動物，來看一下照片與影片中牠們可愛的身影吧!

1.MonkeyMia海豚:這次住在裡面的渡假村2晚，每天早上7:45分集合，第一場結束後，第二，三場約相隔各十分鐘開始，由管理員介紹後，會挑選遊客餵食，兩天我們認真參加了五場，超級幸運被選中三次，小朋友可以近距離餵海豚好開心~

圖／背包客棧
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MonkeyMia海浪很平靜，之前看過別人分享到看很多鵜鶘，但這次只見到一隻，我們跟牠保持點距離，靜靜相伴幾分鐘後，便展翅飛走！

圖／背包客棧
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2.白蟻窩:車子行駛於Carnarvon與Exmouth之間的Minilya-ExmouthRd公路上，我們看到上千座比人高的白蟻窩．停車下來仔細瞧，巨大的土丘窩質地有如石頭般硬．想到之前看到的新聞＂巴西發現巨大白蟻城面積大約一個英國！＂在回到眼前的畫面，想像地底下挖掘出巨大的隧道網路，可以非常有效率運輸食物配送，心中肅然起敬～

圖／背包客棧
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開車記錄的白蟻丘群：

3.Carolbay,TurquoiseBay與OysterStacks浮潛:Carolbay的海灘很美，小朋友在岸邊玩沙，距離可浮潛的海岸中間，有段海水約5cm高覆蓋的白色沙灘，讓小孩可以安全戲水．　

再來介紹Exmouth位於CapeRangeNationalPark裡的二處浮潛點:TurquoiseBay與OysterStacks．1.TurquoiseBay看到許多珊瑚，有些很綠（影片中有）但魚不多．　2.OysterStacks:當天海流有點強，但這裡的魚是我在西澳潛點中看見最多魚的地方，推必下水一瞧

4.Exmouth公路上鴯鶓Emu:突然看到數十隻鴯鶓Emu互相守護過馬路，超級開心．小的等到大的過了馬路後，才加速一起離開

5.YanchepKoalaBoardwalk:YanchepPark離Perth約一小時車程，管理員告知步道樹上共有8隻無尾熊，我們認真找總共看到7隻．因為第一次在開放的空間看到無尾熊，才能一篤牠們的爬樹功力，又快又高．之前在動物園見到的多半在睡覺，這次影片中的無尾熊飛快爬到同伴身旁，用力巴同伴頭?然後一邊尿尿一邊發出像獅子般的低吼聲，著實把我這鄉巴佬，看得目瞪口呆．...

原文出處：西澳4200KM之旅：海底陸上野生動物大集合

延伸閱讀：西澳伯斯附近雙島Penguin Island+ Rottnest Island環島攻略

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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