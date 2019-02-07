蜜月旅行推薦！「法屬玻利尼西亞」10個主要島嶼介紹

作者：Kristy

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有想過去法屬玻利尼西亞 (French Polynesia) 的朋友，少不免會第一時間想起最有名的三個島嶼－大溪地 (Tahiti)，波拉波拉 (Bora Bora) 和茉莉亞 (Moorea)。說實在，市面上找到的大部份旅遊的套裝行程，也是這三個島嶼的跳島行程。前文（點我）也有提到，法屬玻利尼西亞有超過100個島嶼，很多人在計劃行程時也會想，到底去哪些島會最適合呢？除了以上三個最有名的島嶼，還有沒有什麼其他滄海遺珠可以考慮呢？

我們第一次去法屬玻利尼西亞時，就選擇了去最受歡迎的大溪地島，波拉波拉島和茉莉亞島了。當然，那時心目中最重要的地點是波拉波拉島，這個島是無論如何也要去的。而最後配搭上大溪地島和茉莉亞島，原因是一方面這幾個島嶼最多資料參考，遊客的配套行程和酒店選擇最多，二來是因為當時預算也有限，想盡量住有國際連鎖酒店集團的渡假村，可以用點數換免費房的地方。回來之後，也真心覺得這三個島適合第一次去法屬玻利尼西亞的人，因為每個島都有自己的特色，旅遊配套也很充足。其實除了大溪地，茉莉亞和波拉波拉島這三個島之外，其他島嶼的遊客數量都已經大大減少。如果你是想看看較貼近原始的玻利尼西亞地方風味，想要去少一些人的島，就可以在這三島以外作出選擇。

這次我有機會重回波拉波拉島，心裡除了想把上次沒做的活動，都一一實現之外，也想發掘其他人少點的島嶼。可惜向公司只能請最多兩個星期的假期，時間著實不多，也不想走馬看花，所以只安排波拉波拉島以外，再加一個島的行程。在網上做了不少資料搜集，總算在千挑萬選下，決定去了倫吉拉島 (Rangiroa)。每個人喜歡的旅遊方式也不一樣，所以想藉著這篇文章，把我有考慮過的島嶼，精挑細選出前10名，來向讀者們介紹一下，以及做個比較。希望也能幫助到有在計劃行程的朋友，作出最適合自己的選擇喔！

排名不分先後，先來一句簡介，下面有每個島的圖片和介紹。

Tahiti（大溪地島）：由文化景點到自然景觀應有盡有，最現代的島嶼！

Bora Bora（波拉波拉島）：觸動人心的太平洋上的珍珠，最浪漫海島當之無愧

Moorea（茉莉亞島）：性價比超高的大溪地姐妹島

Tetiaroa（蒂蒂若瓦島）：沒有最奢華，只有更奢華！白蘭度渡假村私家島

Rangiroa（倫吉拉島）：跟野生海豚近距離接觸的潛水天堂

Huahine（胡阿希內島）：花園之島，純樸自然，感覺當地居民風土人情

Taha’a（塔哈島）：盛產雲呢拿（香草），浪漫蔚藍潟湖＋夢幻水上屋

Raiatea（若伊雅堤島）：玻利尼西亞文化遺產

Fakarava（法卡拉瓦島）：另一頂級潛水天堂

Maupiti（茂皮提島）：寧靜純樸，未開發版本的迷你波拉波拉島

Tahiti（大溪地島）

飛機上看大溪地島，相對其他島嶼，明顯人口較密集 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

先來介紹一下每個來法屬玻利尼西亞的遊客都必經的地方－大溪地島。大溪地島是法屬玻利尼西亞人口和工商業最為集中的主要島嶼, 也是首府帕皮堤 (Papeete)，和唯一國際機場的所在地，所以大家要去任何島嶼玩，都必須要飛到首府帕皮堤，再轉乘國內航空公司－Air Tahiti的島間班機。對不少人來說，大溪地都是個過境的停留點，不會特別安排太多日子在這個島上。大溪地比起其他島較為發達，未必會有其他島那種仿如世外桃源，不食人間煙火的感覺。雖然如此，大溪地島也是一個很漂亮的島嶼，一樣有蔚藍的海水和水上屋，亦比較多元化，也有文化景點（如珍珠博物館與教堂），還有很多種的自然景點（如黑沙灘，瀑布，賞鯨，火山熔岩隧道，浮潛等等）。

住宿方面，這裡的旅館選擇也非常多。我自己在第一次到大溪地島時，因為是晚班機抵達，就入住了離機場不遠的洲際大溪地島渡假村 (InterContinental Resort Tahiti) 的水上屋。當時已經非常驚嘆，連入門級的大溪地島已經那麼美，難以想像波拉波拉島會美到哪種程度呢！

洲際大溪地島渡假村的泳池和潟湖景 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

大溪地島住宿參考：

InterContinental Resort Tahiti（洲際大溪地島渡假村）

Le Meridien Tahiti（艾美大溪地島渡假村）

Tahiti Pearl Beach Resort & Spa（大溪地島珍珠海灘渡假村）

Bora Bora（波拉波拉島）

從飛機上鳥瞰波拉波拉島 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這裡是我們去度蜜月的地方，我從少女時期已經愛上它了，所以是我心目中永遠的第一名終極夢幻海島。作為一個海島控，我也去過為數不少的海島旅遊，就算還沒去過的，也有認真作資料搜集，暫時還沒有別的地方在我心中，能超越波拉波拉島。但也不是我這樣想而已，很多遊客也知道在波拉波拉島在國際享負盛名，一直都是最浪漫海島排行的前幾名！

波拉波拉島之所以能這麼吸引人，實在不無道理。從空中看波拉波拉島，那環礁島和蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 的潟湖，圍繞著Mt. Otemanu（主島的奧特瑪努山），已經夢幻的很不真實。住宿方面，高級渡假村林立，當然也有大家趨之若騖的夢幻水上屋！島上活動方面，也真的很多樣化，除了有各式各樣的水上活動，如水上電單車，浮潛和潛水，坐船出海，近距離接觸鯊魚和魔鬼魚（魟魚），也能到主島感受當地人的生活，登山觀光，試試當地餐廳等等。

這邊的旅遊業宣傳，也是以蜜月情侶為主打。我覺得世上絕色的美景很多地方都有，但還是這個島，最能帶給我滿滿的浪漫感覺。尤其是安排私人包船到無人島的行程，真的有世界只剩下我倆的感覺。所以就算世界那麼大，也選擇再來一次波拉波拉島，還訂下每五年回來一次的目標！

在層次深淺不同的瀉湖上，一排排的水上屋，搭配主島上的奧特瑪努山，可算得上是終極夢幻景致 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

波拉波拉島住宿參考：（之後會再另文詳細介紹，島上的酒店選擇）

Four Season Bora Bora（波拉波拉島四季酒店）

St. Regis Bora Bora（波拉波拉島瑞吉渡假村）

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa（波拉波拉島塔拉索洲際渡假村）

Le Meridien Bora Bora（波拉波拉島艾美酒店）

Conrad Bora Bora Nui（波拉波拉島康萊德渡假村）

InterContinental Bora Bora Le Moana Resort（波拉波拉島勒莫阿娜洲際渡假村）

Moorea（茉莉亞島）

飛機上鳥瞰茉莉亞島 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

茉莉亞島是大溪地島的姐妹島，跟大溪地非常接近，坐30分鐘渡輪已可到達。它是令我非常驚艷的一個小島！這裡多了點原始風味，更能貼近大自然，但同一時間，不會有困在一個與世隔絕的小島的感覺，因為仍然有很多當地餐廳和小店可以去體驗。基本上，在波拉波拉島能找到的旅遊活動，在這裡也能找得到。

這個島也有不少大型高級連鎖酒店／渡假村，一樣可以跟鯊魚和魔鬼魚（魟魚）暢泳，也可以開四驅車上山探險，或者試試當地餐廳。很多人也會問，這裡與波拉波拉島有什麼分別？最不一樣的地方應該是地理景觀和風景，因為波拉波拉島的整體，是由主島加一連串環礁外島組成，中間有一片夢幻蒂芬妮藍的潟湖，而茉莉亞島則只有主島，和不宜建築的小環礁，沒有像波拉波拉島一樣的環礁外島酒店／渡假村。

由於波拉波拉島的潟湖範圍更大，配合起環礁外島旅館的水上屋，確實在視覺上更有震撼感。而另外一個與波拉波拉島的分別，是茉莉亞島的性價比非常高，酒店和交通價格親民得多，當中也不乏國際大型連鎖酒店，加上也能玩差不多的活動，自然成為跳島旅客喜愛納入的一站。

在島上開四驅車上山，能看到漂亮的山巒，配合雙海灣的景緻 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

茉莉亞島上住宿參考：

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa（希爾頓茉莉亞島潟湖渡假村）

InterContinental Moorea Resort & Spa（洲際茉莉亞島渡假村）

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort（索菲特茉莉亞島海灘渡假村）

Manava Beach Resort & Spa Moorea（茉莉亞島馬那瓦海灘渡假村）

Tetiaroa（蒂蒂若瓦島）

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其實一直也很想介紹這個島，因為它絕對是比奢華更奢華的選擇！當大家覺得去波拉波拉島住Four Seasons（四季），St. Regis（瑞吉）等渡假村已經算是很豪氣，原來天外有天，在這個島能有著更絕頂奢華的選擇。蒂蒂若瓦島是大溪地群島內，罕有的被一家渡假村所包下的島嶼，有點像馬爾地夫一島一渡假村的模式。

這家唯一的渡假村，就是＂The Brando＂（白蘭度渡假村），名字來自買下這島的已故有名演員－Marlon Brando（馬龍白蘭度）。在2014年開幕後，輕易跳升成為整個法屬玻利尼西亞最奢華的住宿選擇。有多奢華？最便宜的一房套房，在淡季的雙人入住價格，每晚也要近$4,000美金（食宿活動全包）！這種價位，遠超過平民百姓的能力範圍，而且島上只有這個度假村，私隱度非常高，所以很快已成為明星名人貴族的最愛，前美國總統奧巴馬在退休後，也有來這裡放空呢！

白蘭度渡假村 (Photo Credit: The Brando) 分享 facebook

島上唯一住宿：

The Brando（白蘭度渡假村）

Rangiroa（倫吉拉島）

隨便一個角度看過去，這個島也像去了另一個星球般的夢幻 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

倫吉拉島是世界第最大的Atoll（環礁群島）之一，由很多不同小環礁島包圍形成的潟湖。這也是我第二次回到法屬玻利尼西亞，千挑萬選來配合波拉波拉島行程的最終選擇，當然自然有它的吸引之處。此島的眾多環礁島當中，只有兩個主要島嶼有人長期居住，以及有旅客設施，而且算得上可稱作＂渡假村＂的住宿，也只有兩家。我們入住的Hotel Kia Ora，已經是全島最高級的四星級渡假村，也有水上屋，但論奢華度與波拉波拉島相比，當然有一點差距。而且雖然潟湖範圍很大，但遊客區比波拉波拉島或茉莉亞島等島嶼都小得多，奢華酒店選擇和旅遊套裝行程也相對缺乏，換來的，是更能繼續保留小島的原始風味。

這個島最吸引我的地方，就是潛水！當然，基本上潛水在每個大溪地群島的島嶼，都已經很不錯，但這個島最特別的是，這裡有跟野生海豚近距離接觸的機會。我們在這裡總共潛水了四次，每次也是潛到酒店對外的區域－Tiputa Pass，但每次看到的東西都完全不同，當中最特別的，當然是見到海豚！四次下潛裡面，有三次都在水中跟海豚碰面，真的是圓了我的夢！ 這邊的海豚有時候很愛玩，間中會貼近跟潛水員身邊圍著轉，要求摸肚皮！不過，相對來說這邊潛水也高難度得多，因為水流真的很強，不易掌握，不建議新手來這裡潛水。

不潛水的朋友，其實也絕對可以考慮倫吉拉島，這裡有幾個有名的景點，分別是Blue Lagoon（藍色潟湖），Reef Island（珊瑚礁島）和Pink Sand Beach（粉紅海灘），可以安排坐船遊覽。我們去了Blue Lagoon和Reef Island都很喜歡，不但能看到很有特色的風景，在無人島過一天，下午享受風味燒烤午餐，也能輕鬆看到好多鯊魚，以及與各式各樣熱帶魚一起浮潛。

島上最高級的渡假村－Hotel Kia Ora Resort & Spa, Rangiroa 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

倫吉拉島住宿參考（只有兩家是酒店，稍後另文詳情寫住宿選擇）：

Hotel Kia Ora Resort & Spa, Rangiroa（星野起亞邑倫吉拉島渡假村）

Le Maitai Rangiroa（麥泰倫吉拉島酒店）

Huahine（胡阿希內島）

胡阿希內島 (Photo Credit: welcome-tahiti) 分享 facebook

胡阿希內島跟倫吉拉島這兩個島，是我這次重回法屬玻利尼西亞之旅的最後兩強，雖然最終選擇了倫吉拉島，但胡阿希內島也真的很吸引我。在這島上有八條村莊，極少遊客，主要業務是農業，種植香草，西瓜等等，能遠離現代，更貼近當地居民生活。除了你想像得到的活動，如浮潛與四驅車環島外，也有一座傳統玻利尼西亞寺廟遺址可參觀。

住宿方面的選擇也不多，當中以Royal Huahine這間酒店最為高級，也是有水上屋的，但基本上整個法屬玻利尼西亞裡面，除了剛剛有介紹的蒂蒂若瓦島上的白蘭度渡假村外，是沒有其他島嶼的奢華度，比得上波拉波拉島的。來到這種冷門一點的小島，大家也不妨考慮一下住民宿，感受一下最原始的玻利尼西亞地區風情。

廟宇遺跡 (Photo Credit: tahiti.com) 分享 facebook

胡阿希內島住宿參考：

Royal Huahine

L’hotel Le Mahana Huahine

Maitai Lapita Village Huahine

Taha’a（塔哈島）

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Taha’a（塔哈島）又名叫香草島，故名思義，正是因為Taha’a盛產雲呢拿（香草）。它跟下面介紹的Raiatea（若伊雅提）島是姐妹島，在同一個環礁包圍的潟湖內，離波拉波拉島不遠，坐直昇機也可到達。大溪地最有名的產物，除了黑珍珠之外，就是香草了。Taha’a上的香草園，在大溪地中也特別有名，有時見到香草包裝，會指明是Taha’a出產的呢！據說在島上遊覽時，也能聞到香草的味道。跟波拉波拉島一樣，這裡可以安排坐船遊島，去無人島享受最浪漫的一天。另外也值得一提的，就是這個島附近也有機會見到海豚的。

來這個島的旅客，大部份也選擇島上的五星級酒店－Le Taha’a Island Resort & Spa。這裡最夢幻的，應該是建在一片蒂芬妮藍而且水深及膝的潟湖上的水上屋，所以喜歡奢華住宿的旅客也不用擔心。由於這島比較小，所以每一家酒店都特別寧靜，私隱度高，很適合情侶來這裡享受浪漫氛圍呢！

塔哈島住宿參考：

Le Taha’a Island Resort

Raiatea（若伊雅堤島）

若伊雅提島是玻利尼西亞文化的搖籃，是眾多玻利尼西亞島嶼中，最早有人聚居的島嶼。島上的＂Marae Taputapuatea＂文化遺跡，是過千年歷史的神壇遺址，已被納入聯合國文化遺產。比起其他島嶼，若伊雅提島絕對是更有文化深度，但同時也不缺自然景觀，除了必有的潟湖浮潛／潛水活動，這個島也有大溪地少見的河流，可以划獨木舟或坐船遊覽。另外，喜歡玩遊艇的人都會來這裡，因為港灣很平靜也夠深，適合遊艇和大型船隻出入。

Marae Taputapuatea文化遺跡 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

若伊雅提島住宿參考：

Raiatea Lodge Hotel

Opoa Beach Hotel

Fakarava（法卡拉瓦島）

法卡拉瓦島的Tetamanu Pass (Photo Credit: tahitibuitravel.com) 分享 facebook

這個島是另一個喜歡潛水的遊客會留意到的島嶼，當地的連鎖潛水店－Top Dive，只在六個島有店，除了熱門的大溪地島，波拉波拉島和茉莉亞島之外，還有就是倫吉拉島，蒂蒂若瓦島和這個島了，可想而之，這個島絕對是潛水勝地呢！可以在這裡找到密集的魚群，和很多大型海洋生物，當然還有各個品種的鯊魚與魔鬼魚（魟魚）等等。另外，這裡跟倫吉拉島一樣，也有藍色潟湖和粉紅海灘，可以安排坐船出海遊覽。

粉紅沙灘 (Photo Credit: xdaysiny.com) 分享 facebook

法卡拉瓦島住宿參考：

Fakarava Havaiki Lodge

Maupiti（茂皮提島）

飛機上鳥瞰茂皮提島 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這個小島真的很少聽人提起，所以我非常慶幸能在大溪地之旅意外的遇上它，完全是滄海遺珠，帶來完全不一樣的體驗。我之所以會去這個島遊覽，完全是因為我想搭一次水上飛機，從上空看波拉波拉島，找到一家今年開始營運的水上飛機公司。這家公司的水上飛機，除了有單純在高空看波拉波拉島的觀光行程之外，也可以安排去鄰近的島嶼－茂皮提島或塔哈島一日遊。我覺得可以坐飛機順道多遊一個島，算是非常吸引我的行程，雖然是有比單純空中看波拉波拉島的觀光行程貴了不少，但我敢說這一天是絕對值回票價，因為茂皮提島是這旅程上的一個驚喜，之後也會寫遊記詳細分享。

這個島就像未開發前的波拉波拉島，地形上很相近，由主島加一連串環礁島組成，中間是夢幻的蒂芬妮藍的潟湖。在部分拍照的角度下，我敢說讀者們也未必從照片中分得出，哪一個是茂皮提島與波拉波拉島呢！不同的是，它很原始和寧靜，沒有大型酒店。我們坐船玩了一整天，遇到的其他旅客少之又少，好像包島遊覽一樣！在潟湖內到處都見到Manta Ray（魔鬼魟），Coral Garden（珊瑚花園）面積超大，而且水清到不得了，浮潛時能被滿滿的珊瑚和魚兒包圍喔！這個島比較少人認識的原因，大概是因為沒有旅客的套裝行程吧？這裡沒有任何酒店，住宿的選擇方面，只能找民宿，但同時這個島又真的不大，不習慣住簡單民宿的朋友，大可考慮像我這樣來個一日遊，遊覽時間很充裕，而且能看到的景色也好多喔！

從這個角度看，跟波拉波拉島真的像雙生兒吧？ 圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

法屬玻利尼西亞有超過一百個大大小小的島嶼，當中有些有人定居，有些則仍是無人島。由頂級奢華的波拉波拉島上的渡假村，與白蘭度渡假村，到純樸自然的茂皮提島和胡阿希內島，法屬玻利尼西亞都能夠提供很全面的旅遊體驗，所以大家可以根據自己的興趣去安排行程。雖然感覺上來法屬玻利尼西亞旅行好貴，但事實上，如果喜歡去純樸，較少旅客的島嶼入住民宿的話，絕對能在這裡以較低的成本，停留更長的時間，可說是豐儉由人。上面提供的住宿連結，讀者們可以去看一看，參考一下住宿價錢和活動種類，就會更能在安排到最適合自己興趣和預算的完美大溪地行程了！接下來，我也會跟大家分享一下我的行程表！

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