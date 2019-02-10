世界上最小的島國！諾魯(nauru)約一萬人的臺灣邦交國

【作者:旅鴉】

台灣的邦交國現在有十八國,都是小國。其中除了教廷外最小的邦交國家就是諾魯(Nauru)。2018年5月我在南太平洋諸島國自助旅行,第一站正是諾魯。諾魯為南太平洋密克羅尼西亞群島的一個島國。諾魯的國土面積只有21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的國家，僅大於梵蒂岡及摩納哥。因為梵諦岡是天主教神權國家,摩納哥是小王國,所以諾魯也是世界上最小的共和國。諾魯人口約一萬人。

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諾魯的原住民是密克羅尼西亞人和玻利尼西亞人。在18世紀末期，一個紐西蘭發現諾魯,可是沒有上岸。後來一個英國船長登陸諾魯，命名為「PleasantIsland」（舒適島），從此展開了西方世界與諾魯交流歷史。諾魯這名詞是諾魯土語,意思是到海邊去。1842年一個年輕的英國青年威廉·哈利斯WillamHarris來到島上,深深愛上了當地一個姑娘，流連忘返，因此定居下來,成為諾魯第一個白人住民。前任諾魯總統哈里斯便是他的後代。

19世紀末，諾魯成為德國殖民地。第一次世界大戰期間，諾魯被澳洲佔領。第二次世界大戰期間,諾魯為日軍佔領。二戰之後，諾魯由聯合國委託澳大利亞、英國及紐西蘭共同管理。1968年1月31日，諾魯共和國宣布正式獨立。

要到諾魯,從澳洲布里斯班搭直達機算是最便捷的了,但是也可由所羅門群島或吉里巴斯搭直達機,可是班次非常少。諾魯兩家比較高級的hotelmenenhotel及odnaiwohotel主要提供難民及澳洲駐諾魯工作人員住宿,一位難求,根本無法在網路上訂到。有一二間家庭民宿可在www.booking.com或家庭民宿網站Airbnb.com訂房,但是僧多粥少,訂房要趁早。

↓國家實在太小了,騎腳踏車環繞這個小國只需一小時多。環島公路兩旁就是櫛比鱗次、迎風搖曳的椰子樹。

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諾魯曾自跨它是世界上最富裕的國家。原來這個國家盛產磷酸鹽。幾千萬年以來，海鳥在島上留下了大量的鳥糞，經年累月的堆積化合成了數米厚的磷酸鹽礦。磷酸鹽是植物肥料的主要成份。磷酸鹽的開採就是諾魯國家經濟的主要支柱。磷酸鹽礦分布佔全島面積的70%以上，是世界主要磷酸鹽生產和出口國之一，是國家主要的收入來源。可是因為長期密集的開採，該項礦藏漸趨耗竭,收入每況愈下。偏偏這國家坐吃山空,不懂開源節流,曾幾何時,這個曾號稱世界最富有的國家,個人所得竟然比台灣還低!諾魯竟淪落到不務正業,靠替澳洲收留難民、與各國建交、承認一些國家的主權獨立(如科索沃、阿布哈茲、南奧塞梯)來賺取資金。更可笑的是,諾魯唯利是圖、左右逢源的外交投機手腕;1980年諾魯與台灣建交，2002年又離棄台灣與中國建交，幾年後又與台灣復交,海峽兩邊都榨取利益!

如果你在諾魯邂逅一個伊朗人,那麼他可能就是難民,由澳洲政府安置在諾魯。曾有一些同性戀者或異議分子逃離伊朗到澳洲,向澳洲政府請求政治庇護。伊朗回教律法,會將同性戀者判處死刑。

↓這是開採磷酸鹽的輸送帶。

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↓我曾拜訪台灣駐諾魯大使館,非常不起眼,就只是在一家小超市樓上的一個小客廳,擺置十分陽春。客廳旁一間小房就是大使辦公室。拜訪時大使不在,承蒙兩位參事接待。言談間,可感受到這些外交官們戰戰兢兢,為台灣外交打拼,心靈蒙受的巨大壓力!真的,不曉得啥時候,突然接到電話,甚麼?沒戲唱了?我要回家吃自己,捲鋪蓋走路了?...

原文出處：世界最小島國第三小國:諾魯(nauru)

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