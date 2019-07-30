馬來西亞旅遊推薦！ 吉隆坡必去景點、美食小吃精選

吉隆坡是馬來西亞的首都，許多東南亞國際外交會議都會在吉隆坡舉行，不僅如此吉隆坡還被聯合國教育、科學及文化組織命名為「2020年世界圖書之都」，就連吉隆坡國際機場都還獲得Skytrax評價為全球僅30間四星級機場的榮譽呢！其實到東南亞你不一定要到泰國玩，馬來西亞吉隆坡也是世界各地觀光客們的首選之一，除了各種吉隆坡美食小吃，還有許多吉隆坡才有的當地景點，你絕對不要錯過拉～ 本期小編就帶大家一起走訪吉隆坡，快來看看吧！

雙子星大樓(Petronas Towers)

可以到空中橋梁俯瞰整個馬來西亞

雙子星大樓。 圖/Wikimedia 分享 facebook

想到馬來西亞吉隆坡立馬就會令人想到雙子星大樓，雙子星大樓又稱為國油大樓，就像台北的101，是各國遊客必訪的景點之一。過去雙子星大樓曾佔據六年的世界第一高樓，直到台北101創建完後，這個名號才被追趕過去。雙子星大樓一樓是陽光廣場購物中心，建議可以上到第41、42層，到空中橋樑去俯瞰整個馬來西亞，會是相當難忘的經驗唷！

開放時間：09:00-21:00（週一公休）

門票費用：大人85馬幣、小孩35馬幣

交通方式：搭乘輕軌列車LRT紅線（Kelana Jaya線），到KLCC站下車後往樓上走就會看到雙子星大樓。

黑風洞(Batu Caves)

印度境外著名的印度教聖地

黑風洞。 圖/Wikimedia 分享 facebook

黑風洞是近郊相當熱門的景點，距市中心約30分鍾的車程，同時也是具指標性的吉隆坡景點之一。黑風洞是在印度境外著名的印度教聖地之一，這裡有洞穴和石灰岩山丘，是馬來西亞大寶森節慶典的重鎮，沿路還可以跟小猴子互動呢！

交通方式：搭乘KTM墨綠色線到黑風洞（Batu Caves）站，有個綠色巨人雕像豎立在站外，表示歡迎來到黑風洞，出站後即可看見

茨廠街中國城(Jalan Petaling Chinatown)

融合馬來西雅特色的中華美食

茨廠街中國城。 圖/Wikimedia 分享 facebook

想吃傳統小吃就來茨廠街中國城，這裡有許多融合馬來西亞特色的中華美食，還可以找到許多可愛有趣的紀念品。這裡大多是華人經營的店舖，少數馬來人、印度人，商品不貴，也都有議價空間，自然成為觀光客必訪的吉隆坡景點，到吉隆坡一定要來這裡血拼和吃美食唷！

交通方式：搭乘單軌列車 (Monorail) 到Bukit Nanas站下車，步行約15分鐘，或搭乘觀光巴士 Hop On Hop Off ，第二站下車

蘇丹阿都沙默大廈(Sultan Abdul Samad Building)

擁有優雅的摩爾式建築風格

蘇丹阿都沙默大廈。 圖/ Ahmad Rithauddin 分享 facebook

吉隆坡蘇丹阿都沙默大廈於西元1897年落成，擁有優雅的摩爾式建築風格，過去是英國殖民時期的行政中心，對面就是獨立廣場，相當具有歷史意義。現今的蘇丹阿都沙默大廈則成為最高法院以及手工藝術文化展示中心，有機會不妨來這個吉隆坡景點參觀吧！

交通方式：搭乘輕軌列車 LRT 在Pasar Seni 或Masjid Jamek 站下車，步行幾分鐘即可到達。

吉隆坡塔(Menara KL Tower)

有旋轉餐廳和觀景台可以賞吉隆坡市景

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吉隆坡塔(Menara KL Tower)。 圖/Pixabay 分享 facebook

除了雙子星大樓外，吉隆坡塔也是很著名的地標，是世界第七高塔。周圍是茂密的咖啡山樹林，吉隆坡塔是電訊塔，負責傳遞當地多家電視臺與電臺的訊號，塔內有觀景台、餐廳、廣播臺，觀景台讓人可以踩在全透明的玻璃上俯瞰吉隆坡，樓上還有旋轉餐廳，可以一邊吃飯一邊欣賞吉隆坡夜景！相當特別呢！

開放時間：09:00-22:00

門票費用：大人105馬幣、小孩55馬幣（室內景觀台＋Sky Deck）

交通方式：搭乘單軌列車 (Monorail) 到Bukit Nanas站下車，步行約15分鐘，或搭乘觀光巴士 Hop On Hop Off ，第二站下車

嘉美清真寺(Jamek Mosque)

馬來西亞歷史最悠久的清真寺

嘉美清真寺。 圖/ Flickr 分享 facebook

吉隆坡有著馬來西亞歷史最悠久的清真寺，這裡融合了印度與摩爾式建築風格，白色的屋頂、橘色的拱門，與一般的清真寺有所不同，但仍保有莊嚴虔誠的氣氛。提醒大家，入內參觀不能穿著短褲和拖鞋，女生也要換上長袍，大廳也不能拍照唷！

交通方式：搭乘輕軌列車 LRT 到Masjid Jamek 站下車，出站後即可看見嘉美清真寺

品嚐馬來西亞道地美食

燕美巴剎ICC Pudu

燕美巴剎ICC Pudu。 圖/ Flickr 分享 facebook

來到異地旅遊最重要的就是融入在地的人文風情，而想要一窺當地人最真實的生活，市場絕對是必去的地點。而馬來文的「巴剎」就是市場的意思，因此小編現在要介紹的燕美巴剎在馬來語中便是燕美市場的意思，這裡擁有各式馬來西亞最傳統最道地的料理，是來到馬來西亞絕不能錯過的美食集中地。

開放時間：06:00-14:00 （週一公休）

地址：Jalan Kijang, Pudu, 55100 Kuala Lumpur / ICC PUDU, GF

秋吉市場

秋吉市場。 圖/Wikimedia 分享 facebook

這個吉隆坡市場比較特別，是以棚架搭起的集合市場，分成蔬菜、水果、雜貨等不同區域，這裡可以看到許多馬來西亞當地的食材，也有熟食攤販，或許是因為這裡是當地人生活的空間，價格經濟實惠許多，不過交通也相對不方便，建議可以包車前往唷！

開放時間：07:00-19:00

地址： Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chow Kit, 50100 Kuala Lumpur

小印度區

小印度區。 圖/ Flickr 分享 facebook

小印度區隱身在吉隆坡最大交通樞紐－中環廣場後方的小印度（Little India）是馬來西亞最大的印度社群聚落。小印度在這裡已經有超過百年的歷史，擁有豐富的歷史價值及文化遺產，當然在這裡少不了印度美食，可以嘗到最有印度味的拉茶和印度煎餅，來到馬來西亞你絕對不能錯過。

交通方式：搭乘單軌電車在Tun Sambanthan站下車

住這去哪都方便！吉隆坡雜誌酒店

捷運站走路5分鐘的高CP飯店

吉隆坡雜誌酒店。 圖/agoda 分享 facebook

吉隆坡雜誌酒店的地理位置相當好，不但距離捷運站只要走5分鐘，3分鐘就能到亞羅街夜市吃美食，吉隆坡最大的購物中心巴比倫購物廣場也在附近。飯店的裝潢相當有設計感，樓頂還有無邊際泳池，可以在池畔享用迎賓飲料，超舒適！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通︰武吉免登地鐵站步行5分鐘

附近景點︰亞羅街夜市、巴比倫購物廣場

遊馬來西亞小攻略

吉隆坡塔(Menara KL Tower)。 圖/Pixabay 分享 facebook

行前準備

到馬來西亞自由行，可以帶上地圖，記得行前準備好網路資料，即便到了國外，也都有網路可以報平安、拍照打卡。

交通

在馬來西亞除了巴士外，有捷運、地鐵、火車，交通地圖上主要分為四種：

1.KTM電動火車有2條路線

2.Monorail單軌列車有1條路線

3.LRT輕快鐵(雙軌)有3條路線

4.KLIA機場捷運有普通與快線2種

其中，Monorail與LRT雖是不同類型，但似乎都是Rapid KL公司旗下，而KTM跟機場捷運，則是另外兩間不同公司營運著。

吉隆坡機票攻略

目前台灣直飛到吉隆坡的航空公司有長榮航空、中華航空、馬來西亞航空、馬印航空、亞洲航空等等，每天都有許多航班可以選擇，前三家的票價大約落在含稅7千-8千，後兩家則是大約在含稅4千-5千，根據購買時間的不同或需求上的差異價格會有些微差異哦～ 另外，馬印航空及亞洲航空的票價本身不含行李及餐食，如果要購買託運行李的話要再留意加值服務的加價費用！

看完以上介紹，是否對吉隆坡景點更加的熟悉了呢？由於過去交錯複雜的歷史背景，馬來西亞吉隆坡目前也是一個多元民族融合的國家，來這裡可以體驗到非常豐富的文化風情，而且離台灣也不算太遠，下次出國不知道要去哪玩，那就把吉隆坡列入你的清單內吧！

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